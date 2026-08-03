વાવ-થરાદમાં જમાઈને બચાવવા કેનાલમાં કૂદેલા સસરા-સાળાનું મોત, જમાઈ બચી ગયો
વાવ-થરાદ જિલ્લાના જમડા ગામે પત્ની સાથે માથાકૂટ થયા બાદ જમાઈ કેનાલમાં કૂદવા દોડ્યો હતો. ત્યારે તેને બચાવવા માટે સસરા અને સાળા તેની પાછળ દોડ્યા હતા.
Published : August 3, 2026 at 9:45 PM IST
વાવ-થરાદ: વાવ-થરાદ જિલ્લામાં જમાઈને બચાવવા માટે કેનાલમાં કૂદેલા સસરા અને સાળાનું મોત થયું છે, જ્યારે જમાઈને તરવું આવડતું હોવાથી તે કેનાલમાંથી બહાર નીકળી જતાં તેનો જીવ બચી ગયો છે.
વાવ-થરાદ જિલ્લાના જમડા ગામે પત્ની સાથે માથાકૂટ થયા બાદ જમાઈ કેનાલમાં કૂદવા દોડ્યો હતો. ત્યારે તેને બચાવવા માટે સસરા અને સાળા તેની પાછળ દોડ્યા હતા. જમાઈએ કેનાલ પાસે જઈને કેનાલમાં ભૂસકો માર્યો હતો, ત્યારે સસરા અને સાળાએ પણ જમાઈનો જીવ બચાવવા માટે પોતાના જીવની પરવા કર્યા વિના તેની પાછળ કેનાલમાં કૂદી પડ્યા હતા.
આ ઘટનામાં કેનાલમાં કૂદેલા જમાઈને પાણીમાં તરવું આવડતું હોવાથી તે કેનાલમાંથી બહાર નીકળી આવ્યો હતો, જ્યારે જમાઈને બચાવવા માટે કેનાલમાં કૂદેલા સાળા અને સસરા પાણીમાં તણાવા લાગ્યા હતા. સ્થાનિક લોકોએ તેમને બચાવવા મહેનત કરી, પરંતુ તેઓ કેનાલના પાણીમાં ડૂબી ગયા હતા. સમગ્ર ઘટનાની થરાદ ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરવામાં આવી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે ભારે જહેમત બાદ પિતા-પુત્રના મૃતદેહને બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા.
પ્રાપ્ત થતી વિગતો મુજબ, મૂળ રાજસ્થાનનો આ પરિવાર થરાદના જમડા ગામે એકાદ મહિના પહેલાં જ આવ્યો હતો અને ખેતમજૂરી કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતો હતો. પરિવારમાં ત્રણ દીકરા અને એક દીકરી છે. દીકરીના લગ્ન રાજસ્થાનમાં જ થયા હતા. દીકરીને તેડવા માટે આવેલા રાજસ્થાનના જમાઈ અને તેમની પત્ની વચ્ચે કોઈક કારણોસર બોલાચાલી થઈ હતી. તે બાદ જમાઈ કેનાલમાં કૂદવા માટે દોડ્યો હતો, ત્યારે તેની પાછળ સસરા નીલાભાઈ ઠાકોર અને સાળો ઈશ્વર ઠાકોર બચાવવા માટે દોડ્યા હતા.
જમાઈ કેનાલમાં કૂદકો મારતાં પિતા-પુત્રને તરવું ન આવડતું હોવા છતાં જમાઈને બચાવવા કેનાલમાં કૂદી પડ્યા હતા. પરંતુ જે જમાઈને તેઓ બચાવવા માટે કેનાલમાં કૂદ્યા હતા, તેને તરવું આવડતું હોવાથી તે કેનાલમાંથી બહાર નીકળી ગયો હતો, જ્યારે પિતા-પુત્ર કેનાલમાં જ ડૂબવા લાગ્યા હતા.
જોતજોતામાં પિતા-પુત્ર કેનાલમાં ડૂબી જતાં તેમનું કરુણ મોત થયું હતું. ઘટનાની જાણ થરાદ ફાયર બ્રિગેડને કરવામાં આવતાં તાત્કાલિક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને કેનાલમાં મૃતદેહોની શોધખોળ શરૂ કરી હતી અને ભારે જહેમત બાદ બંનેના મૃતદેહ બહાર કાઢી પોલીસ દ્વારા પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડ્યા હતા.
થરાદ પોલીસે જણાવ્યું કે, આ ઘટનામાં બે લોકોના મોત થયા છે. જોકે કયા કારણોસર સમગ્ર ઘટના બની છે, તેના કારણો જાણવા માટે તેમજ પરિવારજનોના નિવેદન માટેની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ પોલીસ દ્વારા સમગ્ર ઘટનામાં ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ કરવામાં આવશે.