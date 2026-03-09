ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં 3 દિવસ હિટવેવનું એલર્ટ, આજે રાજકોટ સૌથી ગરમ શહેર, અમદાવાદમાં ગરમીનો પારો 41 ડિગ્રીને પાર

આજના મહત્તમ તાપમાન વિશે વાત કરીએ તો 9 શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રીને પાર નોંધાયો હતો.

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ઠંડીની વિદાય બાદ હવે ઉનાળો દિવસેને દિવસે આકરો થઈ રહ્યો છે. ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ ઘણા શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રી સુધી પહોંચવા લાગ્યો છે. દિવસ દરમિયાન આકરી ગરમી અને રાત્રે ઠંડક જેવો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યના ઘણા જિલ્લાઓમાં હવે હિટવેવની આગાહી કરવામાં આવી છે.

કયા જિલ્લાઓમાં હિટવેવનું એલર્ટ?
હવામાન વિભાગના અમદાવાદ ડિવિઝન દ્વારા આજથી 3 દિવસ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં હિટવેવની સ્થિતિની આગાહી કરવામાં આવી છે. જે મુજબ, કચ્છમાં ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, આ સાથે મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, વડોદરા, સૌરાષ્ટ્રમાં સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, રાજકોટ, અમરેલી, બોટાદ, ભાવનગર, જુનાગઢ અને પોરબંદરમાં તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, સુરતમાં હિટવેવની સ્થિતિ રહેશે. 9થી 11 માર્ચ દરમિયાન આ જિલ્લાઓમાં આકરી ગરમી રહેશે અને તાપમાન 41 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે.

ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં હિટવેવની આગાહી કરાઈ?
ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં હિટવેવની આગાહી કરાઈ? (IMD Ahmedabad)

આજે રાજકોટ ગુજરાતનું સૌથી ગરમ શહેર રહ્યું
આ સાથે જ ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાં 13 માર્ચ સુધી ગરમ અને ભેજવાળુ હવામાન રહેશે. આજના મહત્તમ તાપમાન વિશે વાત કરીએ તો 9 શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રીને વટાવી ગયો છે. જેમાં રાજકોટ શહેર 41.6 ડિગ્રી સાથે સૌથી ગરમ રહ્યું હતું. તો અમદાવાદમાં પણ 41.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. આ ઉપરાંત ડીસામાં 41.1 ડિગ્રી, કંડલામાં 41.4 ડિગ્રી, ગાંધીનગરમાં 40.6 ડિગ્રી, વડોદરામાં 40.4 ડિગ્રી, ભુજમાં 40.4 ડિગ્રી અને સુરતમાં 40.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું.

હિટવેવમાં શરીરના રક્ષણ માટે શું કરવું જોઈએ?

  • ગરમીના સંપર્કમાં આવવાનું ટાળો - શરીરને ઠંડુ રાખવાનો પ્રયત્ન કરો, ડિહાઇડ્રેશન ટાળો.
  • તરસ ન હોય તો પણ પૂરતું પાણી પીવો.
  • પોતાને હાઇડ્રેટેડ રાખવા માટે ORS, ઘરે બનાવેલા પીણાં જેવા કે લસ્સી, તોરણી (ચોખાનું પાણી), લીંબુ પાણી, છાશ વગેરેનો ઉપયોગ કરો.

