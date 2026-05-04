પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપને લીડથી નવસારીના બંગાળીઓમાં ખુશીની લહેર, ઝાલમુરી ખાઈને કરી રહ્યા છે ઉજવણી

બંગાળના પરિણામોની અસર માત્ર ત્યાં સુધી મર્યાદિત નથી રહી, પરંતુ ગુજરાતના નવસારીમાં વસતા બંગાળી સમાજમાં પણ ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 4, 2026 at 4:04 PM IST

નવસારી: પશ્ચિમ બંગાળમાં ચાલી રહેલી મતગણતરીમાં ભાજપે મજબૂત લીડ મેળવી છે અને રાજકીય પરિસ્થિતિ એવી બની રહી છે કે મમતા બેનર્જીની પાર્ટી 100 બેઠકોની અંદર સમેટાય એવી શક્યતા વ્યક્ત થઈ રહી છે. આ પરિણામોની અસર માત્ર બંગાળ સુધી મર્યાદિત નથી રહી, પરંતુ ગુજરાતના નવસારીમાં વસતા બંગાળી સમાજમાં પણ ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે.

નવસારીમાં વસતા બંગાળીઓનું કહેવું છે કે, પોતાના માદરે વતનમાં લાંબા સમયથી નબળી આર્થિક સ્થિતિ, બંધ થતી ફેક્ટરીઓ અને રોજગારના અભાવને કારણે લોકોને અન્ય રાજ્યોમાં પલાયન કરવું પડ્યું હતું. ખાસ કરીને મહિલાઓની સુરક્ષા અને શિક્ષણની અછત પણ આ પલાયન પાછળના મહત્વના કારણો રહ્યા છે.

આજે મતગણતરી શરૂ થતાં જ ભાજપે આગળ વધતા બંગાળીઓમાં આશાની નવી કિરણ જોવા મળી છે. નવસારીમાં રહેતા બંગાળી પરિવારો દ્વારા આ ખુશીની ઉજવણી અનોખી રીતે કરવામાં આવી હતી. તેમણે તાજેતરમાં નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા લોકપ્રિય બનેલી જાલમુરી બનાવીને એકબીજાને ખવડાવી અને જીતની ઉજવણી કરી હતી.

બંગાળી સમાજના આગેવાનોનું કહેવું છે કે, જો બંગાળમાં ભાજપની સરકાર બને છે તો રાજ્યમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથને પ્રોત્સાહન મળશે, સ્થાનિક યુવાનોને યોગ્ય પગાર સાથે રોજગાર મળશે અને શિક્ષણ તેમજ આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં સુધારો થશે. સાથે જ મહિલાઓની સુરક્ષા વધુ મજબૂત બનશે તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

નવસારીમાં નોકરી કરતા બંગાળી યુવક સુદીપ ચક્રવર્તીએ કહ્યું કે, ઘણા વર્ષો બાદ ભાજપ આવી રહ્યું છે. અહીં જે રસ્તા છે, વિકાસ છે તે પ્રકારનું થવું જોઈએ, તમે બંગાળને જુઓ તો લાગશે કે મેટ્રો સિટી સારું છે, પણ ખાલી મેટ્રો સિટી હોવાથી વિકાસ નથી થતો, ઈન્ડસ્ટ્રી હોય છે, શિક્ષિત વ્યક્તિ છે તેનો વિકાસ થશે. તેનો ગ્રોથ નહીં થાય નોકરી નહીં મળે તો તેને બહાર જવું પડે છે. અહીં નવસારીમાં ઓછામાં ઓછા 50-60 હજાર બંગાળી છે, તે લોકો શા માટે અહીં આવ્યા છે, ત્યાં કંપની ચાલી રહી છે તે બંધ થઈ ગઈ છે, ઈકોનોમિક ઝોનમાં પહેલા 150 કંપની હતી, મેં તે કંપનીમાં 11 વર્ષ કામ કર્યું, પણ ત્યાં ગ્રોથ નથી. હજુ પણ ત્યાં પગાર 10-12 હજાર છે, તો આ માટે હું અહીં આવ્યો છું, અહીં મારી ટીમ છે તેમણે ક્યારેય મને બંગાળી હોય તેમ લાગવા નથી દીધું અને અલગ વ્યવહાર નથી કર્યો. અહીં ખૂબ સારું છે એટલે મને ગુજરાતમાં ગમે છે.

નોંધનીય છે કે, પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ બપોરે 3 વાગ્યાની સ્થિતિએ 193 સીટો પર આગળ ચાલી રહ્યું હતું જે બહુમતિના આંકડાથી ખૂબ વધારે છે. તો મતગણતરી દરમિયાન પશ્ચિમ બંગાળમાં કેટલાક સ્થળોએ હિંસક અથડામણની ઘટનાઓ પણ સામે આવી રહી છે.

