ડીસા: રાજવી પરિવારની દીકરીને આપેલું વચન 762 વર્ષથી નિભાવે છે મુડેઠાનો રાઠોડ પરિવાર, ભાઈબીજે યોજાઈ શૂરવીરતાની અશ્વદોડ

બહેનને આપેલા વચનને નિભાવવા માટે ભાઈબીજના આગલા દિવસે લોખંડનું બખ્તર પહેરીને ભાઈ બહેનને ચુંદડી ઓઢાડવા જાય છે. આ પછી ગામમાં અશ્વ દોડ યોજાય છે.

મુડેઠા ગામે પરંપરા મુજબ બહેનની યાદમાં યોજાઈ અશ્વદોડ
મુડેઠા ગામે પરંપરા મુજબ બહેનની યાદમાં યોજાઈ અશ્વદોડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 23, 2025 at 10:05 PM IST

3 Min Read
બનાસકાંઠા: રાજસ્થાનના ઝાલોર રાજવી પરિવારની દીકરીને ધર્મની બહેન બનાવ્યા બાદ આપેલા વચનને ડીસા તાલુકાના મુડેઠા ગામના રાઠોડ પરિવાર એટલે કે ક્ષત્રિય સમાજના લોકો છેલ્લા 762 વર્ષથી નિભાવી રહ્યા છે. બહેનને આપેલા વચનને નિભાવવા માટે ભાઈબીજના આગલા દિવસે લોખંડનું બખ્તર પહેરીને ભાઈ બહેનને ચુંદડી ઓઢાડવા જાય છે તે બાદ ગામમાં હર્ષ ઉલ્લાસ સાથે અશ્વ દોડ યોજાય છે. કેવી છે આ પરંપરા અને કેવી રીતે શરૂઆત થઈ આ પરંપરાની જોઈએ અમારા વિશેષ અહેવાલમાં.

762 વર્ષથી રાઠોડ પરિવાર નીભાવે છે વચન
વીરતા અને શૂરવીરતાનો સંદેશો આપતી આ પરંપરા છેલ્લા 762 વર્ષથી ડીસા તાલુકાના મુડેઠા ગામના રાઠોડ પરિવારના લોકોને નિભાવી રહ્યા છે. વર્ષો પહેલા એટલે કે મોગલ સામ્રાજ્ય સમયે રાજસ્થાનના ઝાલોરમાં વિરમસિંહ ચૌહાણ નામના રાજાના રજવાડા ઉપર મોગલોએ આક્રમણ કર્યું હતું. ત્યારે મોગલોના આક્રમણથી પોતાની દીકરીને બચાવવા માટે રાજાએ દીકરી ચોથબાને એક સંતને સોંપી તેની રક્ષા કરવા માટેની જવાબદારી આપી હતી.

મુડેઠા ગામે પરંપરા મુજબ બહેનની યાદમાં યોજાઈ અશ્વદોડ (ETV Bharat Gujarat)

ઝાલોરના રાજવી પરિવારને આપ્યું હતું વચન
રાજાની દીકરીની રક્ષા માટે આ સંત ઝાલોર છોડીને બનાસકાંઠાના લાખણીના પેપળુ ગામે આવીને વસ્યા હતા. સમય જતા દીકરી મોટી થઈ ત્યારે લાખણીના રાજવી પરિવારના દેવુસિંહ વાઘેલા સાથે રાજવી પરિવારની દીકરી ચોથબાના લગ્ન નક્કી થયા હતા. પરંતુ ભાઈ વિનાની રાજવી પરિવારની દીકરીનું કન્યાદાન કોણ કરશે તેની ચિંતા સતાવવા લાગી હતી. કારણ કે પરંપરા એવી હતી કે રાજવી પરિવારની દીકરીનું કન્યાદાન રાજવી પરિવારના લોકો કે રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજના લોકો જ કરી શકે. ત્યારે આ પરંપરાને જાળવવા માટે ડીસા તાલુકાના મુડેઠા ગામના ક્ષત્રિય એટલે કે રાઠોડ સમાજના ભાઈઓએ આગળ આવીને ધર્મની સાક્ષીએ ચોથબાને બહેન બનાવી હતી અને કન્યાદાન કરાવી રાજવી પરિવારમાં લગ્ન કરાવ્યા હતા.

