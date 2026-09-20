ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર: ઘરમાંથી 56 તોલા સોનાના બિસ્કીટની ચોરી, ઘરમાલિક પોલીસને બદલે ભુવા પાસે ગયો

પોલીસને બદલે ભુવા પાસે ગયેલા ઘરમાલિકને ભુવાએ કહ્યું હતું કે 2 મહિનામાં સોનું પાછું આવી જશે, જોકે આમ ન થતાં અંતે ઘરમાલિકે પોલીસનો સંપર્ક કર્યો.

56 તોલા સોનાના બિસ્કીટની ચોરી મામલે 4 આરોપીની ધરપકડ
56 તોલા સોનાના બિસ્કીટની ચોરી મામલે 4 આરોપીની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2026 at 11:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: લીંબડી રામદર્શન સોસાયટીમાં ચોરીની ઘટના બની હતી, તસ્કરો ઘરમાંથી સોનાના બિસ્કીટની ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. પાંચ જેટલા તસ્કરો 56 તોલા સોનાના બિસ્કીટની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા.

આ સંદર્ભે ભોગ બનનાર મકાન માલિક દ્વારા સૌ પ્રથમ ભુવાને બતાવવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે ભુવા એ કહ્યું હતું કે, બે મહિનામાં તમારું સોનું પાછું આવી જશે, પરંતુ આ સોનું પાછું ન આવતા અંતે ભોગ બનનાર પરિવારજનો દ્વારા પોલીસનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો અને પોલીસ દ્વારા આ અંગે કામગીરી અને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

56 તોલા સોનાના બિસ્કીટની ચોરીનો મામલો, 4 આરોપી ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)

આ અંગે લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા અલગ-અલગ ટીમો બનાવી હાઈવે ઉપરના સીસીટીવી કેમેરા તેમજ ગ્રામીણ વિસ્તારના સીસીટીવી કેમેરા અને મોબાઈલ લોકેશન સહિતની વિગતોની ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન પોલીસે ભોગબનનારના મકાનમાં કામદાર તરીકે ફરજ બજાવતા અને લિંબડીમાં રહેતા અનસોયાબેન ધીરુભાઈ રાતોજા અને પ્રદીપ રણજીતભાઈ રાતોજા તેમજ ધીરુભાઈ મનજીભાઈ રાતોજા નામના ત્રણ શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

આરોપીઓએ જે થાળીમાં ખાધું તેમાં જ થુંક્યુ
આરોપીઓએ જે થાળીમાં ખાધું તેમાં જ થુંક્યુ (Etv Bharat Gujarat)

આ તમામ લોકો જ્યાં ચોરી થઈ હતી તે મકાન માલિકને ત્યાં જ ફરજ બજાવતા હતા, પરંતુ ત્યારબાદ તેમની દાનત ખરાબ થતા મકાનમાલિકને ત્યાં જ 600 ગ્રામ જેટલા સોનાની ચોરી કરવામાં આવી હતી ત્યારે આ અંગે પોલીસ વિભાગની ટીમો દ્વારા 83.58 લાખ રૂપિયાના સોનાના બિસ્કીટ તેમજ રોકડ ₹1.30 લાખ અને ચાર મોબાઈલ ફોન મળી કુલ 85.23 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે, અને આ સંદર્ભે પણ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે, ત્યારે તમામ ચોરીનું સોનું ખરીદનાર વેપારી જયેશભાઈ જવાહરભાઈ પાટડીયા ઓમકાર નગર દાળમીલ રોડ વાળા સામે પણ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને આ સંદર્ભે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી મુદ્દામાલ કર્યો જપ્ત
પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી મુદ્દામાલ કર્યો જપ્ત (Etv Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલું દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, અંધશ્રદ્ધામાં માનવા કરતા પહેલા પોલીસને જાણ કરવામાં આવે તો તેનો ઉકેલ લાવી શકાય છે. ચોરી થયા બાદ ઘર માલિક દ્વારા અંધશ્રદ્ધા રાખવામાં આવી હતી અને ભુવા પાસે ગયા હતાં, મહિનાઓ બાદ પણ તે કેસનો નિકાલ ન થતા અંતે પોલીસનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો અને 85 લાખ રૂપિયાના સોનાની ચોરીનો ભેદ ઉકેલી અને અંતે પોલીસે મૂળ માલિકને આ સોનું પરત કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે અને ગુનેગારોને ઝડપી પાડી અને કાયદાનું ભાન કરાવવામાં આવ્યું છે.

આ પણ વાંચો

  1. સુરેન્દ્રનગર: મુળચંદ રોડ પર પત્નીની ઘાતકી હત્યા કરી ફરાર થયેલો નરાધમ પતિ વાપીથી ઝડપાયો
  2. સુરેન્દ્રનગર: આખા જિલ્લાની પોલીસના નાકે દમ લાવી દેનારા 56 ગુનાના કુખ્યાત આરોપી અલી નથુ ડફેરની રેન્જ IGની ટીમો દ્વારા ધરપકડ

TAGGED:

THIEVES ARRESTED
SURENDRANAGAR NEWS
SURENDRANAGAR POLICE
સુરેન્દ્રનગર
THIEVES CAUGHT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.