જુનાગઢમાં સતત બીજા દિવસે નકલી પોલીસ પકડાઈ, કારમાં પોલીસનું બોર્ડ રાખી ફરતો યુવક ઝડપાયો

જુનાગઢ શહેરના ચીતાખાના ચોકથી કોર્ટ તરફ જતા વિસ્તારમાં કાર પર પોતે પોલીસ હોવાની ખોટી ઓળખ ઉભી કરીને રોફ જમાવતા ગોંડલના યુવકને પોલીસે પકડ્યો છે.

જુનાગઢમાંથી નકલી પોલીસ ઝડપાયો
જુનાગઢમાંથી નકલી પોલીસ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
Published : November 21, 2025 at 9:33 PM IST

જુનાગઢ: સતત બીજા દિવસે જુનાગઢ શહેરમાંથી પોલીસનો રોફ જમાવતા ઈસમને પોલીસે પકડી પાડ્યો છે. જુનાગઢ શહેરના ચીતાખાના ચોકથી કોર્ટ તરફ જતા વિસ્તારમાં GJ 03 NB 8114 નામની કાર પર પોતે પોલીસ હોવાની ખોટી ઓળખ ઉભી કરીને રોફ જમાવતા ગોંડલના નસીર ગોરીને પોલીસે પકડીને કાયદાનો પાઠ ભણાવ્યો છે.

બીજા દિવસે રોફ જમાવતો બીજો નકલી પકડાયો
પાછલા બે દિવસ દરમિયાન જુનાગઢ શહેરમાંથી પોલીસની ખોટી ઓળખ ઉભી કરીને પોલીસના નામે રોફ જમાવતો બીજો ઈસમ પકડાયો છે. ગોંડલના નસીર ગુલામ ગોરીને શહેરના ચીતાખાના ચોકથી જિલ્લા કોર્ટ તરફ જતા વિસ્તારમાંથી કાર પર પોલીસ લખીને પોલીસનો રોફ જમાવતા પોલીસે કાર સાથે નસીરની અટકાયત કરી છે. પાછલા બે દિવસમાં બે વ્યક્તિઓ પોલીસના નામે ખોટો રોફ જમાવીને પોલીસના હાથે પકડાઈ ચૂક્યા છે. પોલીસે હાલ નસીર ગુલામ ગોરી સામે બી.એન.એસ એક્ટ નીચે ધરપકડ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

ગઈ કાલે પણ પકડાયો હતો એક ઈસમ
ગઈ કાલે પણ બીલખા રોડ પરથી રાજકોટના રૈયા રોડ પર રહેતા દેવન વાઘેલા નામનો ઈશમ પણ આ જ પ્રકારે પોતાની કારમાં પોલીસની ખોટી ઓળખ ઉભી કરીને સામાન્ય લોકોમાં રોફ જમાવતો પોલીસના હાથે પકડાયો હતો. ત્યારે આજે ગોંડલનો નસીર ગુલામ ગોરી પણ આ જ રીતે સામાન્ય લોકોની વચ્ચે પોતાનો પોલીસ તરીકેનો રોફ મારતો ઉભો હતો અને લોકોમાં સીન સપાટા કરતો પોલીસના હાથે પકડાયો છે. પકડાયેલા નસીર ગુલામ ગોરી સામે શહેર બી ડિવિઝન પોલીસે ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

