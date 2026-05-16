જામનગરમાં પ્રી-મોન્સૂન કામગીરીનો ધમધમાટ: મહાનગરપાલિકા દ્વારા જર્જરિત ઇમારતોનો સર્વે શરૂ, 6 ટીમો મેદાને
આ સર્વે દરમિયાન જે ઇમારતો ડિમોલિશ થઈ ચૂકી છે કે જેમાં રિપેરિંગ કામ થયું છે તેની વિગતો મેળવાશે.
Published : May 16, 2026 at 10:23 PM IST
જામનગર: હાલમાં જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રી-મોન્સૂન કામગીરીના ભાગરૂપે શહેરમાં આવેલી ભયજનક અને જર્જરિત ઇમારતોનો સર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને સિટી ઇજનેરના માર્ગદર્શન હેઠળ કુલ 6 ટીમો દ્વારા આ કામગીરી હાલમાં પ્રગતિ હેઠળ છે.
સર્વે અને નોટિસની પ્રક્રિયા
મહાનગરપાલિકાના અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, સૌપ્રથમ ગત વર્ષના માસ્ટર લિસ્ટ મુજબની મિલકતોનો રી-સર્વે કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ સર્વે દરમિયાન જે ઇમારતો ડિમોલિશ થઈ ચૂકી છે કે જેમાં રિપેરિંગ કામ થયું છે તેની વિગતો મેળવાશે. આ સિવાયની બાકીની તમામ જર્જરિત ઇમારતોને ફરીથી નોટિસ આપવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. તદુપરાંત, સર્વે દરમિયાન જો કોઈ નવી ભયજનક ઇમારતો નજરે પડશે, તો તેને પણ જીપીએમસી એક્ટની કલમ 264 મુજબ નોટિસ ફટકારવામાં આવશે. આ સમગ્ર સર્વેની કામગીરી હજુ અંદાજે એક અઠવાડિયા સુધી ચાલુ રહેશે.
મહાનગરપાલિકાની કામગીરી અને કડક પગલાં
અધિકારીએ સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે, નોટિસ ઇશ્યૂ કરવાનો અર્થ એવો નથી કે મિલકતને સંપૂર્ણપણે પાડી જ દેવાની છે, કારણ કે કેટલીક ઇમારતો રિપેર થઈ શકે તેવી પણ હોય છે. મહાનગરપાલિકાની મુખ્ય ફરજ એ છે કે જે ઇમારતો અતિ જોખમી હોય અને જેના કારણે ભવિષ્યમાં જાનહાનિ થવાની સંભાવના હોય, તેવી ઇમારતોને અલગ તારવવી.
આવી જોખમી ઇમારતો અંગે એસ્ટેટ શાખા સાથે સંકલન સાધીને કાં તો તેને ડિમોલિશ કરવામાં આવે છે અથવા તો તેનો વપરાશ તાત્કાલિક ધોરણે બંધ કરાવવામાં આવે છે. આ માટે વોટર વર્ક્સ શાખાને પત્ર લખીને આવી ઇમારતોના પાણીના કનેક્શન પણ કાપી નાખવામાં આવે છે.
હાલની સ્થિતિ
હાલમાં પાલિકા પાસે ત્રણ કેટેગરી (A, B અને C) મુજબ વિગતો તૈયાર થઈ રહી છે, જેમાં 'A' કેટેગરી એટલે કે અતિ જર્જરિત ઇમારતોનો સમાવેશ થાય છે. હાલમાં ગીતા લોજ વાળું બિલ્ડિંગ જે બિનઉપયોગી છે, તેમજ વોર્ડ નંબર 3માં મીરા એપાર્ટમેન્ટ, વોર્ડ નંબર 4માં વૈભવલક્ષ્મી એપાર્ટમેન્ટ અને વોર્ડ નંબર 5માં ઓધવરાય એપાર્ટમેન્ટ જેવા રહેણાંક વિસ્તારોમાં પાણીના કનેક્શન કાપીને તેનો વપરાશ બંધ કરાવાયો છે.
ચોમાસા દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન ઘટે અને જાનહાનિ નિવારી શકાય તે માટે જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ તમામ પગલાં યુદ્ધના ધોરણે લેવામાં આવી રહ્યા છે.
