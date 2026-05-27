આજે પણ સદીઓ જુની હાથસાળ પર નભતો જુનાગઢ પંથકનો વણકર પરિવાર, આજીવિકા સાથે હાથવણાટ કળાને ટકાવવા કરે છે મહેનત
આજથી 500 થી 700 વર્ષ પૂર્વે સોલંકી અને ચુડાસમા વંશના શાસન દરમિયાન શરૂ થયેલું હાથસાળ આજે પણ વણકર પરિવારો માટે રોજગારીનું માધ્યમ બન્યું છે.
Published : May 27, 2026 at 5:17 PM IST
જુનાગઢ: હાથસાળ આજે પણ સમગ્ર સોરઠ પંથકના જુનાગઢ જિલ્લાના દિવાસા અને માધુપુરમાં કેટલાક પરિવારો માટે રોજગારીનું માધ્યમ બની રહ્યું છે. આજથી 500 કે 700 વર્ષ પૂર્વે સોલંકી અને ચુડાસમા વંશના શાસનકાળ દરમિયાન રાજવી પરિવાર અને સામાન્ય લોકોને કપડાં પૂરા પાડવા તેની એકમાત્ર જવાબદારી સોરઠ પ્રદેશના વણકર પરીવારો પર હતી, ત્યારથી આ હાથસાળનો ઉદ્યોગ શરૂ થયો મહાત્મા ગાંધીની ખાદીના તાંતણે દેશને આઝાદી અપાવવાની મુહીમને તેના સુવર્ણયુગ સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી. આજે આધુનિક યુગના ટેકનોલોજીના સમયમાં પણ દીવાસા ગામના કેટલાક વણકર પરિવારો આજે પણ હાથેથી કપડાનું વણાટ કામ કરીને પાછલી પાંચ પેઢીથી પરિવારની રોજગારીનું માધ્યમ બનાવી રહ્યા છે.
હાથ વણાટનો યુગ
હાથવણાટ આજે આ શબ્દ જેટલો ઓછો પરિચિત જોવા મળે છે, એટલો જ પરિચિત છેલ્લે આઝાદીની લડાઈ વખતે ગાંધીયુગમાં પ્રચલિત જોવા મળતો હતો. સોરઠમાં સોલંકી અને ચુડાસમા વંશજના શાસનકાળ દરમિયાન રાજા અને પ્રજા માટે પહેરવાનું અને અન્ય કપડું પૂરું પાડવાની જવાબદારી સમગ્ર સોરઠ પંથકના વણકર પરિવારો પર હતી. વણકર પરિવારો હાથેથી રૂ કાતીને તેના તાંતણા તૈયાર કરીને તેમાંથી કપડું તૈયાર કરતા હતા. જેનો ઉપયોગ સોરઠ પંથકના રાજવીઓ અને સામાન્ય લોકો કરતા હતા. તેના બદલામાં વણકર પરિવારને અનાજ અને અન્ય જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ પણ મળતી હતી. હાથસાળના આ ઉદ્યોગને સોલંકી અને ચુડાસમા વંશમાં શરૂ કરવામાં આવ્યો તેવી ધારણા છે, જે અંદાજે 500 થી 700 વર્ષ પૂર્વે શરૂ થયો હશે, તેવું માનવામાં આવે છે, પરંતુ હાથસાળના આ ઉદ્યોગને આંદોલનનું યુધ્ધ અને તેના સુવર્ણ કાળ તરીકે ગાંધી યુગને માનવામાં આવે છે. મહાત્મા ગાંધીની સુતરના તાંતણે દેશને આઝાદી અપાવવાના પડકારને દેશવાસીઓ એ જીલી લીધો અને તેમાં સૌથી મોટું કામ દેશમાં હાથ વણાટ કરતા વણકર પરિવારોએ ઘરે ઘરે રૂ માંથી તાંતણા બનાવીને કપડા બનાવવાની શરૂઆત કરી, ત્યારથી અંગ્રેજોને દેશમાંથી વિદાય થવાની શરૂઆત થઈ એટલે હાથસાળ ઉદ્યોગને ગાંધી યુગમાં સુવર્ણકાળ તરીકે આજે પણ લોકો ઓળખી રહ્યા છે.
