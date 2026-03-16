જામનગર સાયબર ક્રાઈમ પોલીસનો મોટો પર્દાફાશ: ₹3.86 કરોડનું ઓનલાઈન ફ્રોડ આચરતી ગેંગના 3 શખસો ઝડપાયા

આ શખ્સોએ કુલ ₹3.86 કરોડ જેટલી માતબર રકમ ઓનલાઈન છેતરપિંડીથી મેળવી હતી અને ત્યારબાદ આ રકમ પોતાના અંગત ઉપયોગમાં લઈ સગેવગે કરી દીધી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 8:32 PM IST

જામનગર: જામનગર સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે ઓનલાઈન છેતરપિંડી આચરતી એક મોટી ગેંગનો પર્દાફાશ કરી આંતરજિલ્લા સ્તરે ચાલતા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. બોગસ પેઢી ઉભી કરી કરોડો રૂપિયાની હેરાફેરી કરનાર આ ટોળકીના ત્રણ શખસોની પોલીસે ધરપકડ કરી છે.

બોગસ પેઢી બનાવી કરોડોના વ્યવહાર કર્યા
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આ ગેંગના સભ્યોએ 'દ્વારકાધીશ એન્ટરપ્રાઈઝ' નામે એક બોગસ પેઢી ઉભી કરી હતી. આ પેઢીના નામે બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવી, તેમાં ઓનલાઈન ફ્રોડ દ્વારા મેળવેલી રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતી હતી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે આ શખ્સોએ કુલ ₹3.86 કરોડ જેટલી માતબર રકમ ઓનલાઈન છેતરપિંડીથી મેળવી હતી અને ત્યારબાદ આ રકમ પોતાના અંગત ઉપયોગમાં લઈ સગેવગે કરી દીધી હતી.

આંતરજિલ્લા નેટવર્ક: જામનગર, રાજકોટ અને ભાવનગરના શખસો સામેલ
આ કૌભાંડમાં જામનગર સહિત રાજકોટ અને ભાવનગરના કુલ 6 શખસોની સંડોવણી સામે આવી છે. પોલીસે આ મામલે મુખ્ય સૂત્રધાર કનૈયાલાલ ખીમજીભાઈ સભાયાની ધરપકડ કરી છે. તેની સાથે રાજકોટના કણકોટ ગામના લાખા રાણાભાઈ ઝાપડા અને મેટોડાના રાજ મુકેશભાઈ ઝાપડાને પણ ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ભાવનગરના શૈલેષ મકવાણા, પ્રકાશ કાનમિયા અને આર્યન પટેલ નામના શખસોની શોધખોળ શરૂ છે.

DySPની સત્તાવાર માહિતી
આ સમગ્ર કેસ અંગે માહિતી આપતા જામનગરના DySP જયવીરસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, પકડાયેલા ત્રણેય શખસોની હાલ ઊંડાણપૂર્વક પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસે આરોપીઓના રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે, જેથી આ ફ્રોડમાં અન્ય કોઈ મોટા માથાઓની સંડોવણી છે કે કેમ અને આટલી મોટી રકમ કઈ રીતે મેળવવામાં આવી હતી તેની વધુ વિગતો જાણી શકાય.

કેસની મહત્વની વિગતો:

  • મુખ્ય પેઢી: દ્વારકાધીશ એન્ટરપ્રાઈઝ (બોગસ)
  • છેતરપિંડીની રકમ: ₹3.86 કરોડ
  • ધરપકડ થયેલ આરોપી: 03
  • વોન્ટેડ આરોપી: 03

