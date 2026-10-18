ખેડામાં નવરાત્રી દરમિયાન ફુલારા ગરબાનું ખાસ મહત્વ, માનતા પૂરી થતા ભક્તો માથે ફુલારા લઈને ગરબે ઘુમે છે
ભાવિકો દ્વારા માતાજી સમક્ષ ફુલારા ગરબાની માનતા રાખવામાં આવે છે. જે માનતા પૂર્ણ થતાં નવરાત્રીમાં ફુલારો ગરબો કોરાવવામાં આવે છે.
Published : October 18, 2026 at 2:14 PM IST
ખેડા: હાલમાં આદ્યશક્તિની આરાધનાનું પર્વ નવરાત્રી ચાલી રહી છે. ત્યારે નવરાત્રિ દરમ્યાન ખેડા જીલ્લાના વિવિધ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ફુલારા ગરબાનું વિશેષ મહત્વ રહેલું છે.વાંસ અને કાગળમાંથી બનાવેલા ફુલારા ગરબા માથે લઈ ગરબે ઘુમી માતાજીની ઉપાસના કરવામાં આવે છે. શક્તિ ઉપાસનાનું પર્વ નવરાત્રિ આસ્થા સાથે ફુલારા ગરબાના કારીગરો માટે રોજગારી પણ લઈને આવે છે. હાલ જીલ્લાના વિવિધ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કારીગરો દ્વારા કલાત્મક અને નયનરમ્ય ફુલારા ગરબા બનાવવામાં આવી રહ્યા છે.
ફુલારા ગરબાની માનતા રાખવામાં આવે છે
નવરાત્રિ દરમિયાન આસ્થાપૂર્વક માતાજીની વિશેષ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે. ભાવિકો દ્વારા માતાજી સમક્ષ ફુલારા ગરબાની માનતા રાખવામાં આવે છે. જે માનતા પૂર્ણ થતાં નવરાત્રીમાં ફુલારો ગરબો કોરાવવામાં આવે છે. જેમાં ગરબા માથે લઇ શ્રદ્ધાપૂર્વક ગરબે ઘુમવામાં આવે છે. જે માતાજીના મંદિરે પહોંચીને જ માથા પરથી નીચે ઉતારવામાં આવે છે અને માનતા પૂર્ણ કરવામાં આવે છે.
વાંસ, લાકડાં અને કાગળથી બનાવાય છે
ફુલારા ગરબા લાકડાં અને વાંસમાંથી બનાવવામાં આવે છે. જેને રંગબેરંગી કાગળથી સજાવાય છે. જે રંગીન અને આકર્ષક લાગે છે. કારીગરો દ્વારા વિવિધ ચાર પ્રકારના ગરબા બનાવવામાં આવે છે. જે બારસો રૂપિયાથી ત્રણ હજાર રૂપિયા સુધીના હોય છે. ગરબા અગાઉથી ઓર્ડર લઈને બનાવાય છે.
ગરબા કારીગરોની રોજગારીનું માધ્યમ
આસ્થાના પ્રતીક આ ગરબા ગ્રામ્ય વિસ્તારોના અનેક કારીગરો માટે રોજગારીનું પણ માધ્યમ બન્યા છે. નવરાત્રિને અનુલક્ષીને ખેડા જિલ્લાના કઠલાલ, કપડવંજ અને મહુધા સહિતના વિવિધ વિસ્તારોમાં કારીગરો દ્વારા કલાત્મક અને નયનરમ્ય ફુલારા ગરબા બનાવવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે એક કારીગર સિઝનમાં 250 થી 300 ફુલારા ગરબા બનાવતા હોય છે. જેનાથી તેમને રોજગારી મળી રહેતી હોય છે.
અમે સિકોતર માતાજીનો ફુલારો ગરબો કોરાવ્યો : ભાવિક
શ્રદ્ધાળુ હિતેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, માતાજીનો ગરબો શ્રદ્ધા સાથે જોડાયેલો છે. માતાજીમાં અતૂટ શ્રદ્ધા હોય તમારા જે કુળદેવી હોય કોઈના સિકોતર માતા હોય, કોઈના અંબાજી માતા, કોઈના ખોડીયાર માતા હોય એમ દરેક શ્રદ્ધા પ્રમાણે પોતાના માતાજીનો ફુલારો ગરબો કોરાવે છે. કોઈ માનતા રાખી હોય કે અમારુ આ કામ છે, આ થઈ જાય ગમે તે કામ હોય એ કામ પૂર્ણ થાય એટલે એ એમના માતાજીનો ફુલારો ગરબો કોરાવે છે.એમ અમે પણ અમારા સિકોતર માતાજીનો ફુલારો ગરબો કોરાવ્યો હતો આજે અમે એને વધાવીને સિકોતર માતાને ત્યાં અર્પણ કર્યો છે.
સાડા બારસોથી ત્રણ હજાર સુધીનો ગરબો બનાવીએ છીએ: કારીગર
ફુલારા ગરબા બનાવતા કારીગર ભગાભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, બારેમાસ અમુક ટાઈમ ઓર્ડર આવે અત્યારે સિઝનમાં વધારે ઓર્ડર આવે. મટિરિયલ કાગળનું,વેલ્વેટનું બધું વાપરીએ છીએ. સાડા બારસોથી ત્રણ હજાર સુધીનો ગરબો બનાવીએ છીએ. મટિરિયલ પ્રમાણે જુદા જુદા ભાવ હોય છે. અમારી સાથે પાંચ કારીગરો કામ કરે છે.
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