જામનગરમાં AAP MLA ગોપાલ ઇટાલિયા પર જૂતું ફેંકાયું, કાર્યકરોએ આરોપીને પકડીને ધોલાઇ કરી
જામનગરમાં એક સભામાં AAPના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા પર જૂતું ફેંકવાની ઘટના બની છે.
Published : December 5, 2025 at 8:31 PM IST|
Updated : December 5, 2025 at 9:31 PM IST
જામનગર: જામનગરમાં એક સભામાં AAPના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા પર જૂતું ફેંકવાની ઘટના બની છે. ગોપાલ ઇટાલિયા સ્ટેજ પર પોતાનું ભાષણ આપી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન સ્ટેજની નીચે બેઠેલી એક વ્યક્તિએ ઊભા થઈને ધારાસભ્ય તરફ જૂતું ફેંક્યું હતું. ઘટના બાદ ત્યાં હાજર પોલીસે આરોપીને ઝડપી લીધો હતો. જોકે આ દરમિયાન AAPના કાર્યકરોએ આરોપીને પકડીને તેને માર માર્યો હતો.
સમગ્ર ઘટના બાદ AAP દ્વારા વીડિયો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં સમગ્ર ઘટના પાછળ ભાજપ હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં AAP નેતા મનોજ સોરઠિયા સમગ્ર ઘટના પાછળ ભાજપનો હાથ હોવાનું કહી રહ્યા છે.
ભાજપના ગુંડાઓ દ્વારા AAP ધારાસભ્ય @Gopal_Italia પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે તે ખૂબ જ નિંદનીય ઘટના છે.— AAP Gujarat (@AAPGujarat) December 5, 2025
ખેડૂતો, યુવાનો મહિલાઓ મુદ્દે હંમેશા અવાજ ઉઠાવનાર ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયાનો અવાજ દબાવવા માટે ભાજપના ગુંડાઓએ તેમના પર કર્યો હુમલો કર્યો છે. pic.twitter.com/zjIjAOQhRd
ઘટના અંગે MLA ગોપાલ ઇટાલિયાએ કહ્યું કે, ટાઉનહોલમાં એક કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમ સારી રીતે ચાલતો હતો. ત્યારે આજે આટલી વિશાળ જનસંખ્યા જોઈને જામનગરમાં આમ આદમી પાર્ટીને આટલું વિશાળ જનસમર્થન જોઈને ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેના પેટમાં તેલ રેડાયું અને ભાજપ-કોંગ્રેસ બંનેએ ભેગા મળીને આજે આ સભા દરમિયાન જ્યારે હું વક્તવ્ય આપતો હતો ત્યારે એક વ્યક્તિએ આવીને મારા પર કશુંક ફેક્યું. મને એવું લાગ્યું કે પથ્થર ફેંક્યો છે પણ પાછળથી લોકોએ આવીને જણાવ્યું કે જૂતા ફેંક્યા છે.
Jamnagar, Gujarat: During an AAP meeting in Jamnagar, a man threw a shoe at MLA Gopal Italia, causing brief chaos. Police restrained the individual, restored order, and some chairs were reportedly damaged pic.twitter.com/SXad764HCo— IANS (@ians_india) December 5, 2025
તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે હું બોલતો હતો ત્યારે હું દારૂ અને ડ્રગ્સ પર વાત કરી રહ્યો હતો. આમ જનતાને સરકારી કચેરીમાં જે તકલીફ પડે છે એની પર વાત કરી રહ્યો હતો. આમ જનતાને જનતા સરકારી કચેરીમાં કોઈ તકલીફ પડે છે એ મુદ્દો ઉઠાવવો કોઈ ગુનો નથી. ગુજરાતમાં ડ્રગ્સનું દૂષણ નાશ પામે એ મુદ્દો ઉઠાવવો ગુનો નથી. જ્યારે હું એ મુદ્દો બોલ્યો ત્યારે મારી ઉપર જે હુમલો કરવામાં આવ્યો એ ખરેખર યોગ્ય નથી. હું સત્તામાં નથી, મારી પાર્ટી સત્તામાં નથી, હું મંત્રી નથી, મુખ્યમંત્રી નથી કે અમારી પાર્ટીની સરકાર નથી કે તમે અમને પ્રશ્ન પૂછો અને અમને જૂતા મારો કે ચપ્પલ મારો.
(વધુ વિગતો ઉમેરાઈ રહી છે)