ગૌપ્રેમનું અનોખું ઉદાહરણ: વાછરડીના જન્મને દીકરીની જેમ ઉજવ્યો, ઘોડિયામાં ઝુલાવી

ઘોડિયામાં ઝુલાવી નવજાત વાછરડી, પ્રદક્ષિણા કરાવીને પરિવારે કરાવ્યા વધામણાં.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 27, 2026 at 7:00 PM IST

મહેસાણા : બહુચરાજી તાલુકાના એંદલા ગામમાં ગૌપ્રેમ અને જીવદયાનું એક અનોખું અને પ્રેરણાદાયક ઉદાહરણ જોવા મળ્યું છે. ગામના રહેવાસી અને ગૌરક્ષક પ્રદીપસિંહ ઉર્ફે ગૌપ્રેમીના ઘરે ગૌમાતાએ એક સુંદર વાછરડીને જન્મ આપ્યો. આ પ્રસંગને પરિવારે સામાન્ય ન ગણતા, ઘરની દીકરીના જન્મની જેમ મોટા ઉત્સવરૂપે ઊજવ્યો.

પ્રદીપસિંહ ગૌપ્રેમીએ જણાવ્યું કે, તેમને ઘણા લાંબા સમયથી ઇચ્છા હતી કે તેમના આંગણે એક નાનકડી વાછરડીનો જન્મ થાય. તેમની મનોકામના પૂર્ણ થતાં જ આખા પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો. પરિવારજનોએ નવજાત વાછરડીને ફૂલહાર પહેરાવ્યો, ચોખા અને કંકુથી ચાંદલો કરી તેનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. હિન્દુ પરંપરા મુજબ વાછરડીને આખા ઘરમાં ફેરવીને તેની પ્રદક્ષિણા પણ કરાવવામાં આવી.

સૌથી વધુ આકર્ષક અને અનોખી બાબત એ રહી કે, પરિવારે વાછરડીને નાના બાળકની જેમ ઘોડિયામાં બેસાડીને હેતથી ઝુલા ઝુલાવ્યા. આ દ્રશ્યો હાલ પંથકમાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે અને લોકો આ ગૌપ્રેમની ભારોભાર પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.

પ્રદીપસિંહ ગૌપ્રેમીએ આ અનોખી ઉજવણી વિશે વાત કરતા કહ્યું, "ગાયને ધરતીની ધણી માનવામાં આવે છે. આપણે સૌએ ગાયોનું જતન કરવું જોઈએ અને તેમને બચાવવી જોઈએ. ગાયનું દૂધ અમૃત સમાન ગુણકારી છે, જેનું સેવન દરેક બાળકોએ કરવું જોઈએ." તેમણે ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ પણ ગાયને વેદો અને પુરાણોમાં માતાનો ઉચ્ચ દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હોવાનું ઉમેર્યું.

એંદલા ગામના આ પરિવારનું કાર્ય સમાજ માટે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. તે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે પશુઓ પણ માણસના પ્રેમ અને આદરના પૂરેપૂરા હકદાર છે. વાછરડીના જન્મને દીકરીના જન્મ સમાન ગણીને આ પરિવારે સમાજને જીવદયાનો સકારાત્મક અને પ્રેરણાદાયક સંદેશ આપ્યો છે.

