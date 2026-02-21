ETV Bharat / state

રમઝાન માસમાં ફ્રુટ બજારમાં જોવા મળી તેજી, જુનાગઢમાં મોટા ભાગના ફ્રુટ 100 રૂપિયા પ્રતિ કિલોને પાર

રમઝાન માસ શરૂ થતા ફળફળાદી અને લીંબુના બજાર ભાવોમાં તોતિગ ભાવ વધારો થયો છે. આ વર્ષે શિયાળા દરમિયાન ફળ અને શાકભાજીના ભાવોમાં કોઈ ઘટાડો નથી.

રમઝાન માસમાં ફળો અને લીંબુના ભાવમાં વધારો
રમઝાન માસમાં ફળો અને લીંબુના ભાવમાં વધારો (ETV Bharat Gujarat)
જુનાગઢ: રમઝાન માસના પ્રારંભના દિવસોમાં જ ફ્રુટ બજારમાં આગ જરતી તેજી જોવા મળી રહી છે. હાલ કેળા, ટેટી અને તરબૂચ સિવાય તમામ ફ્રુટ 100 રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયા છે. રમઝાન માસના સમયમાં લીંબુનો પણ ખૂબ પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉપયોગ થતો હોય છે. જેથી લીંબુના બજાર ભાવ પણ 100 રૂપિયા પ્રતિ કિલોને પાર જોવા મળી રહ્યા છે. જથ્થાબંધ બજારના વેપારીઓ મુજબ આ પ્રકારે ફળ અને લીંબુમાં થઈ રહેલો ભાવ વધારો આગામી દિવસોમાં ઓછો થાય તેવી શક્યતાઓ જોવા મળતી નથી. ફળફળાદી અને લીંબુની ખરીદી વિશેષ પ્રમાણમાં થતી હોય છે, જેથી સમગ્ર દેશમાં તેનો પુરવઠો જળવાઈ રહે તે માટે વ્યવસ્થા થતી હોય છે જેને કારણે બજાર ભાવ સતત વધી રહ્યા છે.

રમઝાન માસમાં ફળો અને લીંબુના ભાવમાં વધારો (ETV Bharat Gujarat)

ફળફળાદી અને લીંબુના ભાવમાં તોતિગ વધારો
રમઝાન માસ શરૂ થતા જ ફળફળાદી અને લીંબુના બજાર ભાવોમાં તોતિગ ભાવ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. આ વર્ષે શિયાળા દરમિયાન ફળ અને શાકભાજીના ભાવોમાં કોઈ નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો નથી. આવી સ્થિતિમાં શરૂ થયેલા રમઝાન માસમાં પણ ભાવ વધારો આગે કુચ કરી રહ્યો છે. રમઝાન માસ દરમિયાન ફળ અને લીંબુનો ખૂબ પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉપયોગ થતો હોય છે, જેને કારણે આવકની સામે માંગ વધતા પુરવઠાની અછત ઊભી થઈ રહી છે. જેથી તેની વિપરીત અસરો બજાર ભાવ પર જોવા મળી રહી છે. જેને કારણે આજે સામાન્ય ફ્રુટ ટેટી તરબૂચ અને કેળાને બાદ કરતા તમામના બજાર ભાવો સો રૂપિયા પ્રતિ કિલોને પાર જોવા મળી રહ્યા છે.

રમઝાન માસમાં ફળો અને લીંબુના ભાવમાં વધારો
રમઝાન માસમાં ફળો અને લીંબુના ભાવમાં વધારો (ETV Bharat Gujarat)

ફળ અને લીંબુના ખરીદારોમાં પણ ભારે નારાજગી
રમઝાન માસ દરમિયાન ફળ અને લીંબુની વિશેષ પ્રમાણમાં ખરીદી થતી હોય છે. ત્યારે આજે સવારના સમયે જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ફળ અને લીંબુની ખરીદી કરવા માટે આવેલા મુસ્લિમ બિરાદર અબ્દુલ કરીમ બાપુએ જણાવ્યું હતું કે, રમઝાન માસમાં રોઝા રાખવા તે જરૂરી છે. આવી સ્થિતિમાં ગરમીના સમયમાં માત્ર ફળ અને લીંબુનો ઉપયોગ મોટાભાગના રોજા રાખનાર બિરાદરો કરતા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં ગમે તેટલું મોંઘુ ફળ અને લીંબુ થાય તેમ છતાં તેની ખરીદી કરવી અનિવાર્ય બની જાય છે.

