CCTV: ભરૂચમાં ટ્રેનના દરવાજે ઊભેલા યુવકના ફોન સ્નેચિંગનો પ્રયાસ, નીચે પટકાતા 3 સેકન્ડમાં મોત મળ્યું
યુવાન ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહ્યો હતો ત્યારે સ્ટેશન પર બેઠેલા એક શખ્સ દ્વારા તેનો મોબાઇલ છીનવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ છે.
Published : August 8, 2026 at 7:14 PM IST
ભરૂચ: અંકલેશ્વર નજીક પાનોલી રેલવે પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં મોબાઇલ સ્નેચિંગનો કથિત પ્રયાસ જીવલેણ બન્યાની ઘટના સામે આવી છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, ચાલતી ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહેલા એક યુવાનનો મોબાઇલ છીનવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન યુવાન ટ્રેનમાંથી નીચે પટકાતા ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયો હતો. સારવાર દરમિયાન તેનું મોત થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
મળતી પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, યુવાન ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહ્યો હતો ત્યારે સ્ટેશન પર બેઠેલા એક શખ્સ દ્વારા તેનો મોબાઇલ છીનવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ છે. મોબાઇલ બચાવવાના પ્રયાસ દરમિયાન યુવાનનું સંતુલન બગડતાં તે ચાલતી ટ્રેનમાંથી નીચે પટકાયો હોવાનું પ્રાથમિક રીતે સામે આવ્યું છે. નીચે પટકાયા બાદ તેને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી.
ઘટના બાદ આસપાસના લોકો અને મુસાફરોમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત યુવાનને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જોકે સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં રેલવે પોલીસ પણ સક્રિય બની હતી.
સમગ્ર બનાવને લઈને CCTV ફૂટેજ મહત્વપૂર્ણ પુરાવા બની શકે છે. પોલીસ દ્વારા ઘટનાસ્થળ તથા આસપાસના વિસ્તારમાં ઉપલબ્ધ CCTV ફૂટેજની તપાસ કરવામાં આવી રહી હોવાનું જાણવા મળે છે. ફૂટેજના આધારે મોબાઇલ સ્નેચિંગના કથિત પ્રયાસમાં કોણ સંડોવાયેલું હતું અને યુવાન ટ્રેનમાંથી કયા સંજોગોમાં નીચે પડ્યો તે અંગે તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે.
આ ઘટનાને પગલે રેલવે મુસાફરોની સુરક્ષા અંગે પણ ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. ખાસ કરીને ચાલતી ટ્રેનમાંથી મોબાઇલ કે અન્ય સામાનની ચોરીના પ્રયાસ દરમિયાન મુસાફરોના જીવ જોખમમાં મુકાતા હોવાની ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. સ્થાનિકો અને મુસાફરો દ્વારા રેલવે પોલીસ, GRP અને RPFની સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ સઘન બનાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસ તપાસ ચાલી રહી છે. કથિત મોબાઇલ સ્નેચિંગનો પ્રયાસ ખરેખર થયો હતો કે નહીં, યુવાન કયા સંજોગોમાં ટ્રેનમાંથી નીચે પડ્યો અને ઘટનામાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે નહીં તે સહિતના તમામ પાસાઓ તપાસ બાદ સ્પષ્ટ થશે.
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