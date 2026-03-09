ગુજરાતમાં 3 દિવસ હિટવેવનું એલર્ટ, આજે રાજકોટ સૌથી ગરમ શહેર, અમદાવાદમાં ગરમીનો પારો 41 ડિગ્રીને પાર
આજના મહત્તમ તાપમાન વિશે વાત કરીએ તો 9 શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રીને પાર નોંધાયો હતો.
Published : March 9, 2026 at 7:02 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ઠંડીની વિદાય બાદ હવે ઉનાળો દિવસેને દિવસે આકરો થઈ રહ્યો છે. ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ ઘણા શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રી સુધી પહોંચવા લાગ્યો છે. દિવસ દરમિયાન આકરી ગરમી અને રાત્રે ઠંડક જેવો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યના ઘણા જિલ્લાઓમાં હવે હિટવેવની આગાહી કરવામાં આવી છે.
કયા જિલ્લાઓમાં હિટવેવનું એલર્ટ?
હવામાન વિભાગના અમદાવાદ ડિવિઝન દ્વારા આજથી 3 દિવસ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં હિટવેવની સ્થિતિની આગાહી કરવામાં આવી છે. જે મુજબ, કચ્છમાં ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, આ સાથે મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, વડોદરા, સૌરાષ્ટ્રમાં સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, રાજકોટ, અમરેલી, બોટાદ, ભાવનગર, જુનાગઢ અને પોરબંદરમાં તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, સુરતમાં હિટવેવની સ્થિતિ રહેશે. 9થી 11 માર્ચ દરમિયાન આ જિલ્લાઓમાં આકરી ગરમી રહેશે અને તાપમાન 41 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે.
આજે રાજકોટ ગુજરાતનું સૌથી ગરમ શહેર રહ્યું
આ સાથે જ ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાં 13 માર્ચ સુધી ગરમ અને ભેજવાળુ હવામાન રહેશે. આજના મહત્તમ તાપમાન વિશે વાત કરીએ તો 9 શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રીને વટાવી ગયો છે. જેમાં રાજકોટ શહેર 41.6 ડિગ્રી સાથે સૌથી ગરમ રહ્યું હતું. તો અમદાવાદમાં પણ 41.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. આ ઉપરાંત ડીસામાં 41.1 ડિગ્રી, કંડલામાં 41.4 ડિગ્રી, ગાંધીનગરમાં 40.6 ડિગ્રી, વડોદરામાં 40.4 ડિગ્રી, ભુજમાં 40.4 ડિગ્રી અને સુરતમાં 40.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું.
હિટવેવમાં શરીરના રક્ષણ માટે શું કરવું જોઈએ?
- ગરમીના સંપર્કમાં આવવાનું ટાળો - શરીરને ઠંડુ રાખવાનો પ્રયત્ન કરો, ડિહાઇડ્રેશન ટાળો.
- તરસ ન હોય તો પણ પૂરતું પાણી પીવો.
- પોતાને હાઇડ્રેટેડ રાખવા માટે ORS, ઘરે બનાવેલા પીણાં જેવા કે લસ્સી, તોરણી (ચોખાનું પાણી), લીંબુ પાણી, છાશ વગેરેનો ઉપયોગ કરો.