તો બીજી તરફ માર્કેટમાં લીંબુની ખરીદી કરવા માટે આવેલા શબાનાબેન કુરેશીએ પણ જણાવ્યું હતું કે, રમઝાન શરૂ થતા પૂર્વે લીંબુના બજાર ભાવ 60 થી 70 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના હતા. પરંતુ હવે રમઝાન શરૂ થતા જ બે દિવસમાં લીંબુના બજાર ભાવોમાં પણ 25 થી 30 રૂપિયાનો પ્રતિ એક કિલોએ વધારો થયો છે. ગરમીના સમયમાં આવતા રમઝાનને કારણે લીંબુની ખરીદી પણ આટલી જ અનિવાર્ય હોય છે. જેથી ભાવ વધવા છતાં પણ ખરીદી કરવા સિવાય અન્ય કોઈ વિકલ્પ જોવા મળતો નથી.

રમઝાન માસમાં ફળો અને લીંબુના ભાવમાં વધારો
રમઝાન માસમાં ફળો અને લીંબુના ભાવમાં વધારો (ETV Bharat Gujarat)

વેપારીઓએ આપી વિગતો
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ફ્રુટના જથ્થાબંધ વેપાર કરતા જયદીપ સોનૈયાએ ETV ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, તરબૂચ, ટેટી અને કેળાને બાદ કરતા મોટાભાગના ફળોના બજાર ભાવ જથ્થાબંધ બજારમાં 100 રૂપિયા કે તેથી વધારે જોવા મળે છે. હાલ ભારતની સાથે આફ્રિકા, અમેરિકા અને કાશ્મીરના દેશોમાંથી સફરજન, કીવી, ડ્રેગન ફ્રુટસ એવાકાડો, બ્રાઝિલના સંતરા, ત્રણ ચાર જાતની દ્રાક્ષ, અલગ અલગ પ્રકારના સફરજન, ચીકુ, તરબૂચ, ટેટી, દાડમ, મોસંબી, અનાનસ, જામફળ જેવા ફળની આવક માર્કેટિંગ યાર્ડમાં થઈ રહી છે. પ્રતિ દિવસે તમામ ફળોમાં 1000 થી લઈને 5000 કિલો સુધીની આવક થાય છે, પરંતુ સાર્વત્રિક રીતે ખરીદી આ સમય દરમિયાન જોવા મળે છે. જેથી આવકની સામે બજાર ભાવ ઘટવાની શક્યતાઓ એકદમ નહીંવત છે.

રમઝાન માસમાં ફળો અને લીંબુના ભાવમાં વધારો
રમઝાન માસમાં ફળો અને લીંબુના ભાવમાં વધારો (ETV Bharat Gujarat)

લીંબુના બજાર ભાવોમાં પણ ભડકો
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં લીંબુના જથ્થાબંધ વેપાર કરતા દિનેશભાઈએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, હાલ રમઝાન માસ શરૂ થયો છે, જેને કારણે પ્રતિ દિવસ 3,000 kg ની આસપાસ લીંબુની આવક થઈ રહી છે. જેમાં થોડો વધારો અને ઘટાડો પ્રતિ દિવસે થઈ રહ્યો છે. હાલ લીંબુના બજાર ભાવ ઊંચામાં 1400 અને નીચામાં 1200 સુધી જોવા મળે છે. જેને કારણે જથ્થાબંધ બજાર પણ 70 થી 80 રૂપિયાની આસપાસ જોવા મળે છે. આ જ લીંબુ છુટક બજારમાં 100 કે 110 રૂપિયા પ્રતિ કિલોએ વેચાઈ રહ્યા છે. તેમાં કોઈ રાહત થાય અથવા તો બજાર ભાવોમાં ખાસ ઘટાડો થાય તેવી આજના દિવસે એક પણ શક્યતા જોવા મળતી નથી.

રમઝાન માસમાં ફળો અને લીંબુના ભાવમાં વધારો
રમઝાન માસમાં ફળો અને લીંબુના ભાવમાં વધારો (ETV Bharat Gujarat)

એપીએમસી આપી વિગતો
જુનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના સેક્રેટરી હરેશ પટેલે ETV ભારતને એક્સક્લુઝિવ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, હાલ પ્રતિ દિવસ 6800 કિલો તરબૂચ અને માલટા 4,600 કિલો, ટેટી 1500 થી 1700 કિલો, દ્રાક્ષ 600 થી 700 કિલો, જામફળ 100થી 200 કિલો, મોસંબી તેવી જ રીતે 100થી 200 કિલો, ચીકુ 200 કિલો દાડમ 100 થી 150 કિલો, અનાનસ 100 થી 200 કિલો, કીવી અને 400 થી 500 કિલો સફરજનની સાથે પ્રતિ દિવસે 2700 થી 3000 કિલો લીંબુની આવક થઈ રહી છે. પરંતુ રમઝાન માસમાં સાર્વત્રિક રીતે ફળ અને લીંબુની માંગમાં સતત જોવા મળે છે, જેને કારણે આવકમાં ઘટાડો અને ભાવોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે.

