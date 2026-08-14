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કલોલના દંતાલીમાં ગેરકાયદે ગેસ રિફિલિંગનો પર્દાફાશ, ઘરેલું સિલિન્ડરમાંથી 5KGના નાના સિલિન્ડર ભરાતા

દંતાલી ગામની સીમમાં ચેતન શર્માના પાકા શેડમાં ગેરકાયદે ગેસ રિફિલિંગ થતું હોવાની ચોક્કસ બાતમી મળી હતી.

કલોલના દંતાલીમાં ગેરકાયદે ગેસ રિફિલિંગનો પર્દાફાશ
કલોલના દંતાલીમાં ગેરકાયદે ગેસ રિફિલિંગનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 6:24 PM IST

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ગાંધીનગર: કલોલ તાલુકાના દંતાલી ગામની સીમમાં રહેણાંક અને ખેતી વિસ્તાર નજીક શેડમાં ચાલી રહેલા ગેરકાયદે ગેસ રિફિલિંગના વેપલાનો સાંતેજ પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. કોઈપણ પ્રકારની સુરક્ષા વ્યવસ્થા કે જરૂરી પરવાનગી વિના કોમર્શિયલ અને ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરમાંથી નાના સિલિન્ડરોમાં ગેસ ભરવાની જોખમી કામગીરી કરવામાં આવતી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે દરોડો પાડી સ્થાનિક તેમજ રાજસ્થાનના કુલ 6 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે.

બાતમીના આધારે પોલીસનો દરોડો
સાંતેજ પોલીસ મથકના પીઆઇ એસ.આર. ચૌધરીની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી. ત્યારે દંતાલી ગામની સીમમાં ચેતન શર્માના પાકા શેડમાં ગેરકાયદે ગેસ રિફિલિંગ થતું હોવાની ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. જેના આધારે પોલીસે સ્થળ પર દરોડો પાડ્યો હતો. દરમિયાન સંજયકુમાર નાનુભાઈ ડાભી, કિશોર બાબુભાઈ ઠાકોર, મહેન્દ્ર નારાયણરામ બિશ્નોઈ, કૈલાશ બિશ્નોઈ, સુનીલ સબુરામ બિશ્નોઈ અને દિનેશ માલારામ બિશ્નોઈને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા.

કલોલના દંતાલીમાં ગેરકાયદે ગેસ રિફિલિંગનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

મોટા સિલિન્ડરમાંથી નાના બોટલમાં ગેસ ભરાતો
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે આરોપીઓ ઇન્ડિયન ઓઇલ, ભારત ગેસ અને એચપી ગેસ કંપનીના 19 કિલો તથા 14.2 કિલોના સિલિન્ડરમાંથી ઇલેક્ટ્રિક મોટર પંપ, પાઇપ અને હીટિંગ ગનનો ઉપયોગ કરીને 5 કિલોના નાના સિલિન્ડરમાં ગેસ રિફિલ કરતા હતા. ત્યારબાદ નાના સિલિન્ડરો પર બોગસ સીલ અને કેપ લગાવી તેને બજારમાં ઊંચા ભાવે વેચવામાં આવતા હતા. ફાયર સેફ્ટી સહિતની કોઈ યોગ્ય સુરક્ષા વ્યવસ્થા વિના જ્વલનશીલ ગેસનું રિફિલિંગ કરવામાં આવતું હોવાથી આસપાસના વિસ્તારમાં મોટી દુર્ઘટના સર્જાવાની ગંભીર શક્યતા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

258 ગેસ સિલિન્ડર સહિત રૂ.12.83 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
દરોડા દરમિયાન પોલીસે વિવિધ કંપનીના ભરેલા તેમજ ખાલી મળી કુલ 258 ગેસ સિલિન્ડર, એક આઇશર ટેમ્પો, એક પિકઅપ ડાલો, બે ઇલેક્ટ્રિક મોટર પંપ, વજન કાંટો, હીટિંગ ગન અને ચાર સ્માર્ટફોન સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. જપ્ત કરાયેલા મુદ્દામાલની કુલ કિંમત રૂ.12.83 લાખથી વધુ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

સાંતેજ પોલીસે તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. ગેરકાયદે ગેસ રિફિલિંગના નેટવર્કમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ ચાલી હાથ ધરી છે.

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ILLEGAL GAS REFILLING RACKET
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ગેરકાયદે ગેસ રિફિલિંગ
ILLEGAL GAS REFILLING RACKET

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