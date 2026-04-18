ધંધુકામાં બાઈક ઓવરટેક જેવી બાબતમાં યુવકની હત્યા, ટોળાએ દુકાનને આગ ચાંપી, પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત

ધંધુકાના મુખ્ય માર્ગ પર બાઈક ઓવરટેક મામલે બે યુવકો વચ્ચે બોલાચાલી થઈ. વિવાદ એટલો વધી ગયો કે એક યુવકે આવેશમાં આવીને છરીથી હુમલો કરી દીધો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 18, 2026 at 6:34 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ ગ્રામ્યના ધંધુકા શહેરમાં આજે સામાન્ય બાબતે લોહીયાળ ખેલ ખેલાયો છે. બાઇક ઓવરટેક કરવા જેવી સામન્ય બાબતે થયેલી તકરારમાં એક યુવકે અન્ય યુવક પર છરીના ઘા ઝીંકીને તેની હત્યા કરી નાખતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. આ ઘટના બાદ ધંધુકામાં વાતાવરણ અત્યંત તંગ બની ગયું હતું અને ઉશ્કેરાયેલા ટોળાએ તોડફોડ કરી એક દુકાનને આગ ચાંપી દેતા ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

નજીવી બાબતમાં યુવકની હત્યા
વિગતો મુજબ, ધંધુકાના મુખ્ય માર્ગ પર બાઈક ઓવરટેક કરવાના મામલે બે યુવકો વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. વિવાદ એટલો વધી ગયો કે એક યુવકે આવેશમાં આવીને તીક્ષ્ણ છરી વડે હુમલો કરી દીધો હતો. હુમલામાં ગંભીર રીતે ઘવાયેલા યુવકનું કરૂણ મોત નીપજતા લોકોમાં ભારે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો હતો. હત્યાની જાણ થતા જ લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા.

હત્યા બાદ ટોળાનું વિરોધ પ્રદર્શન
વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ઉશ્કેરાયેલા ટોળાએ એક દુકાનમાં આગ લગાવી દેતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. પરિસ્થિતિ વણસતી જોઈને અમદાવાદ ગ્રામ્ય એસપી (SP) પોતે કાફલા સાથે દોડી આવ્યા હતા. હાલમાં એસપી સહિત 200 થી વધુ પોલીસ જવાનોનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે અને સમગ્ર શહેર પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગયું છે.

પોલીસે હત્યાના આરોપીને ઝડપી લીધો
ધંધુકા પોલીસે આ મામલે સમયસૂચકતા વાપરીને હત્યા કરનાર મુખ્ય આરોપીને ગણતરીના કલાકોમાં જ દબોચી લીધો છે. પોલીસે આરોપી સામે હત્યાનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. હાલમાં સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે જેથી ઘટનાના મૂળ સુધી પહોંચી શકાય. એસપીએ ધંધુકાવાસીઓને શાંતિ જાળવવા અને કોઈ પણ પ્રકારની અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવા અપીલ કરી છે.

સોશિયલ મીડિયા પર ભડકાવ ભાષણો કે અફવા ફેલાવનાર તત્વો પર પણ પોલીસ કડી નજર રાખી રહી છે. હાલમાં શહેરમાં ફ્લેગ માર્ચ કરવામાં આવી રહી છે અને સ્થિતિ કાબૂમાં હોવાનું તંત્ર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યુ છે.

