35 વર્ષ પાર્ટીની સેવા કરી પણ ટિકિટ ન મળી, ડીસામાં બુથ કાર્યકર્તા સહિત ભાજપના કાર્યકરો AAPમાં જોડાયા

Published : April 12, 2026 at 10:11 PM IST

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસામાં છેલ્લા 35 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલા બ્રહ્મ સમાજના આગેવાન આમઆદમી પાર્ટીમાં જોડાતા ડીસામાં રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે. વર્ષો સુધી સેવા આપી પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ટિકિટના આપતા આખરે આપ પાર્ટીમાં જોડાઈને વોર્ડ નંબર 7થી મેદાનમાં ઉતરી ગયા છે. આ વખતે આપ પાર્ટીએ 17 ઉમેદવારો ઉતાર્યા પાલિકા ચૂંટણી મેદાનમાં.

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં હવે દરેક પક્ષો એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પોતાની સત્તા હાંસલ કરવા માટે દરેક પક્ષો રાજકીય ખેલ પાડી રહ્યા છે. ક્યાંક કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાઈ રહ્યા છે, તો ક્યાંક ભાજપમાંથી મોટા આગેવાનો કોંગ્રેસમાં જોડાઈને પંજો મજબૂત કરી રહ્યા છે. તો ઘણી જગ્યાએ આમઆદમી પાર્ટી પણ ભાજપના કાર્યકર્તાઓને પાર્ટીમાં સામેલ કરવામાં સફળ નિવડી રહી છે. મહત્વનું છે કે નગરપાલિકાની ચૂંટણીના વોર્ડ નંબર સાતમાં ડીસામાં વર્ષોથી ભાજપ સાથે જોડાયેલા લોકો પાર્ટી છોડી દેતા ચૂંટણી પરિણામમાં ફેરફાર થવાની શક્યતાઓ વધી ગઈ છે.

ડીસા નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપને ફરી એકવાર મોટો ઝટકો પડ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં છેલ્લા 35 વર્ષથી ભાજપના સૈનિક તરીકે સેવા કરી લોકોના વચ્ચે રહેનારા બ્રહ્મ સમાજના ઉપપ્રમુખ ભરતભાઈ જોશીની અવગણના થતા તેમને ભાજપ સાથે પોતાનો છેડો ફાડી દીધો છે. આજે વિધિવત રીતે આમ આદમી પાર્ટી ડીસામાં જોડાઈ ગયા છે. વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કામ કરી લોકોની સેવા અને જન સમસ્યા ઉકેલવા માટે સતત મહેનત કરનારા બ્રહ્મ સમાજના આગેવાને કહ્યું કે, વિસ્તારના કામો ન થતા અનેકવાર રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. એટલું જ નહીં ભાજપના આગેવાનો આગળ આજીજી કરી પરંતુ મારી વાત ધ્યાને ન લેવાઈ જેને લઈને આખરે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયો છું. વર્ષોથી મેં બુથ લેવલે મજબૂત કામગીરી કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સેવા કરી છે. પરંતુ મારી ઉપેક્ષા અને મારી સાથે અન્યાય થતા આખરે મેં ભાજપ સાથે છેડો ફાડી દીધો છે.

ડીસા આમ આદમી પાર્ટીમાં છેલ્લા બે દિવસમાં 17 જેટલા લોકો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ ગયા છે. આજે 10 જેટલા શિક્ષિત લોકોએ આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડાઈને આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતરી ગયા છે. ભાજપથી નારાજ થઈ પાર્ટીમાં જોડાનારા બ્રહ્મ સમાજના આગેવાનને વોર્ડ નંબર સાતમાં ટિકિટ આપવામાં આવી છે. એટલે કે ભાજપમાં વર્ષોથી સેવા આપનારા બુથ કાર્યકર્તા હવે ભાજપ સામે જ આપ પાર્ટીમાંથી મેદાનમાં ઉતરી ગયા છે. ત્યારે આ વખતની ડીસા નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં 11 વોર્ડની 44 બેઠકોમાંથી આમ આદમી પાર્ટીએ પોતાના 17 ઉમેદવારો ચૂંટણી જંગમાં ઉતાર્યા છે.

ડીસા નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં આ વખતે આમ આદમી પાર્ટી અને ભાજપ વચ્ચે સીધો જંગ જામે તેવી શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે. જોવાનું એ રહ્યું કે આ વખતની નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી કેટલું જોર લગાવે છે અને જનતાને રીઝવવામાં કઈ રાજકીય પાર્ટી કેટલી સફળ થઈ સત્તામાં બેસે છે તે જોવાનું રહ્યું.

