ગુજરાતમાં હવે ખાનગી વાહનોના દસ્તાવેજોની પણ ઈ-ડિટેક્શન સિસ્ટમથી ચકાસણી થશે, PUC-વીમો કે રજિસ્ટ્રેશન અમાન્ય હશે તો ઘરે આવશે ઈ-ચલણ
રાજ્યમાં માર્ગ સલામતી વધારવા અને વાહન વ્યવહારના નિયમોનું કડક અમલીકરણ માટે સરકારનો નિર્ણય
Published : November 20, 2026 at 9:55 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં માર્ગ સલામતી વધારવા અને વાહન વ્યવહારના નિયમોનું કડક અમલીકરણ થાય તે હેતુથી રાજ્યના વાહન વ્યવહાર વિભાગ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે રાજ્યમાં હાઈવે પરથી પસાર થતાં ખાનગી વાહનોના દસ્તાવેજોની પણ ઈ-ડિટેક્શન (E-Detection) સિસ્ટમ મારફતે ચકાસણી કરવામાં આવશે. અત્યાર સુધી આ સિસ્ટમનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે કોમર્શિયલ વાહનો જેવા કે ટ્રક, બસ અને માલવાહક વાહનોના દસ્તાવેજોની ચકાસણી માટે કરવામાં આવતો હતો. જોકે, હવે ખાનગી વાહનોને પણ આ વ્યવસ્થામાં આવરી લેવામાં આવતાં કાર અને અન્ય ખાનગી વાહનોના માલિકોએ પોતાના વાહનના જરૂરી દસ્તાવેજો અપડેટ રાખવા પડશે.
વાહન વ્યવહાર કમિશનરની કચેરી દ્વારા આ અંગે જાહેર જનતાને અપીલ કરવામાં આવી છે કે, વાહનચાલકો પોતાના વાહનના જરૂરી દસ્તાવેજોની માન્યતા અને સમયમર્યાદા અગાઉથી તપાસી લે. ખાસ કરીને વાહનનું પ્રદૂષણ નિયંત્રણ પ્રમાણપત્ર (PUC), વીમો (Insurance) અને રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ (Registration Certificate) માન્ય હોવું જરૂરી છે. આ ત્રણ દસ્તાવેજોમાંથી કોઈ એકની પણ સમયમર્યાદા પૂર્ણ થઈ ગઈ હશે તો વાહનચાલક સામે નિયમ મુજબ ઈ-ચલણની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
ઈ-ડિટેક્શન સિસ્ટમ કેવી રીતે કામ કરશે તે અંગે વાત કરીએ તો, રાજ્યના હાઈવે પર આવેલા ટોલ પ્લાઝા પરથી પસાર થતાં વાહનોની નંબર પ્લેટ ત્યાં લગાવવામાં આવેલા અત્યાધુનિક કેમેરા દ્વારા સ્કેન કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ સિસ્ટમમાં ઉપલબ્ધ વાહન સંબંધિત વિગતોના આધારે જરૂરી દસ્તાવેજોની માન્યતા અને તેની સમયમર્યાદાની ચકાસણી કરવામાં આવશે. આ પ્રક્રિયા ઓટોમેટિક હોવાથી વાહનને રોક્યા વગર પણ દસ્તાવેજોની સ્થિતિ જાણી શકાશે.
અત્યાર સુધી ઈ-ડિટેક્શન સિસ્ટમના માધ્યમથી મુખ્યત્વે કોમર્શિયલ વાહનોની તપાસ કરવામાં આવતી હતી. ખાસ કરીને લાંબા અંતરની મુસાફરી કરતાં ટ્રક, બસ અને અન્ય માલવાહક વાહનોના દસ્તાવેજો તપાસવાની કામગીરી થતી હતી. હવે ખાનગી વાહનોનો પણ તેમાં સમાવેશ કરવામાં આવતાં હાઈવે પર મુસાફરી કરતા કારચાલકો અને અન્ય ખાનગી વાહનચાલકોએ પણ સાવચેતી રાખવી પડશે.
વાહન વ્યવહાર વિભાગ દ્વારા ખાસ કરીને ત્રણ દસ્તાવેજો માન્ય રાખવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. જેમાં પ્રથમ વાહનનું PUC પ્રમાણપત્ર માન્ય હોવું જોઈએ, જેથી વાહન પ્રદૂષણ નિયંત્રણના નિયમોનું પાલન કરતું હોવાનું પ્રમાણિત થાય. બીજું, વાહનનો વીમો ચાલુ હોવો જરૂરી છે. જ્યારે ત્રીજું, વાહનનું રજિસ્ટ્રેશન માન્ય હોવું જોઈએ. આ દસ્તાવેજોની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય તો વાહનચાલકોએ તાત્કાલિક તેનું નવીનીકરણ કરાવી લેવું જોઈએ.
ઈ-ડિટેક્શન સિસ્ટમમાં ચકાસણી દરમિયાન કોઈ વાહનના જરૂરી દસ્તાવેજો અમાન્ય અથવા સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલા જણાશે તો સંબંધિત વાહનચાલકને નિયમો અનુસાર ઈ-ચલણ મોકલવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આમ, હવે માત્ર ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા રસ્તા પર વાહન રોકીને કરવામાં આવતી તપાસ ઉપરાંત ટોલ પ્લાઝા પર કેમેરા આધારિત ટેક્નોલોજીથી પણ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવશે.
વાહન વ્યવહાર કમિશનરની કચેરીએ તમામ ખાનગી વાહનચાલકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ હાઈવે પર મુસાફરી કરતા પહેલાં પોતાના વાહનના PUC, વીમા અને રજિસ્ટ્રેશન સહિતનાં જરૂરી દસ્તાવેજોની માન્યતા ચકાસી લે. સમયસર દસ્તાવેજોનું નવીનીકરણ કરાવી ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરે, જેથી મુસાફરી દરમિયાન ઈ-ચલણ સહિતની કાર્યવાહીનો સામનો ન કરવો પડે. આ વ્યવસ્થાથી વાહનચાલકોમાં નિયમો પ્રત્યે જાગૃતિ વધવાની સાથે માર્ગ સલામતી અને કાયદાના અમલીકરણને વધુ અસરકારક બનાવવાનો હેતુ છે.
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