ગુજરાતમાં મેઘરાજાનો બીજો રાઉન્ડ: ગીર સોમનાથ, ભરૂચમાં અષાઢી બીજે ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડ્યો
ગુજરાતમાં એક સપ્તાહના વિરામ બાદ ફરીથી ચોમાસું સક્રિય થયું છે. ભરૂચ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સવારથી વરસાદી માહોલ છવાયો છે.
Published : July 16, 2026 at 11:10 AM IST
ગીર સોમનાથ/ભરૂચ: આજે અષાઢી બીજના દિવસે ગુજરાતમાં ફરી એકવાર ચોમાસુ સક્રિય થયું છે. ગુજરાતના ઘણા જિલ્લાઓમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા હતા. જેના કારણે ખેડૂતોના ચહેરા પર ફરી એકવાર ખુશી છવાઈ ગઈ હતી. ગીર સોમનાથ અને ભરૂચ જિલ્લામાં સવાર ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો.
ગીર સોમનાથમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી
લાંબા વિરામ બાદ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં મેઘરાજાએ ફરી જોરદાર એન્ટ્રી કરતાં વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ થયો છે. વહેલી સવારથી વેરાવળ-સોમનાથ શહેર સહિત જિલ્લાના અનેક ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મધ્યમથી ધીમી ગતિએ વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે અને લોકોને ઉકળાટમાંથી રાહત મળી છે.
વાવણી પૂર્ણ થયા બાદ વરસાદની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતો માટે આ વરસાદ આશીર્વાદ સમાન સાબિત થયો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદ ખેંચાતા પાકના વિકાસ અંગે ચિંતિત ખેડૂતોમાં હવે નવી આશા જાગી છે. મેઘમહેરના પગલે ખેતરોમાં પૂરતો ભેજ મળશે અને મગફળી, કપાસ, સોયાબીન સહિતના ખરીફ પાકને ફાયદો થશે તેવી ખેડૂતો આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. વરસાદ શરૂ થતાં વેરાવળ-સોમનાથ શહેરની અનેક શેરીઓ અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી વહેતા જોવા મળ્યા હતા. રસ્તાઓ પર વાહનચાલકોએ સાવચેતી સાથે વાહનવ્યવહાર કર્યો હતો, જ્યારે બાળકો અને યુવાનો પણ વરસાદની મજા માણતા જોવા મળ્યા હતા.
હવામાનમાં આવેલા અચાનક બદલાવથી સમગ્ર જિલ્લામાં ખુશીનો માહોલ છવાયો છે. જો આગામી દિવસોમાં પણ આવો જ વરસાદ ચાલુ રહેશે તો ખેતી માટે તે અત્યંત લાભદાયી સાબિત થશે. વરસાદના બીજા રાઉન્ડની શરૂઆત સાથે ખેડૂતોના ચહેરા પર ફરી સ્મિત જોવા મળી રહ્યું છે અને હવે સૌની નજર આગામી વરસાદી આગાહી પર મંડાઈ છે.
ભરૂચના જંબુસરમાં વરસાદ
ભરૂચ જિલ્લાના જંબુસર તાલુકાના કાવી ગામમાં લાંબા વિરામ બાદ ધોધમાર વરસાદ વરસતા ગ્રામજનો અને ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી હતી. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદ ખેંચાતા ગરમી અને બફારાથી લોકો પરેશાન હતા. ત્યારે અચાનક પડેલા મુશળધાર વરસાદે સમગ્ર વિસ્તારમાં ઠંડક પ્રસારી દીધી હતી. વરસાદના કારણે ગામના મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ફરી વળ્યાં હતાં અને ચોમાસાનો માહોલ ફરી એકવાર જીવંત બન્યો હતો.
કાવી ગામમાં વરસાદ શરૂ થતાં જ થોડા જ સમયમાં રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયા હતા. વરસાદના પાણીના વહેણને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ ભીના થઈ ગયા હતા. જોકે વરસાદને કારણે કોઈ મોટી નુકસાનીના અહેવાલ પ્રાપ્ત થયા નથી. ગ્રામજનોએ વરસાદનું સ્વાગત કર્યું હતું અને લાંબા વિરામ બાદ વરસાદ પડતાં રાહત અનુભવી હતી. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદ ન પડતાં ખેડૂતોમાં ચિંતા વધી રહી હતી. ખાસ કરીને વાવેતર બાદ પાકના વિકાસ માટે પૂરતા વરસાદની જરૂરિયાત હોવાથી ખેડૂતો આકાશ તરફ મીટ માંડીને બેઠા હતા. ત્યારે કાવી ગામમાં પડેલા ધોધમાર વરસાદથી ખેડૂતોમાં નવી આશા જાગી છે. વરસાદી પાણી મળતાં પાકને જરૂરી ભેજ મળશે અને ખેતીની કામગીરીને પણ વેગ મળશે તેવી ખેડૂતો આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
વરસાદના કારણે વાતાવરણમાં નોંધપાત્ર ઠંડક પ્રસરી હતી. ગરમી અને ઉકળાટથી કંટાળેલા લોકોને પણ રાહત મળી હતી. બાળકો સહિત ગ્રામજનોએ વરસાદનો આનંદ માણ્યો હતો, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં લોકો વરસાદી માહોલનો લહાવો લેતા જોવા મળ્યા હતા.
લાંબા વિરામ બાદ કાવી ગામમાં થયેલા ધોધમાર વરસાદે સમગ્ર વિસ્તારમાં ખુશીનું વાતાવરણ સર્જ્યું છે. ગ્રામજનોને ગરમીમાંથી રાહત મળી છે, જ્યારે ખેડૂતો માટે આ વરસાદ આશીર્વાદ સમાન બન્યો છે. હવે સૌની નજર આગામી દિવસોમાં પડનારા વરસાદ પર છે, જેથી ચોમાસાની ઋતુ ખેતી માટે વધુ અનુકૂળ બની રહે.
આ પણ વાંચો: