ભાવનગરમાં દિવાળી ટાણે જ 50 લાખની ફૂડ સેફ્ટી વાન ગેરેજમાં ધૂળ ખાઈ રહી છે, અધિકારીએ શું કારણ આપ્યું?
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાને FSSAI દ્વારા ચાર વર્ષ પહેલા રાજ્ય સરકાર તરફથી ફૂડ સેફ્ટી ઓન વ્હિલ્સ વાન એનાયત કરાઈ હતી.
Published : October 15, 2026 at 2:40 PM IST
ભાવનગર: ભારતમાં FSSAI દ્વારા અનેક જિલ્લાઓમાં ફુડ સેફ્ટી ઓન વિહલ્સ વાહન કરોડોના ખર્ચે આપવામાં આવેલું છે. ભાવનગર શહેરમાં પણ મહાનગરપાલિકાને ફૂડ સેફટી ઓન વિહલ્સ વાન આપવામાં આવી છે, પરંતુ આ વાન છેલ્લા એક મહિનાથી બંધ હાલતમાં હોવાના કારણે શોભાના ગાઠિયાં સમાન બની ગઈ છે. ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે આ વાનમાં ત્રણ જેટલા કર્મચારીઓ કોન્ટ્રાકટ બેઝ પર નિમાયેલા છે. આમ છતાં પણ બંધ પડેલી વાનને કારણે કર્મચારીઓ પોતાની કામગીરી નિભાવી રહ્યા છે.
FSSAI દ્વારા ચાર વર્ષ પહેલા વાન અપાઈ હતી
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાને FSSAI દ્વારા ચાર વર્ષ પહેલા રાજ્ય સરકાર તરફથી ફૂડ સેફ્ટી ઓન વ્હિલ્સ વાન એનાયત કરાઈ હતી. મહાનગરપાલિકા હસ્તકની વાન હાલમાં બંધ હાલતમાં છે. નીલમબાગ ખાતે આવેલા મહાનગરપાલિકાના ગેરેજમાં છેલ્લા એક મહિનાથી વાન બંધ હાલતમાં પડી છે. જોકે ચાર વર્ષ પહેલાં આશરે 50 લાખ જેવો સંપૂર્ણ ખર્ચ સાથે વાન એનાયત કરાઈ હતી.
આ વાનમાં શું કામગીરી કરાય છે?
મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના ફૂડ સેફટી ઇન્સ્પેક્ટર દેવાંગભાઈએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત સરકાર દ્વારા ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ હસ્તક લગભગ ચાર વર્ષ પહેલા મોબાઇલ ટેસ્ટિંગ વાન સપ્લાય કરેલ છે. છેલ્લા ચાર વર્ષથી નમૂનાઓ લઈને આ પ્રાથમિક તપાસ કરે છે. ખાસ જણાવવાનું કે, આ વાન જે નમૂના મળે તેમાં ફેલ આવે તેમાં લીગલી કાર્યવાહી કરી શકીએ છીએ.
વાન કેમ બંધ હાલતમાં છે?
ફૂડ સેફ્ટી ઇન્સ્પેક્ટર દેવાંગભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ વાનમાં હાલમાં ત્રણ કર્મચારી છે જેમાં ડ્રાઇવર છે, ફૂડ કેમિસ્ટ છે અને હેલ્પર રાખેલા છે. અત્યારે છેલ્લા એક મહિનાથી અમારે ડ્રાઇવર નહીં હોવાથી વાન સ્થગિત કરીને પાર્ક કરી રાખવામાં આવેલી છે. પરંતુ કર્મચારી ફૂડ કેમેસ્ટ્રી દ્વારા જે પ્રાઇમરી ટેસ્ટ હોય તે કરવામાં આવે છે. મૌખિક જાણવા મળ્યું કે, ફૂડ કેમિસ્ટ અને હેલ્પર પોતાના ટુ-વ્હીલર વાહનમાં જઈને અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી નમુનાઓ લઈને પોતાની કામગીરી કરી રહ્યા છે.
વાન દ્વારા છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં કેટલા નમૂના લેવાયા?
દેવાંગભાઈ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં આ વાનમાં જોઈએ તો જુલાઈ મહિનામાં 192 નમુના લેવામાં આવ્યા હતા. જેમાં ટ્રેનિંગના 7 પ્રોગ્રામ થયેલા છે અને અવેરનેસ માટે 6 પ્રોગ્રામ. જ્યારે ઓગસ્ટમાં 342 નમૂનાઓ લીધા છે 12 જેટલા ટ્રેનિંગ અને 5 અવેરનેસના કાર્યક્રમ કર્યા છે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 273 નમૂનાઓ લીધા છે. ટ્રેનિંગના 12 અને અવેરનેસના 6 પ્રોગ્રામ કરેલા છે. ખાસ કરીને આ વાનમાં ખાદ્યતેલ, દૂધ, મસાલા, ઠંડા પીણા, પીવાના પાણી સહિત ખાદ્ય ચીજોની પ્રાથમિક તપાસ થાય છે.
દેવાંગભાઈ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક તપાસમાં વાત કરીએ તો દૂધ છે તો તેમાં એસએનએફ, યુરિયા, ફેટ જ્યારે બેવરેજીસમાં સુગર આઇડેન્ટીફાય કરી શકાય છે. જ્યારે ખાદ્ય તેલમાં જે ફ્રાય ઓઇલ હોય છે જેમાં ફરસાણ તળાતું હોય છે. તેનું TPC મશીન આપેલું છે તેની વેલ્યુ તપાસવામાં આવતી હોય છે. જોકે મૌખિક ફૂડ સેફ્ટી ઇન્સ્પેક્ટર એ જણાવ્યું હતું કે, આ વાનમાં નમૂનાઓ લઈને લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ થાય છે. પરંતુ તે લોકો દ્વારા કોઈ દંડાત્મક કે અન્ય પ્રકારની કાર્યવાહી થતી નથી તે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા બાદમાં નમૂનાઓને આધારે કરી શકાતી હોય છે.
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