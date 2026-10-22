જુનાગઢમાં યુવતી સાથે દુષ્કર્મ બાદ બળજરીપૂર્વક ગર્ભપાત કરાવાની ઘટના, પોલીસે 3 આરોપીને ઝડપ્યા
પહેલા લગ્નની લાલચ આપીને દુષ્કર્મ ત્યારબાદ ગર્ભવતી બનેલી યુવતીનો બળજબરી પૂર્વક ખાનગી હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવેલા ગર્ભપાતને લઈને જુનાગઢ પોલીસે ત્રણ ઈસમોને અટકાયત કરી છે.
Published : October 22, 2026 at 9:49 AM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ બી ડિવિઝન પોલીસ માથકમાં દુષ્કર્મ અને બળજબરીપૂર્વક ગર્ભપાતનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો હતો. સમગ્ર મામલામાં જૂનાગઢમાં રહીને અભ્યાસ કરતી અન્ય જિલ્લાની એક યુવતીની ફરિયાદને આધારે જુનાગઢ પોલીસે દુષ્કર્મ કરનાર અને તેમાં મદદગારી માટે ત્રણ ઈસમોની અટકાયત કરી છે. તો બીજી તરફ દુષ્કર્મ બાદ ગર્ભવતી બનેલી યુવતીનું ગર્ભપાત કરનાર ડોક્ટર અને હોસ્પિટલની તપાસ જૂનાગઢ પોલીસે શરૂ કરી છે.
જુનાગઢ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં પહેલા લગ્નની લાલચ આપીને દુષ્કર્મ ત્યારબાદ ગર્ભવતી બનેલી યુવતીનો બળજબરી પૂર્વક ખાનગી હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવેલા ગર્ભપાતને લઈને જુનાગઢ પોલીસે ત્રણ ઈસમોને અટકાયત કરી છે. જુનાગઢ શહેરમાં પેઈન ગેસ્ટ તરીકે રહેતી અને શહેરની શૈક્ષણિક સંસ્થામાં ઉચ્ચ અભ્યાસ કરતી એક યુવતી સાથે ઈન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ અને સ્નેપચેટના માધ્યમથી પરિચયમાં આવેલા મુખ્ય આરોપી ઇમ્તિયાઝ સુમરા દ્વારા યુવતી સાથે લગ્ન કરશે તેવો ભરોસો આપીને જુનાગઢ શહેર અને આસપાસની ખાનગી હોટેલ અને ગેસ્ટ હાઉસમાં જાતીય દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. ત્યાર બાદ ભોગ બનનાર યુવતીને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી જાણ થઈ કે આરોપી ઇમ્તિયાઝ સુમરા પરિણીત છે. ત્યાર બાદ દુષ્કર્મનો ભોગ બનનાર યુવતીએ જુનાગઢ શહેર બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં આરોપી ઇમ્તિયાઝ સુમરા, ઈસફાક ઓઠા અને સોયબ દલ સામે ફરિયાદ દાખલ કરતા પોલીસે ત્રણેય આરોપીની અટકાયત કરી છે.
જુનાગઢ સાહેબ પોલીસ અધિક્ષક હિતેશ ધાંધલીયાએ આપેલી વિગતો અનુસાર, જૂનાગઢમાં રહેતી યુવતીએ લગ્નની લાલચ આપીને દુષ્કર્મ આચરનાર વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરતા પોલીસે ત્રણ આરોપીની અટકાયત કરી છે. ફરિયાદ દાખલ થયા બાદ પોલીસે યુવતી પાસેથી મેળવેલી વિગતો અનુસાર તેના પર શહેરની અલગ અલગ હોટેલ અને ગેસ્ટ હાઉસમાં દુષ્કર્મ આચર્યા બાદ તે ગર્ભવતી થતા જૂનાગઢની કોઈ ખાનગી હોસ્પિટલમાં ત્રણેય ઇશમોએ ગર્ભપાત કરાવી નાખેલો છે. આવી સનસનીખેજ વિગતો પ્રાપ્ત થતા પોલીસે ગર્ભપાત કરનાર ડોક્ટર અને હોસ્પિટલની તપાસ પણ શરૂ કરી છે. હાલ આ મામલામાં ત્રણ મુખ્ય આરોપી પોલીસ પકડમાં છે. પરંતુ યુવતીનો ગર્ભપાત કરનાર ડોક્ટર અને હોસ્પિટલ સામે પણ આગામી દિવસોમાં કાર્યવાહી થઈ શકે તે દિશામાં પણ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. હાલ સમગ્ર મામલાની તપાસ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપને સોંપી દેવામાં આવી છે.
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