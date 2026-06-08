વિસનગરમાં ભાજપના પાલિકાના કોર્પોરેટરનો આપઘાત, કારણ અકબંધ: પોલીસે શરૂ કરી તપાસ
દીપકભાઈ મોદી વિસનગર નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર-1 માંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર હતા અને તેઓ બિનહરીફ વિજેતા પણ બન્યા હતા.
Published : June 8, 2026 at 9:27 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગર શહેરમાં એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. વિસનગર નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર-1 ના ભારતીય જનતા પાર્ટીના બિનહરીફ જાહેર થયેલા કોર્પોરેટર દીપકભાઈ મોદીએ આજે સવારે પોતાનું જીવન ટૂંકાવ્યું છે. આ આત્મહત્યાની ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસનગર પંથકમાં અને રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે. એક સીધા અને સરળ સ્વભાવના વ્યક્તિ તરીકે જાણીતા દીપકભાઈએ આવું અંતિમ પગલું કેમ ભર્યું તે અંગે હાલ અનેક તર્ક-વિતર્કો સર્જાઈ રહ્યા છે. પોલીસે આ મામલે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, આજ રોજ સવારે આશરે આઠ વાગ્યાના સુમારે વિસનગર પોલીસને એક ટેલિફોનિક વર્ધી મળી હતી. આ વર્ધીમાં અજાણ્યા યુવકે આપઘાત કર્યાની જાણ કરવામાં આવી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને વિસનગર પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને પ્રાથમિક તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસને રેલવે ટ્રેકની બાજુમાં એક એક્ટિવા સ્કૂટર પડેલું મળી આવ્યું હતું. આ સ્કૂટરના આધારે જ આખી ઘટનાનો ભેદ ઉકેલાયો હતો. પોલીસે જ્યારે આ એક્ટિવા સ્કૂટરના નંબર પ્લેટના આધારે તપાસ કરી, ત્યારે જાણવા મળ્યું કે આ સ્કૂટર વિસનગરના જ રહીશ દીપકભાઈ મોદીનું છે. જેના પરથી મૃતકની ઓળખ દીપકભાઈ મોદી તરીકે પ્રસ્થાપિત થઈ હતી. આ અંગેની જાણ પોલીસે તુરંત જ તેમના પરિવારજનોને કરી હતી.
દીપકભાઈ મોદી વિસનગર નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર-1 માંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર હતા અને તેઓ બિનહરીફ વિજેતા પણ બન્યા હતા. રાજકીય રીતે સક્રિય અને સમાજમાં સારી છાપ ધરાવતા વ્યક્તિના આકસ્મિક નિધનથી સૌ કોઈ સ્તબ્ધ છે. પોલીસે મૃતદેહનો કબજો મેળવીને તેને પોસ્ટમોર્ટમ (પીએમ) અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યો હતો. પીએમની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ પોલીસે મૃતદેહને અંતિમ સંસ્કાર માટે તેમના પરિવારજનોને સોંપી દીધો છે.
આ ઘટના અંગે વિસનગરના ડીવાયએસપી ડી. એમ. ચૌહાણે મીડિયાને માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, પોલીસને સવારે જાણ થતાં જ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, મૃતક દીપકભાઈ મોદી સવારે પોતાના ઘરેથી પરિવારજનોને એમ કહીને નીકળ્યા હતા કે તેઓ બહાર નાકા પર ચા પીવા માટે જઈ રહ્યા છે અને થોડીવારમાં પરત ફરશે. પરિવારજનોની પૂછપરછમાં એ વાત પણ સામે આવી છે કે ઘરમાં કોઈની પણ સાથે તેમનો કોઈ ઝઘડો કે તકરાર થઈ ન હતી. તેઓ એકદમ સામાન્ય રીતે જ ઘરેથી નીકળ્યા હતા.
પોલીસ તપાસમાં હાલ સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે આખરે દીપકભાઈએ આત્મહત્યા કેમ કરી? ડીવાયએસપીના જણાવ્યા અનુસાર, ઘટનાસ્થળેથી કે મૃતકના કપડાંની અંગજડતીમાંથી કે પછી તેમના એક્ટિવા સ્કૂટરમાંથી કોઈ પણ પ્રકારની સુસાઈડ નોટ હજુ સુધી મળી આવી નથી. આ ઉપરાંત, આત્મહત્યા પાછળનું કોઈ પારિવારિક, આર્થિક કે અન્ય કોઈ ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. હાલમાં મૃતકનો મોબાઈલ ફોન તેમના પરિવારજનો પાસે છે. પોલીસ આગળની તપાસ માટે આ મોબાઈલ ફોન રિકવર કરશે અને તેની ઝીણવટભરી તપાસ કરશે. મોબાઈલ ફોનની તપાસમાંથી કદાચ કોઈ એવી માહિતી અથવા કોઈ અંગત દસ્તાવેજ મળી શકે છે જે આ આત્મહત્યાના કારણ પર પ્રકાશ પાડી શકે.
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