આજે એકદમ જુજ પરિવારો વણાટ કામ સાથે જોડાયેલા
એક સમયે જેનો દબદબો હતો, તેવા હાથસાળ અને આ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા વણકર પરિવારોની સંખ્યા આજે દિવસે અને દિવસે ઘટી રહી છે. જુનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના દીવાસા ગામમાં આજે ત્રણ થી ચાર પરિવારો વણાટ કામ સાથે જોડાયેલા છે. જેમાના મોટાભાગના પરિવારો હવે યંત્રથી સંચાલિત હાથસાળ નો ઉપયોગ કરતા થયા છે, તેમાંના એક ખાણીયા પરિવાર આજે પણ વર્ષો જૂના હાથેથી ચાલતા હાથસાળ પર કામ કરીને પોતાના પરિવારનું ભરણ પોષણ કરી રહ્યા છે. હાથસાળ ચલાવવું તે કોઈ એક વ્યક્તિની જવાબદારી અને કામ પણ નથી, એક વ્યક્તિથી હાથસાળ માંથી રોજગારી પણ પ્રાપ્ત ન થાય ઘરના તમામ સભ્યો હાથસાળ ઉદ્યોગ સાથે જોડાય છે. ડિઝાઇન, દોરામાંથી તાંતણા રૂપે હાથસાળમાં અલગ અલગ કલરના દોરાને ગોઠવવા, કોઈ પણ પ્રકારની આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યા વગર કપડામાં મોર, હાથી સહિત સૌરાષ્ટ્રની લોક સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતા ચિત્રો તૈયાર કરવા. તૈયાર થયેલા કપડાને ફુમકા લગાવવા, આભલા ટાંકવા આ તમામ કામોમાં પરિવારના તમામ સભ્યોની મદદની જરૂર પડે છે, એક સામાન્ય ધાબળો તૈયાર કરવા પાછળ પરિવારના ચાર થી પાંચ લોકોની 24 કલાકની મહેનત સામેલ હોય છે, ત્યારબાદ આ એક ધાબડો દિવસમાં બનતો હોય છે.
વર્ષો પૂર્વે દોરા બનાવવાનું કામ પણ હાથેથી થતું હતું
પાછલી પાંચ પેઢીથી ખાણીયા પરિવાર હાથસાળ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલો છે, ત્યારે પરિવારના મોભી અને હાથસાળ સાથે આજે પણ સંકળાયેલા વીરાભાઇ ખાણીયાએ જણાવ્યું હતું કે, આજથી 60 થી 70 વર્ષ પહેલા ઘેટાનું ઉન રેટીયો દ્વારા કાંતવામાં આવતું હતુ તેમાંથી બનતા દોરા નાની હાથસાળ પર લગાવીને ચાર કલાકની ખૂબ મહેનત બાદ સામાન્ય કપડું બનાવવામાં આવતુ હતું. આજે આધુનિક યુગમાં ઉન કે કપાસ માંથી કાંતિને દોરા બનાવવાનું કામ પૂરું થયું છે. આધુનિક યુગમાં તૈયાર દોરા મળતા થયા છે, જે લુધિયાણા, મુંબઈ, અમૃતસર, પાણીપત અને જામનગર માંથી આવી રહ્યા છે. જેથી રૂ અને ઊનને હાથેથી કાંતવાના કામ માંથી મુક્તિ મળી છે, પરંતુ તે સિવાયનું તમામ કામ આજે પણ આજથી 60 70 વર્ષ પહેલા થતું હતું બિલકુલ તે જ રીતે આજે પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે આજના સમયમાં ચલણમાં રહેલા ધાબડા, ચાદર, ઓઢણી, ચુંદડી જેવા હાથ વણાટના કપડાને તૈયાર કરવા માટે એક કલાક થી લઈને દોઢ દિવસ સુધીનો સમય પણ લાગી રહ્યો છે.
