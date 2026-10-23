ભાવનગરમાં ડુંગળી-મગફળી નહીં કેળની ખેતીથી ખેડૂતો થયા માલામાલ, કેળની ખેતીમાં ખર્ચની સામે કેટલી આવક થઈ રહી છે?
ભાવનગર જિલ્લામાં ખેડૂતો હવે કેળની ખેતી તરફ વળી રહ્યા છે. ડુંગળી અને મગફળીમાં વધારે નફો નહીં થતા ખેડૂતો નવા પાક તરફ વળ્યા છે.
Published : October 23, 2026 at 6:55 PM IST
ભાવનગર: ખેતરમાં રાત-દિવસ મજૂરી અને ખર્ચ કર્યા બાદ પણ કશું ન મળતા હવે ગુજરાતના ખેડૂતો ખેતીની પદ્ધતિઓ બદલી રહ્યા છે. ડુંગળીનું પીઠું ગણાતા ભાવનગર જિલ્લામાં ખેડૂતો હવે કેળની ખેતી તરફ વળી રહ્યા છે. ડુંગળી અને મગફળીમાં વધારે નફો નહીં થતા ખેડૂતો નવા પાક તરફ વળ્યા છે. ETV ભારતે કેળની ખેતી કરતા ખેડૂતની મુલાકાત કતી હતી. ત્યારે તેમણે આ પાછળનું કારણ જણાવ્યું હતું.
કેળના પાક તરફ આગળ વધ્યા ખેડૂત
ભાવનગર જિલ્લાના ભંડારીયા ગામે ETV ભારતની ટીમ પહોંચી હતી. ભંડારીયા ગામના ખેડૂત હસમુખભાઈ ઘોરી સાથે વાતચીત કરી તેમના કેળના બગીચાની મુલાકાત કરી હતી. આ દરમિયાન હસમુખભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, પહેલા ડુંગળીને શીંગને એવું કરતો હતો. હવે કેળની ખેતી છેલ્લા પાંચ વર્ષથી કરું છું. ડુંગળી કરતાં કેળમાં ફાયદો છે. આમાં એક તો ખેડ કરવી પડતી નથી કે કોઈ ખર્ચ કરવો પડતો નથી. ડુંગળીમાં ગયા વર્ષે કાંઈ મળ્યું ન હતું. બકરા ચારવા પડે તેવી સ્થિતિ હતી.
ભંડારીયા ગામમાં ખેડૂતો વધારી કેળની ખેતી
વાતચીત દરમિયાન હસમુખભાઈ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અમે ગયા વર્ષે ડુંગળી કરતા હતા. ત્યારે દર વર્ષે ત્રણથી ચાર લાખ રૂપિયા જેવો જ માત્ર નફો થતો હતો. ત્યારે આ કેળની ખેતીની શરૂઆત કરી છે. જેમાં 8 થી 10 લાખ રૂપિયા જેવું મળી જાય છે.જો કે ભંડારીયા ગામમાં પહેલા કેળની ખેતી નહોતી પણ ઘણા સમયથી કેળની ખેતી વધી છે અને આજે એક લાખ જેટલા થડિયા હશે. મેં જ 50 વીઘામાં કેળનું વાવેતર કરેલું છે.
ખેડૂતોને ગેલના પાકમાં સારો એવો ફાયદો
કેળની ખેતીને લઈને બાગાયત અધિકારી એમ.બી વાઘમશી સાથે વાતચીત કરતા તેમને જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લામાં કેળનું વાવેતર જોવા મળે છે. તેમાં ખાસ કરીને શેત્રુંજી કાંઠા વિસ્તારમાં તળાજા, મહુવા, ભાવનગર તાલુકામાં કેળનું વાવેતર થઈ રહ્યું છે. વરસાદ આધારિત નહીં પરંતુ આખું વર્ષ પાણી મળે તેના કારણે કેળની ખેતી થાય છે. કેળની ખેતીમાં સારો એવો ફાયદો પણ ખેડૂતોને મળે છે અને તેમાં સારામાં સારું ઉત્પાદન પણ થાય છે.
જિલ્લામાં કેટલું વધ્યું વાવેતર
બાગાયત અધિકારી એમ.બી વાઘમશીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, કેળના પાકમાં ખેડૂતોને બેથી અઢી લાખ રૂપિયા જેવું ઉત્પાદન મળે છે. સારા ભાવ મળતા ખેડૂતોને ફાયદો થાય છે. બીજું કે આખું વર્ષ તેને બજારમાં માંગ રહેતી હોવાથી અને કેળના પાકમાં ઉત્પાદન રહેતું હોવાથી ખેડૂતોને ફાયદો છે. આથી મોટા પ્રમાણમાં ખેડૂતોએ વાવેતર વધાર્યું છે. ભાવનગર જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં 1200થી 1400 હેક્ટરમાં વાવેતર થતું હતું, જે હવે 1200થી લઈને 1700 સુધી પહોંચી ગયું છે.
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