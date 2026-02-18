બનાસકાંઠામાં ડીસામાં બે બાઈક સામ સામે ધડાકાભેર અથડાતા 3 યુવાનોના કરુણ મોત
ડીસાના લુણપુરથી સમૌ માર્ગ પર બહુચર માતાજીના મંદિર નજીક મંગળવારે બે બાઈકો વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો.
Published : February 18, 2026 at 11:45 AM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠામાં રોજેરોજ વધતા અકસ્માતમાં લોકો પોતાનો જીવ ગુમાવતા હોય છે ત્યારે વધુ એક અકસ્માત ડીસા નજીક સર્જાયો છે. આ અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે બાઈક પર સવાર ત્રણેય યુવકોના ઘટના સ્થળે જ મોત થયા છે. જ્યારે બાઈકના ફૂરચે ફુરચા ઉડી ગયા છે.
ડીસાના લુણપુરથી સમૌ માર્ગ પર બહુચર માતાજીના મંદિર નજીક મંગળવારે બે બાઈકો વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. ધડાકાભેર ટકરાયેલા બંને બાઈકોથી ચાલકો અને સવાર યુવકો દૂર દૂર ફંગોળાયા હતા જ્યાં ગંભીર ઈજાઓ થતા ઘટના સ્થળે જ દમ તોડયો હતો. અકસ્માત સર્જાતા આસપાસના લોકો તાત્કાલિક દોડી આવી યુવકોને હોસ્પિટલમાં ખસેડવા માટેની તૈયારી કરી હતી પરંતુ ગંભીર ઈજાઓના કારણે તેઓ મોતને ભેટ્યા હતા.
મૃતકોને ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાતા પરિવારો પણ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા થોડા સમયમાં જ હોસ્પિટલમાં પરિજનોના ટોળેટોળા જોવા મળ્યા હતા. હોસ્પિટલમાં થોડા સમય માટે પરિજનોનો આક્રંદ જોવા મળ્યો હતો. મૃતકો કાંકરેજના કંબોઈ અને ડીસાના લુણપુર તેમજ દશાનાવાસ ગામના રહેવાસી હતા. અકસ્માતમાં મોતને ભેટેલા રણજીતસિંહ સોલંકીને પત્ની અને બે બાળકો છે, જ્યારે વજેસિંગ વેલસિંગ દરબારને પત્ની, બે પુત્રો અને એક દીકરી છે.
પરિવાર પર આવી પડેલી અણધારી આફતથી પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થયો છે. પરિવારના મોભી યુવાનોના મોતથી પરિવાર પર મોટું સંકટ આવી પડ્યું છે. જોકે બાળકો અને પત્ની હાલ નોધારા બન્યા હોય તેવી પરિસ્થિતિ આવી પડી છે. સૂત્રો તરફથી મળતી જાણકારી મુજબ બંને બાઈકોની ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે પલભરમાં ત્રણેય યુવકોના મોત થઈ ગયા હતા.
મૃતકોના નામ
1) સિધ્ધરાજસિંહ નરભેસિંહ, ઉમર 24 વર્ષ ગામ - કંબોઈ તાલુકા કાંકરેજ
2) વજેસિંગ વેલસીહ પરમાર (દરબાર) ઉમર 35 વર્ષ ગામ - લુણપુર તાલુકા ડીસા
3) રણજીતસિંહ અજમલસિંહ સોલંકી ઉમર 26 વર્ષ ગામ - દશાનાવાસ તાલુકા ડીસા
આ અકસ્માત અંગે ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલના RMOએ ટેલિફોનિક વાતચીમાં ETV ભારતને જણાવ્યું કે, ડીસાના લુણપુર નજીક અકસ્માત સર્જાયો હતો અને અકસ્માત બાદ ત્રણ મૃતદેહો સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. જેમનુ પીએમ કર્યા બાદ પરિવારજનોને સુપ્રત કરવામાં આવ્યા છે. અમારી પ્રક્રિયા અમે પુરી કરી છે.
