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નવસારીમાં મેઘતાંડવથી જનજીવન ઠપ્પ, 10 ઇંચથી વધુ વરસાદ બાદ પૂર જેવી સ્થિતિ; 1000થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર

મુસળધાર વરસાદને કારણે પૂર્ણા નદીની જળસપાટીમાં સતત વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. નદી કાંઠાના તેમજ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ઘૂસી જતાં લોકોમાં ભયનો માહોલ છે.

નવસારીમાં ભારે વરસાદ
નવસારીમાં ભારે વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 10:31 PM IST

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નવસારી: ગુજરાતના નવસારી જિલ્લામાં સતત વરસી રહેલા ધોધમાર વરસાદે સમગ્ર જિલ્લામાં જનજીવનને ભારે અસર પહોંચાડી છે. સવારથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં જિલ્લામાં 10 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાતા અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે અને શહેરમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હવામાન વિભાગે આગામી 24 કલાક માટે પણ રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે.

મુસળધાર વરસાદને કારણે પૂર્ણા નદીની જળસપાટીમાં સતત વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. નદી કાંઠાના તેમજ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ઘૂસી જતાં લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. સંભવિત પૂર અને ભારે વરસાદને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા કલેક્ટરે બુધવારે પણ જિલ્લાની તમામ શાળાઓ, આંગણવાડી, કોલેજો અને આઈટીઆઈ સંસ્થાઓમાં રજા જાહેર કરી છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી શકાય.

નવસારીમાં ભારે વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

વહીવટીતંત્ર દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 1000થી વધુ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા છે. દશેરા ટેકરી, ભેંસદ ખાડા, મહાવીર સોસાયટી, રિંગ રોડ, કમેલા દરવાજા, હિદાયતનગર, કાશીવાડી, બંદર રોડ, મિથિલા નગરી, જલાલપોર સહિત 15થી વધુ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાંથી લોકોને સલામત સ્થળોએ સ્થળાંતર કરાયા છે. સ્થળાંતરિત પરિવારોને શહેરની વિવિધ શાળાઓમાં આશ્રય આપવામાં આવ્યો છે અને તેમની દેખરેખ માટે 56 વિશેષ ટીમો સતત કામગીરી કરી રહી છે.

નવસારીમાં ભારે વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

ભારે વરસાદ અને વોટર લોગિંગને કારણે નવસારી શહેરની ગતિ સંપૂર્ણપણે થંભી ગઈ છે. શહેરના લગભગ 80 ટકા રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થતાં બે લાખથી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા છે. શહેરને જોડતા મુખ્ય માર્ગો, ગ્રીડ રોડ, મરોલી-નવસારી સ્ટેટ હાઈવે તેમજ નવસારી-ગણદેવી સ્ટેટ હાઈવે પર વાહનવ્યવહાર બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્રે સંભવિત પૂર જેવી સ્થિતિને પહોંચી વળવા 45 ફ્લડ રેસ્ક્યૂ ટીમો વિવિધ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં તૈનાત કરી છે. બચાવ અને રાહત કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે અને જરૂરિયાત મુજબ લોકોને સતત સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે.

નવસારીમાં ભારે વરસાદ
નવસારીમાં ભારે વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

જિલ્લામાં ભારે વરસાદના કારણે કુલ 89 રસ્તાઓ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં 84 રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળતાં, 4 રેલવે અંડરપાસમાં પાણી ભરાઈ જતાં અને એક રસ્તો પુલના અભાવે બંધ કરવો પડ્યો છે. સૌથી વધુ 22 રસ્તાઓ નવસારી તાલુકામાં, 17 વાંસદા, 16 જલાલપોર, 15-15 ગણદેવી અને ચીખલી તેમજ 4 રસ્તાઓ ખેરગામ તાલુકામાં બંધ છે.

નવસારીમાં ભારે વરસાદ
નવસારીમાં ભારે વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

હાલ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે. લોકોને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા, નદી-નાળાઓથી દૂર રહેવા અને વહીવટીતંત્ર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી સૂચનાઓનું પાલન કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. ભારે વરસાદને કારણે આગામી કલાકો નવસારી માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યા છે.

નવસારીમાં ભારે વરસાદ
નવસારીમાં ભારે વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

ડાંગ, સુરત અને તાપી જિલ્લાના ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે પૂર્ણા નદીની જળસપાટી ઝડપથી વધીને 19 ફૂટની નજીક પહોંચી ગઈ છે. નદીમાં સતત વધી રહેલા પાણીના પ્રવાહને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે. નદી કિનારે કંટ્રોલ રૂમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને અધિકારીઓ સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે.

નવસારીમાં ભારે વરસાદ
નવસારીમાં ભારે વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

સતત વરસાદના કારણે નવસારી શહેરના દશેરા ટેકરી વિસ્તારમાં આવેલી રેલ રાહત કોલોનીમાં પાણી ઘૂસી જતાં આશરે 25 જેટલા મકાનો અસરગ્રસ્ત બન્યા છે. અનેક પરિવારોના ઘરવખરીને નુકસાન થયું છે. જિલ્લા તંત્રે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને 20થી વધુ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડ્યા છે. જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ 6 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

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TAGGED:

NAVSARI HEAVY RAINFALL
NAVSARI FLOOD
NAVSARI RAIN
નવસારીમાં ભારે વરસાદ
NAVSARI HEAVY RAINFALL

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