કચ્છના નાના રણમાં દિલધડક રેસ્ક્યુ: વરસાદના કારણે રણમાં ફસાયેલા 8 યાત્રાળુઓને પોલીસ-ગામલોકોએ બચાવ્યા

વાછડા દાદાના દર્શન માટે ગયેલા યાત્રાળુઓ વરસાદથી રણમાં રસ્તો ભટક્યા, રાતભર ચાલેલા ઓપરેશન બાદ સુરક્ષિત બહાર કાઢાયા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 23, 2026 at 10:02 AM IST

કચ્છ: કચ્છ જિલ્લામાં તાજેતરમાં થયેલા માવઠા અને ભારે વરસાદ વચ્ચે નાના રણ વિસ્તારમાં એક દિલધડક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું, જેમાં 8 યાત્રાળુઓનો જીવ બચાવવામાં આવ્યો છે. રાપર તાલુકાના પલાંસવા નજીક આવેલા રણ વિસ્તારમાં આ ઘટના સર્જાઈ હતી, જ્યાં વરસાદના કારણે રસ્તા અદૃશ્ય થઈ જતા યાત્રાળુઓ માર્ગ ભૂલીને ફસાઈ ગયા હતા.

વાછડા દાદાના દર્શને જતા હતા શ્રદ્ધાળુ
માહિતી મુજબ, યાત્રાળુઓ બોલેરો ગાડીમાં ટિકરથી પલાંસવા તરફ જઈ રહ્યા હતા અને તેઓ વાછડા દાદાના દર્શન માટે નીકળ્યા હતા. પરંતુ અચાનક બદલાયેલા હવામાન અને સતત વરસાદના કારણે રણના માર્ગો કાદવમાં ફેરવાઈ ગયા, જેના કારણે તેઓ માર્ગ પરથી ભટકી ગયા અને વચ્ચે જ ફસાઈ ગયા.

રણમાં ફસાયેલા આ લોકો માટે પરિસ્થિતિ વધુ વિકટ ત્યારે બની જ્યારે તેમના પાસે રહેલું ખાવા-પીવાનું સામાન પણ પૂરું થઈ ગયું. મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા યાત્રાળુઓએ મોબાઈલ ફોન દ્વારા પલાંસવા ગામલોકો અને પોલીસને મદદ માટે સંપર્ક કર્યો હતો.

પોલીસે કરી રેસ્ક્યૂ કામગીરી
બનાવની ગંભીરતા સમજતા પૂર્વ કચ્છ પોલીસ વડા સાગર બાગમારે તાત્કાલિક પગલાં લીધા અને આડેસર પોલીસ સ્ટેશનને રેસ્ક્યુ માટે સૂચના આપી. આડેસર પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર વી.એ. સેગલના નેતૃત્વમાં પોલીસ ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી.

રેસ્ક્યુ દરમિયાન ભારે પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સતત વરસાદ અને કાદવના કારણે પોલીસની ગાડી પણ વચ્ચે જ ફસાઈ ગઈ હતી, છતાં હિંમત ન હારતા પોલીસ ટીમ અને સ્થાનિક ગામલોકોએ મળીને કામગીરી ચાલુ રાખી. ગામલોકોની સક્રિય ભાગીદારી અને પોલીસની સુઝબુઝના કારણે આખરે તમામ 8 યાત્રાળુઓને સુરક્ષિત રીતે રણમાંથી બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી.

આ સમગ્ર ઓપરેશન રાત્રિના સમયે અને જોખમી પરિસ્થિતિમાં હાથ ધરાયું હોવા છતાં, સમયસર લેવાયેલા નિર્ણય અને સંકલિત પ્રયત્નોના કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ.

આ ઘટનામાં પૂર્વ કચ્છ પોલીસ વડા સાગર બાગમાર, આડેસર પીઆઈ વી.એ. સેગલ તથા પોલીસ સ્ટાફ અને પલાંસવા ગામલોકોની કામગીરીને વ્યાપક પ્રશંસા મળી રહી છે. તેમની સતર્કતા અને માનવતાભરી સેવાભાવના કારણે 8 લોકોના જીવ બચી શક્યા છે.

આ બનાવ ફરી એકવાર સૂચવે છે કે, કુદરતી પરિસ્થિતિઓમાં સાવચેતી રાખવી અત્યંત જરૂરી છે, ખાસ કરીને રણ જેવા જોખમી વિસ્તારોમાં પ્રવાસ કરતી વખતે હવામાનની આગાહી ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે.

