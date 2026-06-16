દાહોદ: લીમખેડામાં રસ્તાને અભાવે 108 ઘર સુધી ન પહોંચી શકી, રસ્તા વચ્ચે જ પ્રસૂતાને ડિલિવરી થઈ
કુણધા ગામના બાજીપુરા ફળિયાના રહીશો માટે મેડિકલ ઇમરજન્સીમાં પણ 108 તેમના ઘર સુધી નથી પહોંચી શકતી.
Published : June 16, 2026 at 8:10 PM IST
દાહોદ: લીમખેડા તાલુકામાં ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. લીમખેડા તાલુકાના કુણધા ગામના બાજીપુરા ફળિયામાં રહેતી સવિતાબેન રાવતને મોડી રાત્રે પ્રસવ પીડા ઉપડતા આશા વર્કર મીનાબેન રાવતને જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ 108 ને જાણ કરી હતી. પરંતુ વચ્ચે રેલ્વે લાઇનના કારણે 108 ઘર સુધી ના પહોંચી શકી. જેથી દૂર ઉભી રહેલી 108 સુધી પ્રસૂતાને લઈ જઈ રહ્યા હતા, તે દરમિયાન રસ્તા વચ્ચે જ પીડા વધી જતા પથ્થરોની વચ્ચે પ્રસૂતિ કરાવવાની ફરજ પડી હતી. આશા વર્કરની સૂઝબૂઝથી રસ્તા વચ્ચે સફળ પ્રસુતિ થયા બાદ બંને માતા-પુત્રને લીમખેડાના સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે ખસેડાયા હતા.
સાંસદ જશવંતસિંહ ભાભોર અને ધારાસભ્ય શૈલેષ ભાભોરના મત વિસ્તારમાં હેઠળ આવતા કુણધા ગામના બાજીપુરા ફળિયાના રહીશો માટે મેડિકલ ઇમરજન્સીમાં પણ 108 તેમના ઘર સુધી નથી પહોંચી શકતી. ચાલતા જઈને રહીશો જીવના જોખમે રેલ્વે લાઇન ઓળંગીને જવા મજબૂર બન્યા છે.
પ્રસૂતાના સસરા મગનભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, મોડી રાત્રે છોકરાના પત્નીને દુ:ખાવો ઉપડતા આશાવર્કર બેનને જાણ કરી હતી. આશાવર્કર મીનાબેને 108 ને જાણ કરી. 108 આવી પરંતુ રેલ્વે લાઇનના બીજી તરફ ઊભી રહી હતી. એક તરફ હડફ નદી અને બીજી તરફ રેલ્વે લાઈનની વચ્ચે અમારું બાજીપુરા ફળિયું આવેલું છે. જેના કારણે વાહન આવી શકતું નથી અને રેલ્વે લાઇનની નજીક જ સુવાવડ થઈ ગઈ હતી. રસ્તો નથી જેના કારણે લીમખેડા આવવા માટે 9 કિમીનું ચક્કર થાય છે.
આ સિવાય પણ અનેક પ્રસૂતિઓ આ પ્રકારે રસ્તામાં થઈ હોવાના કિસ્સા સામે આવ્યા છે. ત્યારે સ્થાનિકોની માંગ છે કે ગરનાળુ બનાવી નવો રસ્તો બનાવવામાં આવે જેથી આવી કોઈ મેડિકલ ઇમરજન્સીમાં લોકોના જીવ ના જોખમાય.
આશા વર્કર મીનાબેને જણાવ્યું હતું કે, કુણધાના બાજીપુરા ફળિયામાં એક તરફ રેલ્વે લાઇન અને બીજી તરફ હડફ નદી છે. જના કારણે રસ્તા સુધી પહોંચતા જ બહેનોને રસ્તામાં પ્રસૂતિ થઈ જાય છે. વહેલી સવારે 4 વાગે બેનને પ્રસવ પીડા ઉપડતા અમે લોકો 108 સુધી લઈ જતા હતા. પરંતુ 108 સુધી ન પહોંચી અને રસ્તા વચ્ચે જ સુવાવડ કરાવવાની ફરજ પડી હતી. 108 વાળા ભાઈની મદદથી ડિલિવરી કરાવી પછી 108 મારફતે હોસ્પિટલ લઈ ગયા. માતા અને બાળક બંને તંદુરસ્ત છે તંત્ર દ્વારા ગરનાળુ અને રસ્તો બનાવી આપે તો સારું કારણ કે હજુ ઘણી બહેનો સગર્ભા છે. ત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં ચોમાસામાં બહેનોને હું કઈ રીતે લઈ જઈશ.
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