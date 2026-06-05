ગોંડલના શેમળા ગામે તળાવમાં ડૂબી જતા એક જ પરિવારના 3 બાળકોના મોત, 1 ગંભીર
ઓરિયા તળાવમાં રમતા-રમતા ડૂબી જવાથી એક જ શ્રમજીવી પરિવારના 3 માસૂમ બાળકોના કરુણ મોત નીપજ્યા છે.
Published : June 5, 2026 at 9:00 PM IST
રાજકોટ: શેમળા ગામમાં આવેલી વાડી નજીકના ઓરિયા તળાવમાં રમતા-રમતા ડૂબી જવાથી એક જ શ્રમજીવી પરિવારના 3 માસૂમ બાળકોના કરુણ મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે 1 બાળકની સ્થિતિ ગંભીર છે. બાળકો પાણીમાં ગરકાવ થતાં વાડી માલિક અને પરિવારે ભારે જહેમત બાદ તેમને બહાર કાઢી ખાનગી કાર મારફતે હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા હતા, જ્યાં તબીબોએ 3 બાળકોને મૃત જાહેર કર્યા હતા. ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત ચોથા બાળક સાહિલને પ્રાથમિક સારવાર બાદ વધુ સારવાર માટે તાત્કાલિક રાજકોટ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે.
આ કપરા સમયે ગોંડલ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે કાર્યરત શિવમ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટના પ્રમુખ દિનેશભાઈ માધડ અને તેમની ટીમે પીડિત શ્રમજીવી પરિવારને જરૂરી તમામ સેવાકીય મદદ પૂરી પાડી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ યુવા અગ્રણી ગણેશભાઈ જાડેજા, ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા, તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ ભરતભાઈ ઢોલરીયા, કારોબારી ચેરમેન સહદેવસિંહ જાડેજા, તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ અશ્વિનભાઈ ઠુંમર સહિતના સ્થાનિક રાજકીય અગ્રણીઓ હોસ્પિટલ દોડી આવ્યા હતા અને શોકાતુર પરિવારને સાંત્વના પાઠવી હતી.
એક જ પરિવારના ત્રણ-ત્રણ વહાલસોયા બાળકો ગુમાવતા શ્રમજીવી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે અને આ ગોઝારી ઘટનાથી સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી સાથે ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
આ સમગ્ર મામલે ઇન્ચાર્જ ડીવાયએસપી નવીન ચક્રવતીએ ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું હતું કે, ત્રણ બાળકોના મૃત્યુ થયા છે. જ્યારે એક બાળકને વધુ સારવાર માટે રાજકોટ રીફર કરવામાં આવ્યો છે. હાલ તો સમગ્ર ઘટનાને લઇ તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: