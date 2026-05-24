મહેસાણામાં ચોંકાવનારો કિસ્સો: સગીરને પ્રેમજાળમાં ફસાવી યુવતીએ આચરાવ્યું દુષ્કર્મ, સંબંધ તોડતા આપી આપઘાતની ધમકી

એક સગીર વયના કિશોરે એક પુખ્ત વયની યુવતી સામે તેને લલચાવી, ફોસલાવી અને હોટલમાં લઈ જઈને અવારનવાર દુષ્કર્મ આચરાવ્યાની ચોંકાવનારી ફરિયાદ નોંધાવી છે.

Published : May 24, 2026 at 10:20 PM IST

મહેસાણા: સામાન્ય રીતે સમાજમાં અને સમાચારોમાં આપણે એવા કિસ્સાઓ વધુ સાંભળતા હોઈએ છીએ જેમાં કોઈ યુવક કે આધેડ દ્વારા સગીર વયની બાળકી કે યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવીને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હોય. પરંતુ, મહેસાણા જિલ્લામાં એક અત્યંત ચોંકાવનારો અને સમાજને વિચારતો કરી દે તેવો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. અહીં આખી ઘટના સાવ વિપરીત છે. એક સગીર વયના કિશોરે એક પુખ્ત વયની યુવતી સામે તેને લલચાવી, ફોસલાવી અને હોટલમાં લઈ જઈને અવારનવાર દુષ્કર્મ આચરાવ્યાની ચોંકાવનારી ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે આ મામલે બીએનએસ (BNS) અને પોક્સો (POCSO) એક્ટની ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

મહેસાણાના બાવલુ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ, આ સમગ્ર ઘટનાની શરૂઆત સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામથી થઈ હતી. ભોગ બનનાર સગીર કિશોર કે જે તે સમયે ધોરણ-11 માં અભ્યાસ કરતો હતો, તેને આરોપી યુવતીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ કર્યા હતા. ધીમે ધીમે બંને વચ્ચે વાતચીત શરૂ થઈ હતી. ત્યારબાદ યુવતીએ કિશોરને કડી ખાતે મળવા બોલાવ્યો હતો. આ મુલાકાતો દરમિયાન યુવતીએ કિશોર સમક્ષ પ્રેમનો એકરાર કર્યો હતો અને તેની સાથે શારીરિક અડપલાં પણ કર્યા હતા. યુવતીએ સગીરને સતત સંપર્કમાં રહેવા અને વાતચીત કરવા માટે એક મોંઘો મોબાઈલ ફોન અને નવું સીમકાર્ડ પણ લઈ આપ્યું હતું.

ફરિયાદમાં જણાવ્યા અનુસાર, યુવતી આ સગીરને અવારનવાર લલચાવીને કડી વિસ્તારમાં આવેલી 'હોટલ હેવન' અને 'હોટલ ક્રિષ્ના'માં લઈ ગઈ હતી. યુવતી સારી રીતે જાણતી હતી કે કિશોર સગીર વયનો છે, તેમ છતાં તેણે કિશોરને ડરાવી, ફોસલાવીને તેની મરજી વિરુદ્ધ તેની સાથે અવારનવાર શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હતા. આ કામમાં યુવતીની એક મિત્ર પણ સામેલ હોવાનું અને તેણે પણ મદદ કરી હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

જેમ જેમ સમય વીતતો ગયો તેમ સગીર કિશોરને અહેસાસ થયો કે આ યુવતી તેના કરતા ઉંમરમાં ઘણી મોટી છે અને આ સંબંધને કારણે તેનો અભ્યાસ બગડી રહ્યો છે. તેથી તેણે યુવતી સાથે વાતચીત કરવાનું અને મળવાનું ધીમે ધીમે ઓછું કરી દીધું હતું. આ વાતથી ઉશ્કેરાયેલી યુવતીએ કિશોરને મોડી રાત્રે ફોન કરીને માનસિક ત્રાસ અને ધમકીઓ આપવાનું શરૂ કર્યું. યુવતીએ સગીરને ધમકી આપી હતી કે, "જો તું મારી સાથે લગ્ન નહીં કરે તો હું નર્મદા કેનાલમાં પડીને મરી જઈશ અને સુસાઇડ નોટમાં તારું નામ લખતી જઈશ." આટલું જ નહીં, યુવતીએ નર્મદા કેનાલ પાસેથી વિડીયો કોલ કરીને સગીરને ડરાવવાનો પણ ભરપૂર પ્રયાસ કર્યો હતો.

આ સતત ધમકીઓ અને બ્લેકમેલિંગને કારણે સગીર કિશોર અત્યંત ગભરાઈ ગયો હતો. તેના મનમાં ડર એટલો બેસી ગયો કે તેને રાત્રે ઊંઘ આવતી ન હતી અને અચાનક છાતીમાં દુખાવો ઉપડ્યો હતો. તબિયત લથડતા ગભરાયેલા પરિવારજનોએ તેને તાત્કાલિક કડીની હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવો પડ્યો હતો.

આ સમગ્ર પ્રકરણ પરથી પડદો ત્યારે ઉઠ્યો જ્યારે તાજેતરમાં જ સગીર કિશોરનો 18મો જન્મદિવસ હતો. આ દિવસે આરોપી યુવતીએ બંનેના અગાઉના ફોટાવાળી એક રીલ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મૂકી હતી, જે જોતજોતામાં વાયરલ થઈ ગઈ હતી. આ રીલ કિશોરના પરિવારજનોના અને સંબંધીઓના ધ્યાનમાં આવતા ઘરના સભ્યોએ તેને આ બાબતે કડકાઈથી પૂછપરછ કરી હતી. આખરે હિંમત ભેગી કરીને કિશોરે પોતાની સાથે થયેલી તમામ આપવીતી અને યુવતીના માનસિક ત્રાસની હકીકત પોતાના પિતાને જણાવી દીધી હતી.

સમગ્ર હકીકત જાણ્યા બાદ પરિવારજનો ચોંકી ઉઠ્યા હતા અને તેઓ ન્યાય માટે બાવલુ પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા. પોલીસે ભોગ બનનાર યુવકની ફરિયાદના આધારે આરોપી યુવતી સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) 2023ની કલમ 137(2) તથા સગીર સાથે દુષ્કર્મ અંગેના પોક્સો એક્ટની કલમ 4, 5(થ), 6, 8, અને 12 મુજબ ગુનો દાખલ કર્યો છે. હાલમાં પોલીસ આ અનોખા અને ગંભીર કેસની ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે. કિશોરને ફોસલાવી દુષ્કર્મ આચરવાના આ કિસ્સાએ સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે.

