જસદણમાં કેબિનેટ મંત્રીના સન્માન સમારોહમાં જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખનું વિવાદી નિવેદન સામે આવ્યું
Published : October 21, 2025 at 3:06 PM IST
રાજકોટ: જસદણના રાજકારણમાં ગરમાવો જોવા મળ્યો, જ્યાં કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાના અભિવાદન સમારોહમાં રાજકોટ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખે વિરોધીઓ પર શાબ્દિક પ્રહાર કરતા તેમને 'રાક્ષસ' અને 'લુખ્ખા' કહ્યા.
જસદણના અમદાવાદ રોડ પર આવેલા ધરતી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોનમાં કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા સતત ત્રીજી વખત મંત્રીમંડળમાં સ્થાન પામતા તેમના સન્માન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જસદણ-વિંછીયા તાલુકા ભાજપ પરિવાર દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં દીપ પ્રાગટ્ય બાદ સાધુ-સંતો, વિવિધ સમાજના આગેવાનો અને ભાજપના કાર્યકર્તાઓએ મંત્રીનું શાલ ઓઢાડી અને પુષ્પગુચ્છ આપીને ભવ્ય સન્માન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે કુંવરજી બાવળિયાએ જસદણ અને વિંછીયાની જનતાનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
આ કાર્યક્રમમાં બધુ બરાબર ચાલી રહ્યુ હતુ, પરંતુ રાજકીય માહોલ ત્યારે ગરમાયો જ્યારે રાજકોટ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ અલ્પેશ ઢોલરીયાએ માઇક સંભાળ્યું. સભાને સંબોધતા તેમણે વિરોધીઓ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા.
ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખે સ્ટેજ પરથી કહ્યું કે, "જેમ રામચંદ્ર ભગવાનના સમયે ઋષિ મુનીઓ યજ્ઞ કરતા ત્યારે રાક્ષસો હવનમાં હાડકાં હોમવા આવતા, તેમ તમારા જસદણ અને વિંછીયા તાલુકામાં પણ કેટલાક રાક્ષસો વિકાસરૂપી યજ્ઞમાં હાડકાં નાખવા આવે છે અને ભવિષ્યમાં પણ આવશે. આવા બહારથી આવતા આવારા તત્વો અને લુખ્ખાઓને કહેવાનું છે કે તમે તમારા વિસ્તારનું ધ્યાન રાખો અને અમારા વિસ્તારમાં વિકાસના કામો થવા દો."
અલ્પેશ ઢોલરીયા આટલેથી જ ન અટક્યા, તેમણે આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓનો ઉલ્લેખ કરતા લોકોને આહવાન કર્યું કે, "આવા હવનમાં હાડકા નાખવા વાળા લુખ્ખાઓને મત આપીને જવાબ આપવાનો છે. તમે મત આપશો એટલે એમની બોલતી બંધ થઈ જશે."
મંત્રીના સન્માનના મંચ પરથી જિલ્લા પ્રમુખ દ્વારા વિરોધીઓ માટે 'રાક્ષસ' અને 'લુખ્ખા' જેવા શબ્દોનો પ્રયોગ કરાતા હવે સ્થાનિક રાજકારણમાં વિવાદ સર્જાયો છે. આ નિવેદનના પડઘા આગામી દિવસોમાં કેવા પડે છે, તે જોવું રહ્યું.
