દાહોદમાં પ્રેમી પંખીડાનો આપઘાત: સગીર યુવતી અને યુવકે વીડિયો લાઈવ કરી જીવન ટૂંકાવ્યું
પોલીસના દસ્તાવેજ મુજબ, યુવક અને યુવતી બંને હીરાપુર ગામના રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
Published : October 6, 2026 at 5:46 PM IST
દાહોદ: દાહોદના સિંગવડ તાલુકાના હીરાપુર ગામના જંગલ વિસ્તારમાં પ્રેમીપંખીડાએ જીવન ટૂંકાવી લેતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી છે. સગીર યુવતી અને યુવક સોશિયલ મીડિયા પર લાઈવ થયા બાદ કેમેરા સામે જ આપઘાત કર્યો હોવાની માહિતી સામે આવી છે. આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થતા વીડિયો જોનારા લોકો પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા.
પોલીસના દસ્તાવેજ મુજબ, યુવક અને યુવતી બંને હીરાપુર ગામના રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
પ્રાથમિક વિગતો પ્રમાણે, બંને હીરાપુર ગામના જંગલ વિસ્તારમાં પહોંચ્યા હતા. અહીંથી તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર લાઈવ થયા હતા અને લાઈવ દરમિયાન જ બંનેએ જીવન ટૂંકાવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી ફેલાયો હતો. વીડિયો સામે આવતા તેને જોનારા લોકો પણ આઘાતમાં મુકાઈ ગયા હતા અને સમગ્ર વિસ્તારમાં આ ઘટનાની ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ હતી.
પોલીસના અકસ્મિક મોતના દસ્તાવેજમાં બંને મૃતદેહો હીરાપુર ગામના જંગલ વિસ્તારમાંથી મળી આવ્યા હોવાનું નોંધાયું છે. પોલીસ દ્વારા બંને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં રંધિકપુર પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી હતી. બંનેએ આ અંતિમ પગલું કયા કારણોસર ભર્યું તે અંગે પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ ઘટનામાં સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવેલા વીડિયોની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
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