'આજે આધુનિક યુગમાં ટેકનોલોજીના સમયમાં જે ફિનિશિંગ અને ચકચકાટ મિલના કપડામાં છે, તે હાથસાળમાં ક્યારેય જોવા નહીં મળે, પરંતુ ગામડાના લોકો આજે પણ મિલની જગ્યા પર હાથેથી બનાવેલા કપડાનો ઉપયોગ કરે છે, અને તે તેની શાન પણ સમજે છે. જેથી મિલના કપડા સામે હાથસાળનું કપડું બરાબરી કરી શકે છે. પરંતુ આજે પણ પરંપરિક અને સાંસ્કૃતિક ધરોહરને વરેલા ગામડાના લોકો જેમાં ચારણ, ગઢવી, રબારી, મેર, આહીર અને તમામ સમાજના લોકો આજે પણ હાથેથી બનાવેલા કપડાને પહેલી પસંદગી આપે છે. જેથી 500 થી 700 વર્ષ જૂનો હાથસાળનો ઉદ્યોગ આજે પણ ટકી રહ્યો છે. આજે શાલ, ધાબળા, કાંબલ, ઓઢણી, ભેરીયો જેવા અનેક કપડાં બનાવવામાં આવે છે.ચુંદડી, બાંધણી, ફારીયુ પણ હાથસાળથી બને છે, અને તેને પહેરવું આજે પણ સોરઠ પંથકના લોકો માટે એક ગર્વ અને ખુમારીની વાત પણ હોય છે. આજે હાથથી બનતા કપડાની સામાન્ય શરૂઆત 150 રૂપિયાથી થાય છે, અને મોંઘામાં મોંઘા કાશ્મીરી ઉન થી બનેલા ધાબડાની કિંમત બે થી ત્રણ હજાર રૂપિયા સુધીની હોય છે. સ્થાનિક ગામડાના લોકો વણકરો ના ઘરેથી જ આ પ્રકારના કપડાં લેવાનું પસંદ કરે છે, પરંતુ આજે કેટલાક ફેરીયાઓ પોતાનું રોજગાર ચલાવવા માટે પણ સ્થાનિક વણકર પાસેથી જથ્થાબંધ હાથ વણાટના કપડાં લઈને નાના-નાના ગામો અને શહેરોમાં ફેરી કરીને પણ હાથવણાટના કપડાથી રોજગારી મેળવી રહ્યા છે.' - ભરતભાઈ વણકર, હાથસાળ કારીગર
સોરઠ પંથકમાં વણકર પરિવારનો વિસ્તાર
આજથી 60 કે 70 પર કે તેથી પૂર્વેના સમયગાળામાં સમગ્ર સોરઠ પંથક ના પરિવારો અને ખાસ કરીને ગાંધી સાથે જોડાયેલા માંગરોળ માં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં વણકર પરિવારો હાથેથી કપડું કાંતિને કાપડ તૈયાર કરતા હતા. જે છેક દરિયાઈ વિસ્તાર સુધી પોરબંદર અને જુનાગઢ સુધી પણ વિસ્તરેલું જોવા મળતું હતું. આજથી 60 કે 70 વર્ષ અને તેથી પૂર્વે પણ વણકર પરિવારો એકમાત્ર વ્યવસાય તરીકે સુતરના દોરાને વણવાનું કામ કરીને તેમાંથી કાપડ તૈયાર કરતા હતા. 20 થી 25 જેટલા ગામો અને 200 કરતાં પણ વધારે પરિવારો એક માત્ર હાથસાળ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા હતા. જેમાં જુનાગઢ, વંથલી, માણાવદર, મેંદરડા, કેશોદ અને માંગરોળની સાથે પોરબંદરનો પણ સમાવેશ હાથવણાટના ગામો તરીકે થતો હતો.
