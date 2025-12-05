ETV Bharat / state

જામનગરમાં AAP MLA ગોપાલ ઇટાલિયા પર જૂતું ફેંકાયું, કાર્યકરોએ આરોપીને પકડીને ધોલાઇ કરી

જામનગરમાં એક સભામાં AAPના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા પર જૂતું ફેંકવાની ઘટના બની છે.

ગોપાલ ઇટાલિયા પર જૂતું ફેંકાયું
ગોપાલ ઇટાલિયા પર જૂતું ફેંકાયું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 8:31 PM IST

Updated : December 5, 2025 at 9:31 PM IST

જામનગર: જામનગરમાં એક સભામાં AAPના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા પર જૂતું ફેંકવાની ઘટના બની છે. ગોપાલ ઇટાલિયા સ્ટેજ પર પોતાનું ભાષણ આપી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન સ્ટેજની નીચે બેઠેલી એક વ્યક્તિએ ઊભા થઈને ધારાસભ્ય તરફ જૂતું ફેંક્યું હતું. ઘટના બાદ ત્યાં હાજર પોલીસે આરોપીને ઝડપી લીધો હતો. જોકે આ દરમિયાન AAPના કાર્યકરોએ આરોપીને પકડીને તેને માર માર્યો હતો.

ચાલુ સભાએ ગોપાલ ઇટાલિયા પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)

સમગ્ર ઘટના બાદ AAP દ્વારા વીડિયો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં સમગ્ર ઘટના પાછળ ભાજપ હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં AAP નેતા મનોજ સોરઠિયા સમગ્ર ઘટના પાછળ ભાજપનો હાથ હોવાનું કહી રહ્યા છે.

ઘટના અંગે MLA ગોપાલ ઇટાલિયાએ કહ્યું કે, ટાઉનહોલમાં એક કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમ સારી રીતે ચાલતો હતો. ત્યારે આજે આટલી વિશાળ જનસંખ્યા જોઈને જામનગરમાં આમ આદમી પાર્ટીને આટલું વિશાળ જનસમર્થન જોઈને ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેના પેટમાં તેલ રેડાયું અને ભાજપ-કોંગ્રેસ બંનેએ ભેગા મળીને આજે આ સભા દરમિયાન જ્યારે હું વક્તવ્ય આપતો હતો ત્યારે એક વ્યક્તિએ આવીને મારા પર કશુંક ફેક્યું. મને એવું લાગ્યું કે પથ્થર ફેંક્યો છે પણ પાછળથી લોકોએ આવીને જણાવ્યું કે જૂતા ફેંક્યા છે.

તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે હું બોલતો હતો ત્યારે હું દારૂ અને ડ્રગ્સ પર વાત કરી રહ્યો હતો. આમ જનતાને સરકારી કચેરીમાં જે તકલીફ પડે છે એની પર વાત કરી રહ્યો હતો. આમ જનતાને જનતા સરકારી કચેરીમાં કોઈ તકલીફ પડે છે એ મુદ્દો ઉઠાવવો કોઈ ગુનો નથી. ગુજરાતમાં ડ્રગ્સનું દૂષણ નાશ પામે એ મુદ્દો ઉઠાવવો ગુનો નથી. જ્યારે હું એ મુદ્દો બોલ્યો ત્યારે મારી ઉપર જે હુમલો કરવામાં આવ્યો એ ખરેખર યોગ્ય નથી. હું સત્તામાં નથી, મારી પાર્ટી સત્તામાં નથી, હું મંત્રી નથી, મુખ્યમંત્રી નથી કે અમારી પાર્ટીની સરકાર નથી કે તમે અમને પ્રશ્ન પૂછો અને અમને જૂતા મારો કે ચપ્પલ મારો.

(વધુ વિગતો ઉમેરાઈ રહી છે)

