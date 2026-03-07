ETV Bharat / state

ઉનામાં ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો, ધ્રુજારી અનુભવાતા લોકો ઘરની બહાર દોડી ગયા

ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ ઉના શહેરથી આશરે 45 કિલોમીટર દૂર નોંધાયું હતું.

ઉનામાં ભૂકંપનો આંચકો
ઉનામાં ભૂકંપનો આંચકો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 7, 2026 at 7:16 PM IST

ગીર સોમનાથ: ઉના પંથકમાં આજે સવારે ભૂકંપનો હળવો આંચકો અનુભવાતા સ્થાનિક લોકોમાં થોડો સમય માટે ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. માહિતી મુજબ સવારે અંદાજે 11:44 કલાકે અચાનક ધરતી ધ્રુજતા લોકો ઘરો અને દુકાનોમાંથી બહાર નીકળી આવ્યા હતા. થોડા સેકન્ડ સુધી અનુભવાયેલા આ આંચકાના કારણે ઉના શહેર સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં ચિંતા ફેલાઈ હતી.

ભૂકંપનો આ આંચકો રિક્ટર સ્કેલ પર 2.5 તીવ્રતાનો નોંધાયો હોવાનું ગાંધીનગરની ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ સિસ્મોલોજી રિસર્ચ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. ગીર સોમનાથના કલેક્ટરે પણ હળવા ભૂકંપના આંચકા આવ્યા હોવાની પુષ્ટિ કરી હતી. નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ મુજબ આ પ્રકારના હળવા આંચકા સામાન્ય રીતે મોટા નુકસાનકારક હોતા નથી, છતાં અચાનક અનુભવાતા આંચકાને કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાઈ જાય છે.

ગાંધીનગરની ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ સિસ્મોલોજી રિસર્ચની માહિતી મુજબ, ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ ઉના શહેરથી આશરે 45 કિલોમીટર દૂર નોંધાયું હતું. ભૂકંપનો સમય ખૂબ જ ટૂંકો હોવા છતાં ઘણા લોકોએ સ્પષ્ટ ધ્રુજારી અનુભવી હતી. કેટલાક લોકોએ આ અનુભવને લઈ સોશિયલ મીડિયા પર પણ પોતાની પ્રતિક્રિયા વ્યક્ત કરી હતી.

સદભાગ્યે આ ભૂકંપના આંચકાથી હાલ સુધી કોઈ જાનહાનિ કે સંપત્તિને નુકસાન થયાના અહેવાલ પ્રાપ્ત થયા નથી. સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં અગાઉ પણ અનેક વખત હળવા ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે. ખાસ કરીને તાલાળા તાલુકા વિસ્તારમાં ભૂતકાળમાં ઘણી વખત ધ્રુજારી અનુભવાઈ હોવાનું નોંધાયું છે. જેના કારણે સ્થાનિક લોકો હવે આવા આંચકાઓ અંગે વધુ સચેત રહેતા થયા છે. ભૂકંપના આ તાજા બનાવ બાદ હાલ પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે સામાન્ય હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે, તેમ છતાં લોકોમાં થોડો સમય માટે ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

