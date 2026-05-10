ખેડામાં ખુશીનો પ્રસંગ માતમમાં ફેરવાયો, સાળીના લગ્ન પ્રસંગમાં આવેલા કાકા-ભત્રીજો કેનાલમાં ડૂબ્યા

એક યુવાન અચાનક પાણીમાં ગરકાવ થવા લાગતા તેને બચાવવા જતાં અન્ય યુવાન પણ ડૂબી જતાં બંનેના મોત નિપજ્યા હતા.

ખેડામાં આવેલી કેનાલની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
Published : May 10, 2026 at 9:02 PM IST

ખેડા: મહુધા તાલુકાના અલીણાના રામનગર સીમ વિસ્તારમાં આવેલી કેનાલમાં ન્હાવા પડેલા ઉમરેઠના સુંદરપુરા ગામના બે યુવાનોના ડૂબી જવાથી કરૂણ મોત નિપજ્યા છે. એક યુવાન અચાનક પાણીમાં ગરકાવ થવા લાગતા તેને બચાવવા જતાં અન્ય યુવાન પણ ડૂબી જતાં બંનેના મોત નિપજ્યા હતા. ઘટનાને લઈ મહુધા પોલીસે અકસ્માત મોત મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ ઘટનાથી સમગ્ર પંથકમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો.

મહુધા પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી વિગતો મુજબ આણંદ જીલ્લાના ઉમરેઠના સુંદરપુરા ગામના 25 વર્ષિય શનિભાઈ રમેશભાઈ વસાવા અને તેમના ભત્રીજા 18 વર્ષિય સાવનભાઈ હિતેશભાઈ વસાવા અલીણાના રામનગર ખાતે શનિભાઈની સાળીના લગ્ન પ્રસંગમાં આવ્યા હતા. જે દરમિયાન બંને યુવાનો રામનગર સીમ વિસ્તાર નજીકથી પસાર થતી રાસ્કા વિયર નહેરમાં ન્હાવા ગયા હતા. જ્યાં સાવનભાઈ અચાનક ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થવા લાગ્યા હતા. શનિભાઈ વસાવા બચાવવા માટે તેની પાસે પહોંચી ગયા હતા. ઉંડાણ અને પાણીનો વધુ પ્રવાહ હોવાથી બંને નહેરના પાણીમાં ડૂબી ગયા હતા અને તેમનું મોત નિપજ્યું હતું.

ઘટનાની જાણ સ્થાનિકો કેનાલ પર આવી પહોંચ્યા હતા. સ્થાનિકો દ્વારા બંનેની શોધખોળ હાથ ધરાઈ હતી. જેમાં બંનેના મૃતદેહ મળી આવતાં બહાર કઢાયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં મહુધા પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી બંને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર મહુધા ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. કરૂણ ઘટનાને પગલે લગ્ન પ્રસંગની ખુશી માતમમાં ફેરવાઈ જવા પામી હતી. રામનગર તેમજ સુંદરપુરા ગામમાં ગમગીની છવાઈ ગઈ હતી.

