ખેડામાં 101 અનાથ દીકરીઓએ પ્રભુતામાં પગલાં પાડ્યા, કરિયાવરમાં ટીવી, ફ્રીજ, સોફા-ઘરઘંટી અપાયું
આ સમૂહ લગ્નમાં સહભાગી થનાર પ્રત્યેક દીકરીને રાજ્ય સરકારની કુંવરબાઈ મામેરુ અને સાત ફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના અંતર્ગત રૂ.24,000ની સહાયનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે.
Published : May 3, 2026 at 8:10 PM IST
ખેડા: મહેસૂલ, પંચાયત અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન વિભાગના રાજ્યમંત્રી સંજયસિંહ મહિડાની પ્રેરણાદાઈ આગેવાની અને શિવાજી ફાઉન્ડેશનના સહયોગથી મા-બાપ વિહોણી તેમજ જરૂરિયાતમંદ 101 દીકરીઓ માટે નડિયાદ-ડાકોર રોડ આડીનાર ચોકડી ખાતે ચોથો ભવ્ય સમૂહ લગ્ન યોજાયો હતો. જેમાં તમામ નવદંપતિઓને એલ.ઈ.ડી ટીવી, ફ્રીજ, કુલર, સોફા સેટ, તિજોરી, ઘર ઘંટી, પલંગ અને કિચનસેટ સહિતની તમામ ઘરવખરી કરિયાવરમાં આપી આત્મનિર્ભર બનાવવામાં આવ્યા હતા.
આ પ્રસંગે રાજ્યમંત્રી સંજયસિંહ મહિડાએ જણાવ્યું હતું કે, આ ફક્ત લગ્ન ઉત્સવ નહીં પરંતુ માનવતાનો ઉત્સવ છે. જ્યાં જનસેવાના માધ્યમ થી 101 દીકરીઓ પ્રભુતામાં પગલાં માંડી સંસારના નવા સોપાનમાં પ્રવેશ કર્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સફળ નેતૃત્વમાં વિકાસ અને સામાજિક સમરસતાનું વંદનીય કાર્ય આજે દેશમાં ચાલી રહ્યુ છે. વડાપ્રધાનના નારીવંદના સંકલ્પને શિરે રાખીને આજે તેઓ ચોથા સમૂહ લગ્નનું સફળ આયોજન કરી શક્યા છે.
સરકારી યોજના અંતર્ગત દીકરીઓને મળી સહાય
રાજ્યમંત્રીએ ઉમેર્યુ હતું કે, જો દીકરી સક્ષમ બનશે તો સમાજ સક્ષમ બનશે. આજે સરકારની કલ્યાણકારી યોજનાઓથી દેશની મહિલાઓને આર્થિક, સામાજિક અને રાજકીય રીતે સક્ષમ બનાવવામાં આવી છે. ભારતની નારી આજે આકાશ આંબી રહી છે. આ સમૂહ લગ્નમાં સહભાગી થનાર પ્રત્યેક દીકરીને રાજ્ય સરકારની કુંવરબાઈ મામેરુ અને સાત ફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના અંતર્ગત રૂ.24,000ની સહાયનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે.
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, લગ્ન એ બે પવિત્ર આત્માઓનું મિલન અને બે પરિવારોનું જોડાણ છે. ત્યારે સંસારમાં આવતા નાના-મોટા પ્રશ્નોને શાંતિ અને કુનેહપૂર્વક સમાધાન લાવી હંમેશા એકબીજાનું આત્મ-સન્માન જાળવવા માટે રાજ્યમંત્રીએ ઉપસ્થિત તમામ નવદંપતીઓ અને તેમના પરિવારોને અપીલ કરી હતી. સાથે જ આગામી 07 મે ના રોજ તળપદા સમાજની દીકરીઓના સમૂહ લગ્નમાં ઉપસ્થિત રહેવા સૌને નિમંત્રણ આપ્યું હતું.
આ પ્રસંગે ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ સમૂહ લગ્નના સફળ આયોજન બદલ તમામ આયોજકો અને દાતાઓને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને તમામ નવદંપત્તિઓને લગ્નની શુભેચ્છાઓ અને આશીર્વાદ આપ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં ખેડા સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણ, તમામ ધારાસભ્યો, અધિકારીઓ, અગ્રણીઓ, દાતાઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં જાનૈયાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
