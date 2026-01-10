ભાવનગરમાં પતંગની દોરીથી ઘાયલ પક્ષીઓની સારવાર માટે આ 8 જગ્યાએ કેન્દ્ર, બે વર્ષમાં કેટલા પક્ષીના મોત થયા?
ઉત્તરાયણમાં દોરીથી મોટા ભાગે પેન્ટર્ડ સ્ટોક એટલે કે ઢોક બગલા ઇજાગ્રસ્ત થતા હોય છે. ભાવનગર શહેરના ગંગાજળિયા તળાવની આસપાસના વિસ્તારોમાં તેની સૌથી મોટી કોલોની છે.
Published : January 10, 2026 at 8:13 PM IST
ભાવનગર: ઉત્તરાયણ પર્વને ગણતરીના દિવસ બાકી છે, ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણીને લઈને પતંગ રસિયાઓમાં થનગનાટ જોવા મળી રહ્યો છે. તો બીજી તરફ ભાવનગરમાં વન વિભાગ દ્વારા શહેરમાં પેન્ટર્ડ સ્ટોક એટલે કે ઢોક બગલાની સૌથી મોટી વસાહત હોય અને અન્ય પક્ષીઓનું પણ રહેઠાણ હોવાને લઈને તેઓ દોરીથી ઈજાગ્રસ્ત થતા બચાવવા માટે ખાસ સારવાર કેન્દ્રો ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. જો કે છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા પક્ષીઓ મોતને ભેટયા અને ક્યાં પિકપ કેન્દ્રને શું તૈયારી ચાલો જાણીએ
વનવિભાગ દ્વારા તૈયારીઓ હાથ ધરાઈ
ઉત્તરાયણ પર્વમાં દોરીને પગલે મોટા ભાગે પેન્ટર્ડ સ્ટોક એટલે કે ઢોક બગલા ઇજાગ્રસ્ત થતા હોય છે. ભાવનગર શહેરના ગંગાજળિયા તળાવની આસપાસના વિસ્તારોમાં તેની સૌથી મોટી કોલોની છે. આશરે બે થી ત્રણ હજાર હાલ શિયાળામાં નેસ્ટિંગ માટે આ પક્ષીઓ શહેરમાં આવે છે. તે જ સમયમાં ઉત્તરાયણ પર્વ આવતો હોય ત્યારે દોરીથી ઇજાગ્રસ્ત થવાના કિસ્સામાં પેન્ટર્ડ સ્ટોકની સંખ્યા વધુ રહેતી હોય છે. વન વિભાગ દ્વારા પેન્ટર્ડ સ્ટોક સહિતના પક્ષીઓની સારવારને લઈને તૈયારીઓ આદરી દેવામાં આવી છે.
શું કરવામાં આવી તૈયારીઓ?
ભાવનગર વન વિભાગના RFO દિવ્યરાજસિંહ સરવૈયાએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, આપણે આઠ જેટલા કેન્દ્રો ઊભા કર્યા છે. તેમાં બે વિક્ટોરિયા પાર્ક અને નવાપરામાં સારવાર કેન્દ્રો છે. ટોટલ ભાવનગર તાલુકામાં 8 થી 10 ડોક્ટરોની ટીમ તૈનાત રહેવાની છે. આ સાથે અન્ય સેવાભાવી લોકો અને વન વિભાગના કર્મચારીઓ ઉતરાયણ પર્વને પગલે ઈજાગ્રસ્ત પક્ષીઓ માટે ખડે પગે રહેવાના છે, તેને લઈને પીકઅપ કેન્દ્ર પણ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં કુલ આઠ પૈકી છ પીકઅપ કેન્દ્ર અને બે સારવાર કેન્દ્રો હશે.
કેવા પક્ષીઓ વધુ થાય છે ઇજાગ્રસ્ત?
ઉત્તરાયણ પર્વમાં સૌથી વધુ પક્ષીઓ કયા ઇજાગ્રસ્ત થતા હોય છે તેને લઈને RFO દિવ્યરાજસિંહ સરવૈયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર શહેરમાં ઉત્તરાયણ પર્વમાં ખાસ કરીને પેન્ટર્ડ સ્ટોકની સંખ્યા વધુ રહેતી હોય છે. આ સાથે સ્પૂનબિલ એટલે ચમચો, કોર્મોરેટ એટલે કાજીયા ઇજાગ્રસ્ત થતા હોય છે. આ સાથે આપણા વિસ્તારમાં નકટો, કુંજ વગેરે જેવા પક્ષીઓ હોય છે. પરંતુ ત્રણ સૌથી વધારે સામે આવે છે જેમાં પેન્ટર્ડ સ્ટોક, સ્પૂનબિલ અને કોર્મોરેટ. આ સાથે કબુતર પણ મોટી સંખ્યામાં ઇજાગ્રસ્ત મળી આવતા હોય છે.
છેલ્લા બે વર્ષમાં સ્થિતિ ઉતરાયણમાં
છેલ્લા બે વર્ષમાં જિલ્લામાં ઉત્તરાયણમાં ઇજાગ્રસ્ત અને મૃત્યુ પામેલા પક્ષીઓને વિશે RFO દિવ્યરાજસિંહ સરવૈયાએ જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2024 માં કુલ 111 જેટલા જીવંત પક્ષીઓ રહ્યા હતા. જે ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. જ્યારે 50 જેટલા મૃત્યુ પામ્યા હતા. આમ કુલ 161 પક્ષીઓ દોરીનો ભોગ બન્યા હતા. જ્યારે વર્ષ 2025માં કુલ 239 પક્ષીઓ પૈકી 216 ઇજાગ્રસ્ત જીવંત રહ્યા હતા. જ્યારે 23 જેટલા મૃત્યુ પામ્યા હતા. આ વર્ષે પણ આપણે સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરી લીધી છે.
ઉતરાયણ પર્વ દિવસે પિકપ કેન્દ્ર
1. ગંગાજળિયા તળાવ
2.ઘોઘા જકાતનાકા
3. ચિત્રા
4.કુંભારવાડા સર્કલ
5.વિક્ટોરીયા પાર્ક (પાણીની ટાંકી)
6. સીદસર પશુ દવાખાનું
7.નવાપરા પશુ દવાખાનું
