પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધતા ગુજરાતીઓ EV તરફ વળ્યા! ઇન્કવાયરીમાં 300% ઉછાળો, ડિલિવરી માટે લાંબું વેઈટિંગ

વર્ષ 2026માં માત્ર જાન્યુઆરીથી 15 મે સુધીના સમયગાળામાં જ ગુજરાતમાં દર મહિને સરેરાશ 38,596 EV વાહનોનું રજિસ્ટ્રેશન નોંધાયું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 6:09 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં હવે ઈલેક્ટ્રિક વાહનોની માગ તેમજ ઇન્ક્વાયરીમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. પેટ્રોલ-ડીઝલની અછત, વધતા ઈંધણના ભાવ અને ભવિષ્યને લઈને ઉભી થયેલી અનિશ્ચિતતાએ લોકોનું ધ્યાન હવે ઝડપથી EV વાહનો તરફ ખેંચ્યું છે. પરિણામે રાજ્યભરમાં EV કાર અને ટુ-વ્હીલરની માંગમાં ઐતિહાસિક વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે.

EV વાહનોની ઈન્કવાયરીમાં ઉછાળો
FADA ગુજરાત દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડાઓ ચોંકાવનારા છે. રાજ્યમાં EV વાહનો ખરીદવા માટે લોકોની ઇન્કવાયરીમાં 200થી 300 ટકા સુધીનો ઉછાળો નોંધાયો છે. એટલું જ નહીં, EV વાહનોના રિટેલ વેચાણમાં દર મહિને 50 ટકાથી વધુનો સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. આ ટ્રેન્ડ દર્શાવે છે કે હવે લોકો પરંપરાગત પેટ્રોલ-ડીઝલ વાહનોને બદલે ઈલેક્ટ્રિક વિકલ્પોને વધુ પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે.

1 વર્ષમાં EVના રજિસ્ટ્રેશનમાં 55 ટકાનો વધારો
વર્ષ 2025 દરમિયાન ગુજરાતમાં દર મહિને સરેરાશ 16,645 EV વાહનોનું રજિસ્ટ્રેશન થતું હતું. જ્યારે અમદાવાદમાં દર મહિને સરેરાશ 1,387 EV વાહનો નોંધાતા હતા. પરંતુ વર્ષ 2026માં માત્ર જાન્યુઆરીથી 15 મે સુધીના સમયગાળામાં જ ગુજરાતમાં દર મહિને સરેરાશ 38,596 EV વાહનોનું રજિસ્ટ્રેશન નોંધાયું છે. જ્યારે અમદાવાદમાં આ આંકડો 9,476 સુધી પહોંચી ગયો છે. આંકડાઓ મુજબ વર્ષ 2025ની સરખામણીએ ગુજરાતમાં EV રજિસ્ટ્રેશનમાં આશરે 55 ટકા જેટલો વધારો નોંધાયો છે. જ્યારે અમદાવાદમાં પણ 52 ટકા જેટલી વૃદ્ધિ સામે આવી છે. ખાસ કરીને અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટ જેવા શહેરોમાં EV વાહનોનો ટ્રેન્ડ ઝડપથી વધી રહ્યો છે.

ફેડરેશન ઓફ ઓટોમોબાઇલ ડીલર્સ એસોસિએશન (FADA ) ગુજરાતના સ્ટેટ ચેરપર્સન CA પ્રણવ શાહે ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, આગામી સમયમાં EV ક્ષેત્રમાં વધુ માંગ જોવા મળી શકે છે. કંપનીઓ હવે EV ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવા તરફ આગળ વધી રહી છે. જેથી વધતી માંગને પહોંચી શકાય. જોકે વધતા EV વપરાશને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતમાં ચાર્જિંગ સ્ટેશન અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધુ મજબૂત બનાવવાની જરૂરિયાત પણ ઉભી થઈ છે.

ડિલિવરી માટે 1થી 3 મહિનાનું વેઈટિંગ
હાલ સ્થિતિ એવી બની ગઈ છે કે અનેક લોકપ્રિય EV કાર માટે ગ્રાહકોને 1 મહિનાથી લઈને 3 મહિના સુધી રાહ જોવી પડી રહી છે. બીજી તરફ ઈલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર માટે પણ 15 દિવસથી 1 મહિના સુધીનું વેઈટિંગ ચાલી રહ્યું છે. બજારમાં માંગ એટલી વધી ગઈ છે કે ઘણી કંપનીઓ પોતાના ઉત્પાદન વધારવા માટે નવી યોજનાઓ પર કામ કરી રહી છે. EV સેક્ટરમાં સતત નવા મોડલ લોન્ચ થતાં ગ્રાહકોને હવે વધુ વિકલ્પ મળી રહ્યા છે. મોટી ઓટો કંપનીઓએ પોતાના નવા ઈલેક્ટ્રિક મોડલ બજારમાં ઉતાર્યા છે. સાથે સાથે નવી EV સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓ પણ સ્પર્ધાત્મક કિંમતો અને નવી ટેક્નોલોજી સાથે માર્કેટમાં પ્રવેશી રહી છે. જેના કારણે ગ્રાહકોને વધુ સસ્તા અને આધુનિક વિકલ્પ મળી રહ્યા છે.

EV વાહન ખરીદનાર સતીશ રાજ્યગુરુએ ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, પેટ્રોલ વાહનોની સરખામણીએ EV વાહન ચલાવવું વધુ સસ્તું પડે છે. ઉપરાંત તેમાં પ્રદૂષણ ઓછું થાય છે, મેન્ટેનન્સ ખર્ચ ઓછો છે અને લાંબા ગાળે તે વધુ ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. જેના કારણે હવે મધ્યમવર્ગીય પરિવારો પણ ઝડપથી EV તરફ વળી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં વધતી EV ડિમાન્ડ એ સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે રાજ્ય હવે ગ્રીન ટ્રાન્સપોર્ટેશન તરફ ઝડપી ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે. આગામી સમયમાં EV બજાર વધુ તેજી પકડે તેવી સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

