બારડોલીમાં નંબર પ્લેટ વગરના કાળમુખા ટ્રકે રીક્ષાને હડફેટે લીધી, પત્નીની નજર સામે જ પતિનું કમકમાટીભર્યું મોત

Published : April 3, 2026 at 9:24 PM IST

સુરત: સુરત જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં બેફામ દોડતા ભારે વાહનો જાણે યમદૂત બનીને ફરી રહ્યા હોય તેવો વધુ એક કિસ્સો બારડોલીમાં પ્રકાશમાં આવ્યો છે. બારડોલી ટાઉન વિસ્તારમાં નંબર પ્લેટ વગરના એક માટી ભરેલા ટ્રકે રીક્ષાને અડફેટે લઈ માર્ગ પર ઢસડતા ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ કરુણ દુર્ઘટનામાં રીક્ષા ચલાવી રહેલા શ્રમિક પિતાનું પત્ની અને સંતાનની નજર સામે જ પૈડા નીચે કચડાઈ જવાથી કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું છે.

પોલીસ ફરિયાદમાં મળતી વિગતો અનુસાર, મૂળ ઉત્તરપ્રદેશના અયોધ્યા જિલ્લાના ચાંદપુર ગામના વતની અને હાલ પલસાણા તાલુકાના તાતીથૈયાની સુદાશન સોસાયટીમાં રહેતા નાનકાબેન રામઅવતાર મોર્ય એ બારડોલી ટાઉન પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. આજે નાનકાબેન, તેમના પતિ રામઅવતાર તુલસીરામ મોર્ય (ઉં.વ. ૪૮) અને તેમનું સંતાન રીક્ષા (નંબર- GJ 05 AZ 6506) માં સવાર થઈને પસાર થઈ રહ્યા હતા

જ્યારે તેઓ મીઢોળા નદીથી લીનીયર બસ સ્ટેન્ડ તરફ આવતા રોડ પર જૂની કોર્ટ સામેથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે પાછળથી પૂરઝડપે આવી રહેલા એક નંબર પ્લેટ વગરના માટી ભરેલા ટ્રકે રીક્ષાને પાછળથી જોરદાર ટક્કર મારી હતી. ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે ટ્રકે રીક્ષાને રસ્તા પર દૂર સુધી ઢસડી હતી. આ અકસ્માતમાં રામઅવતારભાઈ ટ્રકના વ્હીલ નીચે આવી જતાં તેમને શરીરે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી અને તેમનું ઘટનાસ્થળે જ પ્રાણપંખેરુ ઊડી ગયું હતું. જ્યારે રીક્ષામાં સવાર તેમના પત્ની અને બાળકનો ચમત્કારિક બચાવ થયો હતો.

અકસ્માતની આ સમગ્ર ઘટના નજીકમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ છે. ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે ટ્રક ચાલક કેટલી બેદરકારીથી વાહન હંકારી રહ્યો હતો. અકસ્માત સર્જ્યા બાદ ટ્રક ચાલક પોતાનો ટ્રક ઘટનાસ્થળે જ મૂકીને નાસી છૂટ્યો હતો. લોકમુખે ચર્ચા છે કે નંબર પ્લેટ વગરના આવા વાહનો રોડ પર કેવી રીતે ફરે છે? શું પોલીસ કે તંત્રની રહેમનજર હેઠળ આ ખનીજ માફિયાઓ બેફામ બન્યા છે?

બારડોલી પોલીસ મથકના PIએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની જાણ થતા જ બારડોલી ટાઉન પોલીસનો કાફલો સ્થળ પર પહોંચ્યો હતો. પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ એમ.જે. સરવૈયા (બકલ નં- ૮૩૭) એ આ મામલે ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસે ટ્રક ચાલક વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) 281ની કલમ- 281, 105(1) તથા એમ.વી. એક્ટ 177, 184 મુજબ ગુનો નોંધી ફરાર ચાલકની શોધખોળ તેજ કરી છે. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરતમાં પૂરજોશમાં બની રહ્યું છે ટ્રેનનું 'ઘર' અને 'હોસ્પિટલ', જાણો આ ડેપોની મુખ્ય વિશેષતાઓ
  2. બગદાણા વિવાદથી ચર્ચામાં આવેલા નવનીત બાલધિયાએ કોંગ્રેસનો ખેસ પહેર્યો, ચૂંટણી લડવા વિશે શું કહ્યું?

