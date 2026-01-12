HCના હુકમ બાદ સરકારની જાહેરાત: સિલિકોસિસથી પીડિતને 3 લાખ-મફત સારવાર, મૃત્યુ પર પરિવારને 4 લાખની સહાય
અરજદારો દ્વારા સિલિકોસિસ ગ્રસ્ત શ્રમિકોના પુનઃવસન માટે માસિક પેન્શનની પણ માગણી કરવામાં આવી હતી.
Published : January 12, 2026 at 10:48 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સિલિકોસિસ ગ્રસ્ત શ્રમિકોને સહાય અને મફત મેડિકલ સારવાર મુદ્દે મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. પીપલ્સ ટ્રેનિંગ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર ટ્રસ્ટ તથા 19 અરજદારો દ્વારા કરવામાં આવેલી અરજી પર ચીફ જસ્ટિસ સુનિતા અગરવાલ અને જસ્ટિસ ડી.એન. રેની બેન્ચ સમક્ષ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. અરજદારોમાં સિલિકોસિસથી મૃત્યુ પામેલા શ્રમિકોની વિધવા મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. અરજદાર સંસ્થાએ સુપ્રીમ કોર્ટના હુકમનો હવાલો આપી સિલિકોસિસ બીમારીથી મૃત્યુ પામેલા શ્રમિકોના પરિવારજનોને વળતર ચૂકવવા તથા અસરગ્રસ્તો માટે વ્યાપક સારવાર નીતિ અમલમાં મૂકવાની માગણી કરી છે. સંસ્થાએ ખાસ કરીને અસંગઠિત ક્ષેત્રના શ્રમિકોની ગંભીર સ્થિતિ તરફ કોર્ટનું ધ્યાન દોર્યું હતું.
આ અંગે હાઇકોર્ટ સમક્ષ સરકારી વકીલે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત સરકાર દ્વારા સિલિકોસિસ ગ્રસ્ત શ્રમિકોને રૂ. 3 લાખ સુધીની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે. ઉપરાંત સિલિકોસિસના કારણે શ્રમિકના મૃત્યુ થાય તો તેમના પરિવારને રૂ. 4 લાખની સહાય ચૂકવવામાં આવશે. અસરગ્રસ્ત શ્રમિકોની તપાસ, નિદાન અને સારવારનો સમગ્ર ખર્ચ સરકાર ભોગવશે. દવાઓ માટે દર મહિને રૂ. 1,500 સુધીની સહાય મળશે અને રાજ્યની તમામ સરકારી હોસ્પિટલોમાં મફત સારવાર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. આ અંગેની વિગત સરકાર દ્વારા કોર્ટમાં રજૂ કરી સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
સિલિકોસિસ રોગ શું છે?
- સિલિકોસિસ એક ગંભીર અને જીવલેણ ફેફસાંનો વ્યવસાયજન્ય રોગ છે, જે લાંબા સમય સુધી સિલિકા ધૂળ (Silica Dust) શ્વાસ દ્વારા શરીરમાં જવાથી થાય છે. પથ્થર ખાણ, રેત ખનન, પથ્થર કાપણી, સિરામિક, ગ્લાસ, ફાઉન્ડ્રી અને બાંધકામ ક્ષેત્રમાં કામ કરતા શ્રમિકો આ રોગથી સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત થાય છે.
- સિલિકા ધૂળ ફેફસાંમાં જમા થવાથી ફેફસાં ધીમે ધીમે કાર્યક્ષમતા ગુમાવે છે. આ રોગનો કોઈ ચોક્કસ ઇલાજ નથી અને સમય જતાં શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, સતત ઉધરસ, છાતીમાં દુખાવો અને ગંભીર સ્થિતિમાં મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. તેથી સિલિકોસિસને વ્યવસાયજન્ય રોગ તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી છે.
અરજદારો દ્વારા સિલિકોસિસ ગ્રસ્ત શ્રમિકોના પુનઃવસન માટે માસિક પેન્શનની પણ માગણી કરવામાં આવી હતી. કોર્ટએ નોંધ્યું હતું કે, સિલિકોસિસથી પીડિત શ્રમિકો કાયમી અશક્ત બનતા હોઈ તેઓ કામ કરી શકતા નથી, તેથી તેમને લાંબા ગાળાની આર્થિક સહાયની જરૂર પડે છે. સરકારી વકીલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત ઔદ્યોગિક રાજ્ય હોવાથી અહીં બહારથી આવતા શ્રમિકોમાં સિલિકોસિસના કેસ વધુ જોવા મળે છે.
સરકાર તરફથી વધુમાં જણાવાયું હતું કે, અંતિમ સંસ્કાર, બાળકોના શિક્ષણ સહિત અન્ય જરૂરી સહાય માટે પણ શ્રમિકો વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓમાં અરજી કરી શકે છે. કોર્ટે 8 જાન્યુઆરીના રોજ લેબર અને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ વિભાગના સેક્રેટરીની એફિડેવિટ રેકોર્ડ પર લીધી હતી, જેમાં 7 જાન્યુઆરી 2026ના સરકારી ઠરાવની વિગતો રજૂ કરવામાં આવી છે. આ મુદ્દે વધુ સુનાવણી 16 ફેબ્રુઆરીએ હાથ ધરવામાં આવશે.
