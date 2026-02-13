ETV Bharat / state

શરમજનક કૃત્ય! બોટાદમાં 75 વર્ષના વૃદ્ધા પર લાજ લૂંટવાના ઈરાદે હુમલો, પછી પોલીસે આરોપીના કેવા હાલ કર્યા?

ગામમાં એકલી રહેતી 75 વર્ષીય વૃદ્ધા પર આબરૂ લૂંટવાના ઈરાદે હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે.

બોટાદમાં 75 વર્ષના વૃદ્ધા પર લાજ લૂંટવાના ઈરાદે હુમલો
બોટાદમાં 75 વર્ષના વૃદ્ધા પર લાજ લૂંટવાના ઈરાદે હુમલો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 13, 2026 at 9:48 PM IST

બોટાદ: ગઢડા તાલુકાના ઈશ્વરીયા ગામમાં એક અત્યંત ચિંતાજનક અને સમાજને ઝંઝોડતી ઘટના સામે આવી છે. ગામમાં એકલી રહેતી 75 વર્ષીય વૃદ્ધા પર આબરૂ લૂંટવાના ઈરાદે હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ગામનો જ નરેન્દ્રસિંહ ઉર્ફે કાના ભુપતભાઈ ગોહિલે વૃદ્ધા એકલા હોવાનો લાભ લઈ તેમના પર હુમલો કર્યો હતો. આરોપીએ વૃદ્ધાને બેફામ માર મારતાં તેમના બે દાંત પડી ગયા હતા. તેમજ શરીરે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

બોટાદમાં 75 વર્ષના વૃદ્ધા પર લાજ લૂંટવાના ઈરાદે હુમલો (ETV Bharat Gujarat)

આરોપીની પોલીસે કરી ધરપકડ
ઘટનાની જાણ થતાં જ ગઢડા પોલીસ હરકતમાં આવી હતી. પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરી અને ગણતરીની કલાકોમાં જ આરોપી નરેન્દ્રસિંહ ઉર્ફે કાના ભુપતભાઈ ગોહિલની ધડપકડ કરી હતી. પોલીસ દ્વારા આરોપીને ઘટનાસ્થળે લઈ જઈ રીકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આરોપીએ સમગ્ર ઘટના કેવી રીતે બની તેની વિગત પોલીસને આપી હતી.

પોલીસે ગામની મહિલાઓની માફી મંગાવી
પોલીસે કાયદાનો કડક સંદેશ આપવા માટે આરોપીને ઈશ્વરીયા ગામે લઈ જઈ ઉઠક-બેઠક કરાવી હતી અને ગામની મહિલાઓની જાહેરમાં માફી મંગાવીને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું હતું. આ ઘટનાથી ગામમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી અને લોકોમાં ભય સાથે રોષનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

બોટાદમાં 75 વર્ષના વૃદ્ધા પર લાજ લૂંટવાના ઈરાદે હુમલો
બોટાદમાં 75 વર્ષના વૃદ્ધા પર લાજ લૂંટવાના ઈરાદે હુમલો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે આ ગંભીર ગુનાને ધ્યાનમાં લઈ આરોપી વિરુદ્ધ BNS કલમ 74, 117-2, 115-2, 329-4, 352 અને 351-3 હેઠળ ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મહિલાઓની સુરક્ષા સામે કોઈ પણ પ્રકારની બેદરકારી સહન કરવામાં નહીં આવે અને આવા ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

ઘટના અંગે ગઢડા DySPએ જણાવ્યું કે, બોટાદ જિલ્લાના ગઢડા પોલીસ સ્ટેશનના ઈશ્વરિયા ગામમાં વૃદ્ધ મહિલા રહે છે, તેમના પર નરેન્દ્રસિંહ ગોહિલ દ્વારા લાજ લૂંટવાના ઈરાદે હુમલો કરીને તેમને ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હોવાની ફરિયાદ થઈ હતી. ફરિયાદની હકીકત મુજબ, ગઈકાલે રાત્રે આશરે 10 વાગ્યા આસપાસ નરેન્દ્રસિંહે વૃદ્ધ મહિલાને એકલી જોઈને તેના ઘરમાં ઘુસી લાજ લેવાના ઈરાદે હુમલો કર્યો હતો. આથી ઘટનાક્રમને જોઈને બોટાદ પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે અને આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. આરોપીને ત્યારબાદ અટક કરીને ગુનાહિત ઈતિહાસ અને અન્ય બાબતોની તપાસ શરૂ છે.

સંપાદકની પસંદ