મુડેઠા ગામે પરંપરા મુજબ બહેનની યાદમાં યોજાઈ અશ્વદોડ
મુડેઠા ગામે પરંપરા મુજબ બહેનની યાદમાં યોજાઈ અશ્વદોડ (ETV Bharat Gujarat)

ભાઈઓ લોખંડના બખ્તર પહેરી બહેનને ચુંદડી ઓઢાડવા જતા
રાજવી દીકરી ચોથબાને ધર્મની બહેન બનાવ્યા બાદ બહેનને આપેલા વચન નિભાવવા માટે બહેન હયાત હતા ત્યાં સુધી ડીસાના મુડેઠા ગામના રાઠોડ પરિવારના ભાઈઓ ભાઈબીજના આગલા દિવસે લોખંડનું બખ્તર પહેરીને લાખણીના પેપળું ગામે જઈને રાત્રી રોકાણ કરી ભાઈબીજના દિવસે બહેનને ચુંદડી ઓઢાડતા હતા. મુડેઠા ગામના રાઠોડ પરિવારના ભાઈઓ મુઘલ સામ્રાજ્યના સૈનિકોથી બચવા માટે તે સમયે ઘોડા ઉપર સવાર થઈને લોખંડનું બખ્તર ધારણ કરી બહેનને ચુંદડી ઓઢાડવા જતા હતા અને આજે 762 વર્ષ બાદ પણ આ જ પરંપરાને રાઠોડ પરિવારે જાળવી રાખી છે.

મુડેઠા ગામે પરંપરા મુજબ બહેનની યાદમાં યોજાઈ અશ્વદોડ
મુડેઠા ગામે પરંપરા મુજબ બહેનની યાદમાં યોજાઈ અશ્વદોડ (ETV Bharat Gujarat)

શૂરવીરતાના સંદેશમાં ગામમાં યોજાય છે અશ્વદોડ
વર્ષો પહેલા રાઠોડ પરિવારના ભાઈઓ બહેનને ચુંદડી ઓઢાડીને મુડેઠા ગામમાં આવી હર્ષ સાથે ખુશીમાં પટ્ટા ખેલતા હતા અને હિંમત અને શૂરવીરતાનો સંદેશો આપતા હતા. ત્યારે આજેય વર્ષોની આ પરંપરા મુજબ ગામમાં અશ્વદોડ યોજાય છે. જેમાં 200થી વધુ અશ્વ સવારો ઉંટ સવારો ભાગ લેતા હોય છે અને આ અશ્વ દોડમાં બહેનને ચુંદડી ઓઢાડનાર ભાઈ પણ બખ્તર પહેરીને અશ્વ દોડ કરે છે. વર્ષોથી ઉજવાથી અશ્વ દોડેને જોવા માટે આસપાસના ગામના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડે છે.

મુડેઠા ગામે પરંપરા મુજબ બહેનની યાદમાં યોજાઈ અશ્વદોડ
મુડેઠા ગામે પરંપરા મુજબ બહેનની યાદમાં યોજાઈ અશ્વદોડ (ETV Bharat Gujarat)

એટલે કે વર્ષોના વહાણા વિત્યા પરંતુ આજેય આ પરંપરાને રાઠોડ પરિવારએ જાળવી રાખી છે. ધર્મની બહેનને યાદ કરીને શૂરવીરતાનો સંદેશો આપતા રાઠોડ પરિવારના લોકોને ગામમાં પણ માનભેર જોવામાં આવે છે. ક્ષત્રિય સમાજના લોકો મહિલાઓની રક્ષાઓમાં હંમેશા આગળ રહેતા હોય છે અને રજવાડાઓ સમયે ક્ષત્રિય સમાજના લોકોએ બેન દીકરીની રક્ષા માટે પોતાના જીવ પણ આપી દીધેલાના અનેક દાખલાઓ છે અને આવી જ પરંપરા ડીસા તાલુકાના મુડેઠા ગામના રાઠોડ પરિવારએ પણ જાળવી રાખી છે. આજેય આ રાઠોડ પરિવારના ભાઈઓ ઘોડા ઉપર સવાર થઈ એ જ 762 વર્ષ જૂનું લોખંડનું બખ્તર પહેરીને બહેનના સ્તાનક ઉપર ચુંદડી ઓઢીને ગામમાં પરત ફરે છે. જે ભારતીય સંસ્કૃતિ જ નહીં પરંતુ ભાઈ બહેનના અતૂટ પ્રેમના દાખલાને સાચા અર્થમાં સાર્થક કરે છે.