ઘરે ઘરે કપાસનું વાવેતર અને તેમાંથી તૈયાર થતા કપડા
આજથી એક સદી પૂર્વે ગામોમાં કપાસનું વાવેતર સ્થાનિક કક્ષાએ થતું હતું. જેની નિકાસ કરવાની કોઈ વ્યવસ્થા ન હતી, જેથી કપાસમાંથી તૈયાર કરવામાં આવેલા સુતરના તાંતણા થી જે તે ગામના વણકર પરિવારો ગામ માટે કાપડ તૈયાર કરતા હતા. ખાસ કરીને ગીર વિસ્તારના સ્થાનિક લોકો જેમાં માલધારી, ભરવાડ, ચારણ, રબારી આ પરિવારો ખાસ પ્રકારના ઉન થી તૈયાર થયેલા કપડાં પહેરવાનો આજે પણ શોખ ધરાવે છે. જેના ધાબળા અને પછેડી આજે પણ સૌથી અલગ તરી આવે છે. જેમાં આભલાથી લઈને અલગ-અલગ મોર, હાથી, સિંહ, ગાય અને પશુ-પક્ષી અને સોરઠ પંથકની લોક સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને ચિત્રના રૂપમાં ઉપસાવીને એક અદભુત કપડું તૈયાર કરવામાં પણ વણકર પરિવારોનો હાથ હતો, અને આજે પણ આ જ પ્રકારે લોકોની પસંદગીને આધારે અલગ-અલગ ડિઝાઇનના કપડા તૈયાર કરવામાં આવે છે. હાથેથી તૈયાર થતા કપડામાં ખાદી મલમલ તાસર શિલ્ક પટોળા બાંધણી તાગાલિયા મેસરુ અને ખોરવાડ જેવા કપડાનો પણ સમાવેશ થતો હતો, જે અલગ-અલગ પ્રાંત અને લોકોને પસંદગીના કપડા તરીકે પણ ઓળખાતા હતા.
હાથેથી વણેલા કપડાની લાક્ષણિકતા
હાથેથી વણેલા કપડા, ચામડી અને આરોગ્ય માટે પણ ખૂબ સારા માનવામાં આવતા હતા. હાથેથી વણાટ થવાને કારણે તેના તાંતણાઓ જાડા હોય છે, જેથી બે તાંતણા વચ્ચે ચોક્કસ જગ્યા હોય છે, જેમાંથી હવા પસાર થાય છે, આવા કપડાં ઉનાળા દરમિયાન ખૂબ જ પસંદ પણ આવતા હોય છે, સૌથી પ્રસિદ્ધ સુતર માંથી કાતીને ખાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેમાં ઉનાળા માટે પહેરવાના સાડી પેન્ટ શર્ટ સહિત અનેક કપડા આજે પણ લોકો પસંદ કરી રહ્યા છે. આધુનિક યુગમાં ખાદીમાંથી જીન્સ જેકેટ અને બેગ પણ તૈયાર થાય છે, જે પણ લોકોની પસંદગીનું પાત્ર બની રહ્યા છે. હાથેથી જ તૈયાર થયેલું મલમલ એકદમ મુલાયમ કપડું હોય છે. જેમાંથી સાડી ધોતી કુર્તા જેવા કપડાં બનાવવામાં તેનો ઉપયોગ થાય છે.
તાસર કેજે સુતર શિલ્ક તરીકે ઓળખાય છે તે બંનેના મિશ્રણથી તૈયાર થતા કપડામાંથી સાડી અને દુપટ્ટાઓ બનાવવામાં આવે છે. પટોળા હાથેથી બનતું અને આજના આધુનિક યુગમાં પણ ખૂબ જ ઊંચી કિંમતે વેચાતું મહિલાઓના પહેરવેશ માટે સાડીના રૂપમાં જોવા મળતું પટોળું આજે પણ બની રહ્યું છે, જે ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ વિસ્તારના વણકર પરિવારો બનાવી રહ્યા છે. એક પટોળું બનાવવા પાછળ ઓછામાં ઓછા છ મહિનાથી એક વર્ષનો સમય લાગે છે, જેને કારણે સામાન્ય પટોળાની કિંમત 70 થી 80 હજારથી શરૂ થઈને લાખો રૂપિયાની કિંમતમાં પટોળા વેચાતા હોય છે. આ સિવાય જામનગર અને જેતપુરની બાંધણી પણ ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે, સાથે સાથે શિયાળા દરમિયાન ખોરવાડ તરીકે ઓળખાતા ધાબડા અને શાલ લોકો અને ખાસ કરીને ગામડાના લોકો આજે પણ પસંદ કરી રહ્યા છે.