સૌની યોજનાના ફેઝ-3 માટે રૂપિયા 103 કરોડની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી, સાની યોજના અને ગઢડી પંપહાઉસ પાઇપલાઇનથી જોડાશે
સૌરાષ્ટ્રમાં નર્મદાનું પાણી પહોંચાડવાના નેટવર્કને વધુ મજબૂત બનાવવાની દિશામાં રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય; ફેઝ-3ના લિંક-1 હેઠળ હાથ ધરાશે મહત્વપૂર્ણ કામગીરી
Published : November 28, 2026 at 9:05 PM IST
ગાંધીનગર: સૌરાષ્ટ્રમાં પીવાના પાણીની સાથે ખેતી માટે સિંચાઈની સુવિધા વધુ મજબૂત બનાવવાની દિશામાં રાજ્ય સરકારે વધુ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. સૌરાષ્ટ્ર નર્મદા અવતરણ સિંચાઈ યોજના (સૌની યોજના)ના ફેઝ-3ના લિંક-1 અંતર્ગત સાની જળસંપત્તિ યોજના અને ગઢડી પંપહાઉસને પાઇપલાઇન મારફતે જોડવાના મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટને રૂપિયા 103.46 કરોડની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપવામાં આવી છે. નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ દ્વારા 28 નવેમ્બર, 2026ના રોજ આ અંગે સત્તાવાર સરકારી હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.
રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણયથી સૌરાષ્ટ્રમાં નર્મદાના પાણીના પરિવહન અને વિતરણ માટેનું માળખું વધુ વિસ્તૃત કરવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ કામગીરી આગળ વધશે. સરકારી હુકમ અનુસાર, સૌની યોજનાના ફેઝ-3ના લિંક-1 હેઠળ સાની જળસંપત્તિ યોજના તથા ગઢડી પંપહાઉસને પાઇપલાઇનથી જોડવા માટે અંદાજિત રૂ. 103.46 કરોડના ખર્ચની દરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ દરખાસ્તને સક્ષમ કક્ષાએથી ઇ-ફાઇલ પર મંજૂરી મળ્યા બાદ તેને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
આ અંગેનો સરકારી હુકમ રાજકોટ સિંચાઈ યોજના વર્તુળના અધિક્ષક ઇજનેરને મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. આ પ્રોજેક્ટની મંજૂરીને સૌરાષ્ટ્રના જળસંચય અને સિંચાઈ વ્યવસ્થાને વધુ સુદૃઢ બનાવવાના સરકારના પ્રયાસોના ભાગરૂપે જોવામાં આવી રહી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં ઉનાળાની ઋતુ દરમિયાન પાણીની અછત અને સિંચાઈ માટે પાણીની ઉપલબ્ધતા મોટો પડકાર બની રહે છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને નર્મદા નદીમાં ચોમાસા દરમિયાન ઉપલબ્ધ થતું વધારાનું પાણી પાઇપલાઇનના વિશાળ નેટવર્ક મારફતે સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ જળાશયો સુધી પહોંચાડવાના ઉદ્દેશથી સૌની યોજનાનો અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
સૌની યોજનાના માધ્યમથી જળાશયોમાં પાણીનો સંગ્રહ વધારી શકાય અને જરૂરિયાતના સમયે તેનો ઉપયોગ પીવાના પાણી તેમજ ખેતી માટે થઈ શકે તેવો મુખ્ય હેતુ છે. હવે ફેઝ-3ના લિંક-1 હેઠળ સાની જળસંપત્તિ યોજના અને ગઢડી પંપહાઉસને જોડવાની કામગીરી માટે કરોડોની મંજૂરી મળતાં આ નેટવર્કને વધુ મજબૂત બનાવવાની દિશામાં આગળ વધવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે.
આ પ્રોજેક્ટનું મહત્ત્વ માત્ર બે જળસંપત્તિ માળખાંને પાઇપલાઇનથી જોડવા પૂરતું નથી, પરંતુ સૌરાષ્ટ્રમાં પાણીના પરિવહન, સંગ્રહ અને વિતરણની વ્યવસ્થાને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવવાની દૃષ્ટિએ પણ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. આગામી સમયમાં આ પ્રોજેક્ટની અમલવારી અને કામગીરીની પ્રગતિ પર સૌરાષ્ટ્રના પાણીની સમસ્યાનો સામનો કરતા વિસ્તારોની નજર રહેશે.
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