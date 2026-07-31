નવસારીના ગણદેવીમાં દુર્ઘટના: નીચે લટકતા વીજ વાયરથી ટેમ્પોમાં કરંટ ફેલાતા 3 મજૂરોના મોત, 3 ઈજાગ્રસ્ત
ગણદેવા નજીકના પુલ પરથી પસાર થતી વખતે ટેમ્પો લટકતા વીજ વાયરના સંપર્કમાં આવતાં સમગ્ર વાહનમાં વીજપ્રવાહ પ્રસરી ગયો અને પળવારમાં દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી.
Published : July 31, 2026 at 4:07 PM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લાના ગણદેવી તાલુકાના ગણદેવા ગામ નજીક ગુરુવારે સવારે એક હૃદયદ્રાવક અકસ્માત સર્જાયો હતો. લાકડાં કાપવા માટે કછોલી તરફ જઈ રહેલા શ્રમિકોથી ભરેલા ટેમ્પોને રસ્તા પર નીચો લટકતો વીજ વાયર અડી જતાં સમગ્ર વાહનમાં કરંટ પ્રસરી ગયો હતો. આ કરુણ ઘટનામાં હળપતિ સમાજના ત્રણ મજૂરોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા હતા, જ્યારે ત્રણ અન્ય મજૂરો ગંભીર રીતે દાઝી જતાં તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. ટેમ્પોમાં સવાર અન્ય ત્રણ શ્રમિકોનો આબાદ બચાવ થયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, છેલ્લા બે દિવસથી વિસ્તારમાં ભારે પવન અને વરસાદના કારણે કેટલાક વીજ વાયરો નીચે નમી ગયા હતા. સવારે આશરે નવ જેટલા શ્રમિકો મજૂરી માટે ટેમ્પોમાં નીકળ્યા હતા. ગણદેવા નજીકના પુલ પરથી પસાર થતી વખતે ટેમ્પો લટકતા વીજ વાયરના સંપર્કમાં આવતાં સમગ્ર વાહનમાં વીજપ્રવાહ પ્રસરી ગયો અને પળવારમાં દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી.
ઘટના અંગે માહિતી આપતા ગણદેવીના ધારાસભ્ય તથા કેબિનેટ મંત્રી નરેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વરસાદી વાતાવરણ વચ્ચે લટકતા વીજ વાયરને કારણે આ દુર્ઘટના બની છે. ત્રણ શ્રમિકોના મોત થયા છે, ત્રણ સારવાર હેઠળ છે અને ત્રણ લોકો સુરક્ષિત બચી ગયા છે. તેમણે મૃતકોના પરિવારજનો પ્રત્યે શોક વ્યક્ત કરી તંત્રને જરૂરી કાર્યવાહી માટે સૂચના આપી હોવાનું જણાવ્યું હતું.
ચીખલી ડિવિઝનના DySP ભગીરથસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે, મૃતકો અને ઈજાગ્રસ્તો ગણદેવા ગામના નહેર ફળિયાના રહેવાસીઓ છે અને તેઓ કછોલી વિસ્તારમાં લાકડાં કાપવા જઈ રહ્યા હતા. પોલીસે અકસ્માત મોત (એડી)નો ગુનો નોંધ્યો છે અને ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામા સહિતની કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
આ કરુણ ઘટનાએ સમગ્ર ગણદેવી પંથકમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. ઘટનાને પગલે સ્થાનિક લોકોમાં વીજ સલામતી અંગે પણ ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે અને જવાબદાર તંત્ર સામે યોગ્ય તપાસ તથા કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠી રહી છે.
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