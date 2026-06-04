મહેસાણા: શોભાસણ નજીક રેલવે ટ્રેક પર કાળમુખી ઘટના, માલગાડીની અડફેટે 3 કિશોરોના કમકમાટીભર્યા મોત
હસતા-રમતા આશાસ્પદ કિશોરોના અકાળે અવસાનથી ત્રણ પરિવારોના માથે જાણે આભ તૂટી પડ્યું છે.
Published : June 4, 2026 at 10:45 AM IST|
Updated : June 4, 2026 at 12:32 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લામાંથી એક અત્યંત આઘાતજનક અને હચમચાવી મૂકે તેવા સમાચાર સામે આવ્યા છે. મહેસાણા નજીક આવેલા શોભાસણ ગામ પાસે રેલવે ટ્રેક પસાર કરી રહેલા ત્રણ માસૂમ કિશોરોને માલગાડીએ પોતાની અડફેટે લેતા ત્રણેયના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે. આ ગોઝારી ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં અને ખાસ કરીને મૃતક બાળકોના ગામમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. હસતા-રમતા આશાસ્પદ કિશોરોના અકાળે અવસાનથી ત્રણ પરિવારોના માથે જાણે આભ તૂટી પડ્યું છે.
અકસ્માતની વિગતો અને ઘટનાનો ક્રમ
પ્રાપ્ત પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, આ હૃદયદ્રાવક ઘટના બુધવારે સાંજે 4:26 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. મહેસાણાના શોભાસણ ગામ નજીકથી પસાર થતા રેલવે ટ્રેક પરથી આ ત્રણ કિશોરો ટ્રેક ક્રોસ કરી રહ્યા હતા. તેઓ ટ્રેક પર હતા તે જ સમયે અચાનક પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલી એક માલગાડીએ તેમને પોતાની અડફેટે લીધા હતા. ટ્રેનની ગતિ એટલી વધારે હતી કે માસૂમ બાળકોને ત્યાંથી ખસીને પોતાનો જીવ બચાવવાની કોઈ જ તક મળી શકી ન હતી. માલગાડીની ટક્કર એટલી ભયંકર હતી કે ત્રણેય બાળકોના ઘટનાસ્થળે જ પ્રાણ પંખેરું ઉડી ગયા હતા. આજુબાજુના લોકો કંઈ સમજે કે તેમની મદદે દોડે તે પહેલાં જ કાળમુખી ઘટનાએ ત્રણ આશાસ્પદ જિંદગીઓને કાયમ માટે છીનવી લીધી હતી.
આ ત્રણેય કિશોરો હજુ તો પોતાના જીવનની શરૂઆતના તબક્કામાં જ હતા. શાળામાં અભ્યાસ કરતા આ વિદ્યાર્થીઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્યને લઈને તેમના માતા-પિતાએ અનેક સપના જોયા હશે, પરંતુ એક જ પળમાં માલગાડીએ આ તમામ સપનાઓને વેરવિખેર કરી નાખ્યા છે.
ગામમાં અને પરિવારમાં ભારે આક્રંદ
આ કાળજું કંપાવનારી ઘટનાના સમાચાર મળતા જ શોભાસણ ગામમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો હતો. ઠાકોર વાસમાંથી એકસાથે ત્રણ યુવાનોની અર્થી ઉઠશે તેવા વિચાર માત્રથી ગ્રામજનો ધ્રૂજી ઉઠ્યા હતા. અકસ્માતની જાણ થતા જ ત્રણેય પરિવારોમાં રોકકળ અને આક્રંદ જોવા મળ્યો હતો. પોતાના વ્હાલસોયા દીકરાઓના અચાનક અને કરુણ મોતથી માતા-પિતાની હાલત અત્યંત કફોડી બની ગઈ છે. સમગ્ર પંથકના લોકો આ દુઃખદ ઘડીમાં શોકાતુર પરિવારોને સાંત્વના પાઠવવા માટે ઉમટી પડ્યા છે.
પોલીસ અને તંત્રની કાર્યવાહી
આ ગમખ્વાર અકસ્માતની જાણ થતાં જ આસપાસના સ્થાનિક લોકો મોટી સંખ્યામાં રેલવે ટ્રેક પાસે એકઠા થઈ ગયા હતા. તત્કાળ સ્થાનિક પોલીસને ઘટનાની જાણ કરવામાં આવતા, મહેસાણા પોલીસનો કાફલો અને રેલવે પોલીસના અધિકારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. પોલીસે પ્રાથમિક તપાસ હાથ ધરીને ત્રણેય મૃતદેહોનો કબ્જો મેળવ્યો હતો અને પોસ્ટમોર્ટમ માટે નજીકની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી. મહેસાણાના તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન પી.આઈ અમીને ETV ભારત સાથેની ટેલિફોનિક વાતચીતમાં 3 બાળકોના મોત અંગે પુષ્ટિ કરી હતી. આ ઘટનામાં અકસ્માતે મોતનો ગુનો દાખલ કરાયો છે.
હાલમાં પોલીસ દ્વારા આ અકસ્માત કયા સંજોગોમાં સર્જાયો, અને માલગાડીના ચાલકના નિવેદન સહિતની આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી ઝીણવટભરી રીતે હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ગોઝારી ઘટનાએ ફરી એકવાર રેલવે ક્રોસિંગ અને ટ્રેક આસપાસ રાખવી પડતી સાવચેતી અંગે લાલબત્તી ધરી છે. અકસ્માત સ્થળે લોકોના ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા, અને વાતાવરણ અત્યંત ગમગીન બની ગયું હતું.
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