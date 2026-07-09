કર્ણાટકમાં ટ્રક અને તૂફાન કાર વચ્ચે ભયાનક અકસ્માત, 6નાં મોત, 3 ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત
કર્ણાટકના ઉત્તર કન્નડ જિલ્લામાં માર્ગ અકસ્માતમાં 6 લોકોના સ્થળ પર જ મોત થઈ ગયા.
Published : July 9, 2026 at 11:32 AM IST
કર્ણાટક: કર્ણાટકના ઉત્તરા કન્નડ જિલ્લાના યેલાપુર તાલુકાના અરબૈલ ઘાટ વિસ્તારમાં બાલગર નજીક એક ટ્રક અને 'તુફાન' પેસેન્જર વાહન વચ્ચે થયેલી ગંભીર ટક્કરમાં છ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા અને ત્રણ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. બધા મૃતકો ધારવાડના રહેવાસી હતા અને હુબલી-ધારવાડ ક્ષેત્રમાં સ્વિગી માટે પાર્ટ-ટાઇમ ડિલિવરી કર્મચારી તરીકે કામ કરતા હતા.
મુસાફરી દરમિયાન દુ:ખદ ઘટના
આ ભયાનક અકસ્માત ત્યારે થયો જ્યારે ગ્રુપ રાત્રે ધારવાડથી ધર્મસ્થલા અને મેંગલુરુ જઈ રહ્યું હતું. ડ્રાઇવર સહિત કુલ નવ લોકો 'તુફાન' વાહનમાં હતા. જ્યારે વાહન અરબૈલ ઘાટમાં બાલગર પહોંચ્યું ત્યારે તે એક ટ્રક સાથે સામસામે ટક્કર થઈ. ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે 'તુફાન' વાહન સંપૂર્ણપણે કચડી ગયું.
મૃતકોની ઓળખ
અકસ્માતમાં 'તુફાન' વાહનમાં સવાર છ લોકોના મોત થયા. તેમની ઓળખ બસવરાજ (૪૮), અભિષેક ઈશ્વર (૨૮), અક્ષય (૨૬), અભિષેક (૨૬), સંજીવ અંગાડી (૩૩ - ડ્રાઈવર) અને મંજુનાથ ચુલાકી (૩૨) તરીકે થઈ છે.
ત્રણ ગંભીર રીતે ઘાયલ
અકસ્માતમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા ત્રણ વ્યક્તિઓ - શિવરાજ દુર્ગપ્પા માડીવાલ (૨૨), સચિન અને ચેન્નાબસૈયા બસલિંગૈયા સંપગવા (૨૮) - ને સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેમની તાત્કાલિક સારવાર ચાલી રહી છે.
પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી
યેલાપુર પોલીસ અધિકારીઓએ અકસ્માત સ્થળની મુલાકાત લીધી છે અને તપાસ શરૂ કરી છે. મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. આ પ્રાથમિક માહિતી છે; યેલાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.
આ પણ વાંચો: