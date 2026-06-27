મહેસાણા: રામપુરા-રાંતેજ રોડની બિસ્માર રસ્તાથી સ્થાનિકોમાં રોષ, એસ.ટી સેવા બંધ થતા આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી
રોડની અતિ ખરાબ હાલત અને અધૂરા કામના કારણે આ રૂટ પર ચાલતી એસટી બસ સુવિધા છેલ્લા દોઢેક મહિનાથી સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવી છે.
Published : June 27, 2026 at 4:51 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના બેચરાજી પંથકમાં આવેલા રામપુરા અને રાંતેજને જોડતો મુખ્ય માર્ગ અત્યંત બિસ્માર હાલતમાં ફેરવાઈ ગયો છે. છેલ્લા એક દાયકાથી રસ્તાની દુર્દશાને કારણે રામપુરા, કાનપુરા, તેજપુરા અને રાંતેજ સહિતના આસપાસના ગામોના લોકો ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. રસ્તાની ખરાબ હાલતને પગલે સ્થાનિક લોકોની ધીરજ હવે ખૂટી છે અને તેઓએ રસ્તાની વચોવચ બેનર સાથે ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન નોંધાવ્યો છે.
સ્થાનિકોની મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે, રોડની અતિ ખરાબ હાલત અને અધૂરા કામના કારણે આ રૂટ પર ચાલતી એસટી બસ સુવિધા છેલ્લા દોઢેક મહિનાથી સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવી છે. દરરોજની આશરે 200 જેટલી બસોની અવરજવર આ માર્ગ પરથી અટકી ગઈ છે, જેના કારણે બેચરાજી અને ચાણસ્મા તરફ જતા મુસાફરો, ખેડૂતો અને ખાસ કરીને અભ્યાસ અર્થે જતા વિદ્યાર્થીઓને પારાવાર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
આ સમસ્યાની ગંભીરતા દર્શાવતો એક સત્તાવાર પત્ર કિસાન વિદ્યાલય, મરતોલીના આચાર્ય દ્વારા એસ.ટી. વિભાગના નિયામકને લખવામાં આવ્યો છે. આ પત્રમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે, રામપુરા (કટોસણ), તેજપુરા અને કાનપુરાથી આશરે 35 થી 40 જેટલી વિદ્યાર્થિનીઓ મરતોલીની શાળામાં અભ્યાસ માટે આવે છે. રામપુરાથી મરતોલીનું અંતર 5 કિલોમીટરથી વધુ છે. બસ સુવિધા બંધ હોવાથી આ દીકરીઓને 5 કિલોમીટર જેટલું ચાલીને શાળાએ આવવું પડે છે. રસ્તામાં અસુરક્ષાનો ભય અને એકાંત હોવાથી વાલીઓ પોતાની દીકરીઓને શાળાએ મોકલતા અચકાય છે, જેના કારણે અનેક વિદ્યાર્થીનીઓનું ભણતર છૂટી જવાની નોબત આવી છે. આથી, સવારે 10:30 અને સાંજે 5:00 વાગ્યે બસ સુવિધા તાકીદે શરૂ કરવા માટે રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
ગ્રામજનોએ રસ્તા પર એકઠા થઈને બેનર પ્રદર્શિત કરી તંત્ર સામે રોષ ઠાલવ્યો હતો. આ બેનરમાં સ્પષ્ટ માંગ કરવામાં આવી છે કે બિસ્માર રસ્તાના કારણે પરેશાન વિદ્યાર્થીઓ અને ખેડૂતોના હિતમાં બેચરાજી બસ સુવિધા સત્વરે શરૂ કરવામાં આવે. વિરોધ કરી રહેલા લોકોનું કહેવું છે કે, ધારાસભ્યની રજૂઆત બાદ આ માર્ગનું કામ શરૂ તો કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ અડધું કામ કરીને તેને પડતું મૂકી દેવામાં આવ્યું છે.
અડધા અધૂરા કામના કારણે રસ્તા પર મોટા ખાડાઓ અને કાંકરાઓ ઉડી રહ્યા છે. હવે ચોમાસાની શરૂઆત થતાં જ આ ખાડાઓમાં પાણી ભરાઈ જાય છે અને તે પાણીના નિકાલનો કોઈ જ રસ્તો નથી. પાણી ભરાવાના કારણે વાહનચાલકોને રસ્તાનો અંદાજ આવતો નથી, પરિણામે દ્વિચક્રી વાહન ચાલકો અવારનવાર સ્લિપ ખાઈને ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થઈ રહ્યા છે.
આ અંગે દિનેશકુમાર સોમનાથ નામના સ્થાનિકે જણાવ્યું કે, બાળકોને ખૂબ સમસ્યા પડી રહી છે અને બાઈક લઈને એટલું જોખમ રહે છે. બાળક બાઈક પરથી પડી જવાની સંભાવના રહે છે. કોઈપણ બાઈક લઈને પડે તો તેને સીધું હેમરેજ થઈ જાય છે. અમારી માંગ છે કે રસ્તો તાત્કાલિક તૈયાર થઈ જાય અને વિદ્યાર્થીઓને કોઈ તકલીફ ન પડે. બેચરાજી બસો બંધ છે, હાલ ચાણસ્મામાં બસો બંધ છે બસ કોઈ આવતી નથી. ખૂબ તકલીફ છે પણ કોઈ ધ્યાન આપતું નથી. અમે ઘણીવાર રજૂઆત કરી. રોડ નહીં બને તો અમે રોડ પર બેસીને અમે આંદોલન કરીશું.
ગ્રામજનોની સ્પષ્ટ માંગ છે કે તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે રસ્તાનું સમારકામ પૂર્ણ કરવામાં આવે અને વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને બંધ પડેલી એસટી બસ સેવા વહેલી તકે પુનઃ શરૂ કરવામાં આવે. જો તંત્ર દ્વારા તેમની આ વ્યાજબી માંગણીઓ સંતોષવામાં નહીં આવે, તો આવનારા દિવસોમાં રસ્તા પર બેસીને ચક્કાજામ કરી ઉગ્ર આંદોલન કરવાની પણ સ્થાનિકોએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે.
આ પણ વાંચો: