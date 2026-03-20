ETV Bharat / state

ગાંધીનગરમાં ઈન્ચાર્જ મદદનીશ મ્યુનિ. કમિશનર 1 લાખની લાંચ લેતા રંગે હાથ ઝડપાયા

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 20, 2026 at 10:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: ગાંધીનગરમાં ભ્રષ્ટાચાર સામે મોટી કાર્યવાહી સામે આવી છે. એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો દ્વારા ગોઠવાયેલા ટ્રેપમાં ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના ઇન્ચાર્જ મદદનીશ મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર તરીકે ફરજ બજાવતા અધિકારીને રૂપિયા 1 લાખની લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપી લેવાયા છે.

આ કેસમાં આરોપી ઉપેન્દ્રકુમાર ક્રાંતિલાલ સુતરીયા છે, જે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાં ઇન્ચાર્જ મદદનીશ મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર તેમજ ટેક્ષ કલેક્ટર (વર્ગ-1) તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. ટ્રેપની કાર્યવાહી 20 માર્ચ 2026ના રોજ તેમની ઓફિસમાં જ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

ફરીયાદી તરીકે એક જાગૃત નાગરિકે ACBનો સંપર્ક કર્યો હતો. તેઓ વાહનોના ખરીદ-વેચાણના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે. એક ગ્રાહકના વાહન ટેક્ષ મામલે મહાનગરપાલિકામાં વિસંગતતા ઉભી થતા આરોપીએ આ મુદ્દાને દબાવવા માટે દબાણ શરૂ કર્યું હતું.

આરોપીએ ફરીયાદીને ધમકી આપી હતી કે જો રૂપિયા 1 લાખની લાંચ નહીં આપવામાં આવે તો તેમની એજન્સીનું લાયસન્સ રદ કરવામાં આવશે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. આ પરિસ્થિતિમાં ફરીયાદીએ હિંમત બતાવીને ACBનો સંપર્ક કર્યો હતો.

ફરીયાદના આધારે ACBએ ટ્રેપ ગોઠવ્યો હતો. ટ્રેપ દરમિયાન આરોપીએ ફરીયાદી પાસેથી હેતુલક્ષી વાતચીત કરી રૂપિયા 1 લાખની લાંચ સ્વીકારી હતી. આ દરમિયાન ACBની ટીમે તાત્કાલિક દરોડો પાડી આરોપીને રંગેહાથ ઝડપી લીધો હતો અને લાંચની સંપૂર્ણ રકમ જપ્ત કરી હતી.

આ મામલે ઇન્ચાર્જ મદદનીશ નિયામક ડી.એ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, ACB ભ્રષ્ટાચાર સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ હેઠળ કાર્ય કરી રહી છે અને આવા કેસોમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.હાલ આરોપી સામે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ કાયદા હેઠળ ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે સરકારી તંત્રમાં ભ્રષ્ટાચાર સામે સખત કાર્યવાહી ચાલુ છે.

TAGGED:

ACB TRAP
GANDHINAGAR NEWS
ગાંધીનગરમાં એસીબીની ટ્રેપ
GANDHINAGAR ACB TRAP

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.