ગીરના જંગલમાં સિંહબાળનો ઝાડ પર ચડતો અદભૂત વીડિયો વાઈરલ, પ્રવાસીઓએ પણ દંગ રહી ગયા
બે સિંહણની સાથે કેટલાક સિંહબાળ જંગલમાં પોતાની મસ્તીમાં મશગુલ જોવા મળે છે. જેમાં અચાનક એક સિંહ બાળ ઝાડ ઉપર ચડતું જોવા મળે છે.
Published : February 3, 2026 at 10:12 AM IST
જુનાગઢ: જંગલની દુનિયાનો અદભુત વિડીયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. જેમાં એક સિંહબાળ દીપડાની જેમ સ્ફૂર્તિથી ઝાડ પર ચડતું દેખાય છે. આ પ્રકારની ગતિવિધિ સિંહ પરિવારમાં ખૂબ જ ભાગ્યે જ જોવા મળતી હોય છે અને તેમાં પણ આવા દ્રશ્ય મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ કરવાની તક ખૂબ જ બહુમુલ્ય સાબિત થતી હોય છે. ત્યારે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલો આ વિડીયો લોકો જોવાનું ખૂબ જ પસંદ કરી રહ્યા છે.
સિંહનો અદભુત વિડીયો મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ
જંગલી દુનિયાનો સિંહબાળની મસ્તીનો અદભુત વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. આ વિડીયો કેટલા સમય જૂનો છે તે કહેવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. પરંતુ સાસણ ગીર જંગલ સફારીના કોઈ એક ચોક્કસ વિસ્તારનો વિડીયો જોવા મળે છે. જેમાં બે સિંહણની સાથે કેટલાક સિંહબાળ જંગલમાં પોતાની મસ્તીમાં મશગુલ જોવા મળે છે. જેમાં અચાનક એક સિંહ બાળ ઝાડ ઉપર ચડતું જોવા મળે છે. જેને જોઈને એક સિંહણ બચ્ચાને કોઈ ઈજા ન થાય અથવા તો તે ઝાડ પર વધારે ઉપર ચળી ન જાય તેની દેખભાળ કરતી પણ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે. સિંહ પરિવારની આ પ્રકારની ગતિવિધિ ખૂબ જ દુર્લભ માનવામાં આવે છે. સિંહોને ઝાડ પર ચળતા પ્રાણી તરીકે ક્યારેય સ્વીકારવામાં આવ્યા નથી અને એમ પણ સિંહ ઝાડ પર ચળતા જોવા મળતા નથી. ત્યારે આ વિડીયો મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ કરવાની એક તક સાસણ સફારીમાં આવેલા કોઈ પ્રવાસીને પ્રાપ્ત થઈ હતી. જે હાલ સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ વાઇરલ થઈ રહી છે.
સિંહબાળને ઝાડ પર ચડતા જોઈને પ્રવાસી પણ દંગ રહી જાય છે. દરમિયાન સપારી પાર્કમાં સાથે રહેલો ગાઈડ પણ તેમને આ નજારો ભાગ્યે જ જોવા મળતો હોવાનું કહી રહ્યો છે.
સિંહો નખને શિકાર યોગ્ય બનાવવા માટે ઝાડ પર ચડે છે
બિલાડી કુળનું સિંહ પોતાના નખને શિકાર યોગ્ય બનાવવા માટે ઝાડ પર આ રીતે ઘસીને તેને મજબૂત બનાવતા હોય છે. આ પ્રકારની ગતિવિધિ સિંહોમા એકદમ સામાન્ય જોવા મળે છે, પરંતુ નાનકડું એક-બે મહિનાનું સિંહબાળ બિલાડીની માફક ઝાડ પર ચળતું જોવા મળી રહ્યું છે. આમ કરવાથી સિંહોના નખ એકદમ અણીદાર અને કોઈપણ શિકારને પકડી રાખવા માટે ખૂબ જ મહત્વના હથિયાર તરીકે પણ સિંહો ઉપયોગ કરતા હોય છે. આ જ પ્રકારની ગતિવિધિ એક બે મહિનાનું સિંહ બાળ પુખ્ત થતા સમયે પોતે સ્વયમ શિકાર કરી શકે તેનું શિક્ષણ કે પ્રશિક્ષણ લેતું હોય તેવું પણ આ વીડિયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. સિંહ પરિવારની આ દુર્લભ તસવીરો જે મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થઈ છે તેને લોકો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ જ જોઈ રહ્યા છે.
