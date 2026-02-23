ETV Bharat / state

ભરૂચ જિલ્લામાં સવારથી વરસાદી માહોલ, ખેડૂતોમાં ચિંતા છવાઈ, આજે અમદાવાદ સહિત અન્ય ક્યાં વરસાદની આગાહી?

ભરૂચમાં વરસાદી માહોલ
ભરૂચમાં વરસાદી માહોલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 23, 2026 at 11:30 AM IST

2 Min Read
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વાતાવરણમાં અચાનક પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. આજે સોમવારે સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ અને ઠંડા પવનો ફૂંકાતા વરસાદ પડવાના સંકેતો મળી રહ્યા હતા. ત્યારબાદ અનેક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ વરસતા ખેડૂતોમાં ચિંતા છવાઈ ગઈ છે. ખાસ કરીને રવિ અને બાગાયતી પાકોને નુકસાન થવાની ભીતિ વધતી જોવા મળી રહી છે.

બપોર સુધીમાં ક્યાં-ક્યાં વરસાદની આગાહી?
હવામાન વિભાગે નાઉકાસ્ટમાં બપોરે 1 વાગ્યા સુધીમાં કેટલાક જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી કરી છે. જે મુજબસ ઈડર, ગાંધીનગર, અમદાવાદના ચાંદખેડા, ગિફ્ટ સિટી, રખિયાલ, બોપલ, રાયખડ, પીરાણા વિસ્તાર, રાજકોટ, જામનગર, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, રાજપીપળા, દહેજ, ભરૂચ, વ્યારા અને સુરતમાં હળવો વરસાદ થવાની સંભાવના છે.

ભરૂચમાં વરસાદી માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

ભરૂચમાં ઠંડા પવનો સાથે વરસાદ
ભરૂચ જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાઓમાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે ઠંડા પવનો સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હતા. ભરૂચના જંબુસર તાલુકાના કોરા ગામમાં કમોસમી વરસાદની શરૂઆત થઈ હતી. ત્યારબાદ અન્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ વરસ્યો હતો. વરસાદ પડતા રસ્તાઓ પર છત્રી લઈને નીકળતા વયોવૃદ્ધો અને નાગરિકો નજરે પડ્યા હતા.

ત્રણ દિવસ અગાઉ પણ જિલ્લામાં માવઠું પડ્યું હતું. સતત બીજી વાર થયેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની ચિંતા વધારી છે. રવિ પાકો જેમ કે કપાસ, તુવેર, મગ સહિતના પાકો હાલમાં પાકવાની અને કાપણીની પ્રક્રિયામાં છે. આવી સ્થિતિમાં વરસાદ પડવાથી પાકને ભેજ લાગી શકે છે અને ગુણવત્તા પર પ્રતિકૂળ અસર પડી શકે છે.

કેરીના પાકને નુકસાન
બાગાયતી પાકોમાં ખાસ કરીને કેરીના પાક માટે હાલનું વાતાવરણ અનુકૂળ માનવામાં આવતું નથી. કેરીમાં મંજરી આવી રહી હોય ત્યારે વરસાદ અને ઠંડા પવનો ફૂલછોડ અને ફળધારણ પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો વરસાદ લાંબો સમય ચાલે તો ઉત્પાદન પર સીધી અસર થશે.

ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં પણ વાતાવરણમાં ફરી એકવાર પલટો આવ્યો હતો. સવારથી જ વાદળછાયા વાતાવરણ બાદ અંકલેશ્વર શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા. ખાસ કરીને અંદાડા, કાસિયા, અમરતપુરા અને માંડવા સહિતના ગામોમાં ભારે વરસાદ નોંધાયો હતો. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદે માઝા મૂકી હોવાની માહિતી મળી રહી છે.

ખેડૂતોમાં સૌથી વધુ ચિંતા કપાસ અને તુવેરના પાકને લઈ જોવા મળી રહી છે. કપાસના ખુલ્લા બોળા પર વરસાદ પડવાથી તે કાળા પડી શકે છે અને બજારમાં યોગ્ય ભાવ ન મળે તેવી શક્યતા રહે છે. તુવેર અને મગ જેવા પાકોમાં ભેજના કારણે દાણા ખરાબ થવાની ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

વરસાદના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે, જેના કારણે સામાન્ય જનજીવનમાં તો રાહતનો માહોલ જોવા મળ્યો, પરંતુ કૃષિ આધારિત અર્થતંત્ર ધરાવતા જિલ્લામાં ખેડૂતો માટે આ સ્થિતિ ચિંતાજનક બની છે.

હાલ હવામાનમાં અસ્થિરતા યથાવત છે. જો આગામી દિવસોમાં પણ આવું જ વાદળછાયું વાતાવરણ અને વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહે તો રવિ અને બાગાયતી પાકોને વધુ નુકસાન થવાની શક્યતા છે. ખેડૂતો સરકાર દ્વારા સર્વે કરીને યોગ્ય સહાય આપવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠાવી રહ્યા છે. કમોસમી વરસાદના કારણે ભરૂચ જિલ્લામાં કૃષિ ક્ષેત્રમાં અનિશ્ચિતતા વધી છે અને આગામી દિવસોમાં હવામાનની સ્થિતિ પર સૌની નજર ટકેલી છે.

