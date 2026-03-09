ભાવનગરમાં ઉનાળાના પ્રારંભે જ 20 દિવસ પહેલા બનેલા રોડનો ડામર ઓગળવા લાગ્યો, વિપક્ષે ઉઠાવ્યા ગુવણત્તાને લઈને સવાલ
Published : March 9, 2026 at 10:13 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં ઉનાળાના પ્રારંભ પહેલા 15થી 20 દિવસ અગાઉ બનાવેલા રોડમાં ડામર ઓગળવાની સમસ્યાઓ સામે આવી છે. ગરમીનો પારો જે રીતે ઉપર ઉચકાયો છે તેના પગલે શહેરના મુખ્ય રસ્તાઓ ઉપર ડામર ઓગળવાની સમસ્યા વાહન ચાલકો માટે ચિંતા રૂપ બની છે. જો કે વિપક્ષે ગુણવત્તાને લઈને શાસક પક્ષ પર પ્રહાર કર્યા છે. અધિકારીએ ડામર ઓગળવાને લઈને સ્પષ્ટતા પણ આપી હતી. પરંતુ ડામર ઓગળવાની સમસ્યા દૂર કરવા જતાં ધૂળની સમસ્યા ઉભી થાય છે.
ડામર ઓગળવાની સમસ્યા ચિંતારૂપ
ભાવનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા હાલમાં કેટલાક રોડ રી કાર્પેટ કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે શહેરના દેસાઈનગરથી લઈને નીલમબાગ સર્કલ, એસ.ટી, જશોનાથ ચોક, પાનવાડી માર્ગ ઉપર રી કાર્પેટ કર્યા બાદ ડામર ઓગળવાની સમસ્યા સામે આવી છે. જ્યારે બીજી તરફ નીલમબાગ સર્કલથી કાળાનાળા જવાના માર્ગ ઉપર પણ બનાવેલા નવા રી કાર્પેટ રોડમાં ડામર ઓગળવાની સમસ્યા છેલ્લા ઘણા સમયથી ગરમી વધવાને પગલે રાહદારીઓ ભોગવી રહ્યા છે.
વિપક્ષનો પ્રહાર શાસકો ઉપર
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની પાંચ વર્ષની ટર્મ પૂર્ણ થતા વહીવટદારનું શાસન આવી ગયું છે. ત્યારે છેલ્લા દિવસે વિપક્ષના નેતા જીતુભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી પાસે પણ ડામર ઓગળવાની ઘણી ફરિયાદો આવી છે. શાસકો પણ જે રીતે ઓગળી જાય છે તે રીતે ડામર ઓગળી રહ્યો છે. કોન્ટ્રાક્ટર સાથેની સાંઠગાઠને પગલે ગુણવત્તા વગરનું કામ કરવામાં આવે છે. જેની ફરિયાદો અમને મળેલી છે વિપક્ષે પણ ફરિયાદો કરેલી છે ત્યારે અમે હવે એવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે કમિશનર દ્વારા આ જે સમસ્યાઓ છે ડામર ઓગળવાની તેને દૂર કરવામાં આવશે.
અધિકારીએ રજા પર વિભાગે આપ્યો જવાબ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના રોડ વિભાગના અધિકારી હિતેશભાઈ ચૌધરી હાલ રજા ઉપર છે. ત્યારે રોડ વિભાગમાં ફરજ બજાવતા અજયભાઈએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં જે રોડ બન્યા છે તેના લઈને ડામર ઓગળી રહ્યો છે તેથી અમે તેના પર માટી નંખાવી રહ્યા છીએ અને આજે પણ જે ડામર ઓગળવાની સમસ્યા સામે આવી છે તેને લઈને કહેવાયું છે કે માટી નાખી દેવામાં આવે. જો કે ગરમી 30 ડિગ્રી ઉપર જતા ડામર ઓગળતો જ હોય છે. મારા હસ્તક આ મહિનામાં બે રોડ બનેલા છે જ્યાં ડામર ઓગળે છે ત્યાં અમે માટી નાખીને હાલ સમસ્યા દૂર કરી રહ્યા છીએ.
