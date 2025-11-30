ETV Bharat / state

નર્મદામાં AAPના જિલ્લા પ્રમુખના ભાઈને LCB પોલીસે દારૂ વેચતા ઝડપી પાડ્યો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 30, 2025 at 6:19 PM IST

નર્મદા: નર્મદા જિલ્લામાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના જિલ્લા પ્રમુખ નિરંજન વસાવાનો સગો ભાઈ વીરભદ્રસિંહ ઉર્ફે ભદ્રેશ વસાવા કુંવરપરા ગામેથી વિદેશી દારૂના જથ્થા સાથે એલ.સી.બી.ના હાથે ઝડપાઈ જતાં મોટો રાજકીય ભૂકંપ આવ્યો છે. એક તરફ 'આપ'ના નેતાઓ દારૂબંધી અંગે પોલીસ પર માછલાં ધોવે છે, ત્યારે ખુદ જિલ્લા પ્રમુખના ભાઈની સંડોવણીએ પાર્ટીને કફોડી સ્થિતિમાં મૂકી દીધી છે.

એલ.સી.બી. ટીમને ખાનગી રાહે બાતમી મળી હતી કે, કુંવરપરા ગામે વૃંદાવન હોટલની સામે પતરાના શેડવાળી હોટલમાં વીરભદ્રસિંહ ઉર્ફે ભદ્રેશ નગીનભાઈ વસાવા ઇંગ્લિશ દારૂનું વેચાણ કરે છે. બાતમીના આધારે રેડ કરતાં હોટલના કાઉન્ટર ટેબલ નીચેથી કાપડની થેલીમાંથી ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂ અને ટીન બીયર મળી કુલ 19 નંગ બોટલનો મુદ્દામાલ મળી આવ્યો હતો.

સાંસદ મનસુખ વસાવાના AAP પર આરોપ (ETV Bharat Gujarat)

આરોપી વીરભદ્રસિંહ ઉર્ફે ભદ્રેશ વસાવા AAPના જિલ્લા પ્રમુખ નિરંજન વસાવાનો સગો ભાઈ છે અને તેનાપિતા નિવૃત્ત પોલીસ કર્મચારી છે. પોલીસે જણાવ્યું છે કે, અગાઉ પણ તેની સામે પ્રોહીબિશનના કેસો નોંધાયેલા છે.

સાંસદ મનસુખ વસાવાનો આકરો પ્રહાર
આ કેસને લઈને નર્મદા જિલ્લાનું રાજકારણ ગરમાયું છે. ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ આમ આદમી પાર્ટી પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. સાંસદ મનસુખ વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લામાં દારૂની રેલમછેલ અને પોલીસના હપ્તાની વાતો કરતા જિલ્લા પ્રમુખનો સગો ભાઈ જ્યારે દારૂ વેચતા ઝડપાયો છે અને અરવિંદ કેજરીવાલના ચેલાઓ મંચ પરથી સુની સુફિયાણી વાતો કરી પ્રજાને ગેરમાર્ગે દોરે છે. આ છે આમ આદમી પાર્ટીના અસલ સંસ્કાર. દિલ્હી અને પંજાબમાં કરતાં ખેલ ગુજરાતમાં નહીં ચાલે. નિરંજન વસાવાએ આલીશાન મકાન અને હોટલ બે નંબરના ધંધા કરીને બનાવી છે'.

તેમણે નિરંજન વસાવા પર વ્યક્તિગત આક્ષેપો પણ કર્યા હતા કે, જિલ્લા પ્રમુખ નિરંજન વસાવાની કોઈ આવક ન હોવા છતાં આલીશાન મકાન અને હોટલ બે નંબરના ધંધા કરીને બનાવવામાં આવી છે. નિરંજન વસાવાએ હોદ્દાના રૂએ પોતાની હોટેલ અને મકાન સરકારી જમીનમાં ગેરકાયદેસર રીતે બનાવી દીધું છે.

