ગીર ગઢડામાં 50 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં ખાબકેલા સિંહબાળને કેવી રીતે બચાવાયું? દિલધડક રેસ્ક્યૂનો વીડિયો સામે આવ્યો

વાડીમાં આવેલા આશરે 45 થી 50 ફૂટ ઊંડા ખુલ્લા કૂવામાં એક 6 માસનો માસૂમ સિંહબાળ ખાબકી ગયો હતો.

50 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં ખાબકેલા સિંહબાળનું રેસ્ક્યૂ
50 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં ખાબકેલા સિંહબાળનું રેસ્ક્યૂ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 31, 2026 at 9:09 PM IST

2 Min Read
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના અને ગીરગઢડા પંથકની જંગલ સીમામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી વન્ય પ્રાણીઓની અવર જવર સતત વધી રહી છે. જંગલ વિસ્તાર સાથે જોડાયેલા ગામોમાં માનવ અને વન્ય જીવન વચ્ચેનો સંપર્ક હવે સામાન્ય બન્યો છે. પરંતુ બીજી તરફ ખુલ્લા કૂવા, વાડીઓમાં અવ્યવસ્થિત પાણીના સ્ત્રોતો અને બેદરકારી ઘણીવાર વન્યજીવો માટે મોતનું કારણ બની જાય છે. આવી જ એક હૃદય ધબકાવી દે તેવી ઘટના ગીરગઢડા તાલુકાના ઝાંઝરિયા ગામની સીમ વિસ્તારમાં સામે આવી હતી.

ઝાંઝરિયા ગામની સીમમાં આવેલી રવેસિંગભાઈ નારણભાઈ વાળાની વાડીમાં આવેલા આશરે 45 થી 50 ફૂટ ઊંડા ખુલ્લા કૂવામાં એક 6 માસનો માસૂમ સિંહબાળ ખાબકી ગયો હતો. મળતી માહિતી મુજબ, ગામમાં ભટકીને ફરતો સિંહબાળ અંધારામાં આ ખુલ્લા કૂવામાં પડી ગયો હતો. કૂવામાં પૂરતું પાણી ભરેલું હોવાથી સિંહ બાળ બહાર નીકળવા માટે સતત હાથ પગ મારતો હતો. પાણી માંથી માત્ર તેનું મોઢું જ બહાર દેખાતું હતું, જે દૃશ્ય જોઈ કોઈનું પણ હૃદય કંપી જાય તેવું હતું.

50 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં ખાબકેલા સિંહબાળનું રેસ્ક્યૂ (ETV Bharat Gujarat)

સિંહ બાળ કૂવામાં પડ્યાની જાણ થતાં જ વાડી માલિકે તાત્કાલિક જસાધાર વન વિભાગને માહિતી આપી હતી. ઘટનાની ગંભીરતા સમજી જસાધાર રેન્જના RFO એલ.બી. ભરવાડના માર્ગદર્શન હેઠળ વન વિભાગની રેસ્ક્યુ ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. કૂવો ખૂબ જ ઊંડો અને જોખમી હોવાથી રેસ્ક્યુ કામગીરી અત્યંત પડકાર જનક બની હતી.

રેસ્ક્યુ ટીમના પ્રતાપ ખુમાણ સહિતના અનુભવી કર્મચારીઓએ પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી તાત્કાલિક કૂવામાં પાંજરું ઉતાર્યું હતું. બાદમાં વન વિભાગના કર્મચારીઓએ પોતાના શરીર પર દોરડા બાંધી જીવના જોખમે કૂવામાં ઉતરી સિંહ બાળને પાંજરામાં પૂરી સાવચેતી પૂર્વક બહાર કાઢ્યો હતો. લાંબા સમય સુધી ચાલેલી આ સાહસિક કામગીરી બાદ આખરે સિંહ બાળને સલામત રીતે બહાર લાવવામાં સફળતા મળી હતી. ઘટનાસ્થળે હાજર ગ્રામજનો અને વન વિભાગના અધિકારીઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

હાલ વન વિભાગ દ્વારા ઝાંઝરિયા તથા આસપાસના વિસ્તારોમાં સિંહણનું લોકેશન ટ્રેસ કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. તેમજ આ સિંહબાળને ફરી તેની માતાને શોધી તેમની સાથે મિલન કરાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ વિસ્તારમાં સિંહોના એકથી વધુ ગ્રુપનો વસવાટ હોવાના કારણે વન વિભાગ સંપૂર્ણ સતર્કતા સાથે કામગીરી કરી રહ્યું છે. સદનસીબે, ઘટનાના સમયે સિંહણ નજીક હાજર ન હતી, નહિતર રેસ્ક્યુ કામગીરી વધુ જોખમી બની શકે તેમ હતી.

વન વિભાગે આ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખી ફરી એકવાર ખેડૂતો અને વાડી માલિકોને ખુલ્લા કૂવાઓ ઢાંકવા તથા સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવા અપીલ કરી છે, જેથી માનવ અને વન્ય જીવન બંનેનું રક્ષણ થઈ શકે અને આવી દુર્ઘટનાઓ અટકાવી શકાય.

